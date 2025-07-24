https://ukraina.ru/20250724/postavit-tochku-chan-kayshi-i-mao-tszedun-50-vzroslykh-detey-glavnoe-na-utro-24-iyulya-1065855528.html

Поставить точку, Чан Кайши и Мао Цзэдун, 50 взрослых "детей". Главное на утро 24 июля

Поставить точку, Чан Кайши и Мао Цзэдун, 50 взрослых "детей". Главное на утро 24 июля - 24.07.2025 Украина.ру

Поставить точку, Чан Кайши и Мао Цзэдун, 50 взрослых "детей". Главное на утро 24 июля

На переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле обсудили обмен пленными, возвращение детей и личную встречу президента России Владимира Путина и главы украинского режима Владимира Зеленского

2025-07-24T09:31

2025-07-24T09:31

2025-07-24T09:31

эксклюзив

хроники

владимир мединский

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

красный крест

хамас

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065854380_0:246:3020:1944_1920x0_80_0_0_fbe420db3e7a659b48b555f0cef074bd.jpg

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле помощник президента России Владимир Мединский рассказал о том, что обсуждалось во время встречи с украинской делегацией."Естественно мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга. Но мы договорились продолжить контакты", — отметил он.Второй беспрецедентно большой обмен военнопленными между РФ и Украиной "примерно по 1 200 человек завершён", также указал Мединский.Отдельно он прокомментировал предложение мэра Львова Андрея Садового об обмене останков павших в Великой Отечественной войне солдат на украинских военнопленных."Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков. Они извлекают останки и русских солдат императорской армии, и советских солдат, среди которых много украинцев. Это абсолютная нравственная деградация, и повторюсь, даже у украинской делегации не хватило совести поднимать этот вопрос", — рассказал журналистам Мединский.Он также сообщил, что Россия передала Украине более 7 тыс. тел погибших украинских военнослужащих."Исходя из нравственных соображений, что тело убитого солдата должно быть похоронено на родной земле, мы вернули украинской стороне более 7 тыс. тел", — отметил Мединский.В обмен Россия "получила обратно некоторое небольшое количество своих".При этом, как заявил Мединский, РФ предложила Украине передать еще 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ."Как только технически украинская сторона будет готова их принять, останки погибших с помощью Красного Креста будут Украине переданы", — заявил помощник президента России.Также Мединский сообщил, что Россия предлагает вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта."Мы ещё раз предложили украинской стороне рассмотреть, на наш взгляд, очень важный вопрос объявления на линии боевого соприкосновения, на линии фронта, коротких — по 24-48 часов — перемирий для того, чтобы была возможность у санитарных команд забрать раненых, была возможность у командиров забрать трупы своих бойцов. Сейчас в так называемой серой зоне из-за опасности постоянного доминирования дронов санитарные команды подвергаются слишком большому риску, эвакуируя раненых", — заявил Мединский.Помимо этого на переговорах обсуждались и возвращение гражданских лиц и детей. Мединский заявил о том. Что не все мирные жители Курской области возвращены украинской стороной."Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины, возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 тысяч человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", — сказал Мединский журналистам.Мединский выразил недоумение, почему так происходит."Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, то верните их домой. А если вы взяли их в заложники, как ХАМАС в своё время, первых, кто попался под руку, то давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", — добавил глава российской делегации.Мединский отметил, что в данном случае российская сторона готова осуществить обмен."Мы и в этом случае готовы их поменять на военных или какие-то другие категории. Только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберёте слово", — указал он.Также Мединский коснулся вопроса с возвращением детей."Что касается десятков тысяч детей, якобы вывезенных из Украины. Весь полный список из 339 украинских детей полностью нами проработан, по каждому имени, фамилии, часть детей уже возвращена на Украину. По остальным идет работа, если будут находиться их законные родители, близкие родственники, представители, то незамедлительно эти дети будут возвращаться домой", — отметил Мединский.Сейчас же они под государственным контролем в достатке и безопасности.Он также заявил, что большинство детей из списка, переданного Киевом Москве для возвращения на Украину, никогда не находились в России."Скорее всего, они находятся где-то в Европе, мы не знаем", — указал глава российской делегации.Более того, часть людей в списке оказались не детьми."Пятьдесят фамилий из этого списка оказались не детьми, а уже вполне взрослыми", — подчеркнул Мединский.Также он сообщил, что Россия предложила Украине создать для работы онлайн три рабочие группы."Чтобы сэкономить время и деньги налогоплательщиков, сформировать в составе нашей делегации три рабочие группы, которые будут работать в режиме онлайн. Это будет рабочая группа по политическим вопросам, рабочая группа по гуманитарным вопросам и рабочая группа по военным вопросам в составе соответствующих специалистов военных ведомств", — пояснил Мединский.Он также остановился на вопросе встречи президента России Владимира Путина и главы украинского режима Владимира Зеленского. Мединский подчеркнул, что нужно сначала обсудить соглашение по урегулированию, прежде чем лидеры РФ и Украины могли бы встретиться."Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — указал Мединский.При этом он заявил, что Россия надеется, что четвёртый раунд переговоров с Украиной состоится.Провёл Мединский и ряд исторических параллелей, в том числе и по поводу встречи Путина и Зеленского."Я специально для господина Рютте (ранее генсек НАТО раскритиковал то, что Мединский на встрече перед предыдущим раундом переговоров в Стамбуле привёл историческую справку — Ред.) как большого любителя истории приведу историческую справку. В Китае была гражданская война между коммунистами и националистами - Чан Кайши и Мао Цзэдун", — заявил Мединский журналистам.Он напомнил, что Чан Кайши всё время настаивал на личной встрече, чтобы обо всём договориться."По-моему, в итоге раз пять встречались, фотографировались, улыбались. Только это не привело к окончанию гражданской войны, потому что базовые вопросы, базовые противоречия были не решены. Война продолжалась", — напомнил Мединский.Он добавил, что, несмотря "на массированную западную военную помощь", националисты проиграли войну, а коммунисты победили.Подробнее о переговорах в Стамбуле — в статье Михаила Павлива "Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине".

https://ukraina.ru/20250723/usloviya-storon-na-peregovorakh-30-volevye-resheniya-ssha-i-frontovye-uspekhi-armii-rf-itogi-23-iyulya--1065814784.html

https://ukraina.ru/20250723/vosstaniya-protiv-zelenskogo-problemy-s-mobilizatsiey-kritika-es-glavnoe-na-ukraine-na-1300-23-iyulya-1065803478.html

https://ukraina.ru/20250723/posledstviya-ataki-na-antikorruptsionnye-instituty-provaly-vsu-glavnoe-na-ukraine-na-utro-23-iyulya-1065792647.html

россия

украина

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир мединский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, красный крест, хамас, россия, украина, стамбул