Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта - 24.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250724/pochemu-zapad-ne-peredal-ukraine-obeschannye-tanki--razyasnenie-eksperta-1065834628.html
Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта
Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта - 24.07.2025 Украина.ру
Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта
Западные страны так и не выполнили свои громкие обещания по масштабным поставкам танков украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-07-24T04:00
2025-07-24T04:00
новости
запад
украина
великобритания
танки
военная техника
техника
m1 abrams
leopard-2 (танк)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064600585_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_0cf2d7988c9aac8db70e3c379af1beca.jpg
Корнев отметил, что США могли бы передать сотни танков с хранения, но ограничились лишь 30 "Абрамсами". "Тех же самых "Леопардов-2" во всех европейских странах порядка 1500. 10% из них — это 150 танков. Но они таких количеств не поставили", — пояснил Корнев.Обозреватель обратил внимание на явное несоответствие между обещаниями политиков на Западе и реальными объемами военной помощи. По его словам, танковые поставки стали ярким примером этого расхождения."Повторюсь, танки - это лишь один яркий пример относительно того, что Запад много говорит о поддержке Украины, но реальный выхлоп от этого небольшой. Если эта поддержка останется такой же, это нам только на руку", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250723/zelenskiy-igraet-s-ognm-zapad-ne-stal-molchat-nascht-nabu-i-sap-1065821377.html
запад
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064600585_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_92323ab1bea0b24e724ddbe02553ef26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, украина, великобритания, танки, военная техника, техника, m1 abrams, leopard-2 (танк), сво, дзен новости сво, военная помощь, поставки, спецоперация, война
Новости, Запад, Украина, Великобритания, танки, военная техника, техника, M1 Abrams, Leopard-2 (танк), СВО, дзен новости СВО, военная помощь, поставки, Спецоперация, война

Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта

04:00 24.07.2025
 
© Фото : ABACA Press
- РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© Фото : ABACA Press
Читать в
ДзенTelegram
Западные страны так и не выполнили свои громкие обещания по масштабным поставкам танков украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

"Самый простой пример это история с поставками танков двухлетней давности. Украина и Запад всюду кричали: "Танки, танки, танки", но по факту Великобритания поставила лишь 14 "Челленджеров", привел пример эксперт.

Корнев отметил, что США могли бы передать сотни танков с хранения, но ограничились лишь 30 "Абрамсами". "Тех же самых "Леопардов-2" во всех европейских странах порядка 1500. 10% из них это 150 танков. Но они таких количеств не поставили", пояснил Корнев.
Обозреватель обратил внимание на явное несоответствие между обещаниями политиков на Западе и реальными объемами военной помощи. По его словам, танковые поставки стали ярким примером этого расхождения.
"Повторюсь, танки - это лишь один яркий пример относительно того, что Запад много говорит о поддержке Украины, но реальный выхлоп от этого небольшой. Если эта поддержка останется такой же, это нам только на руку", заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Вчера, 18:07
Зеленский играет с огнём: Запад не стал молчать насчёт НАБУ и САПСпешное решение об изменении структуры антикоррупционной системы на Украине так остро встретили зарубежные союзники Киева, потому что это напрямую затрагивает их интересы
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападУкраинаВеликобританиятанкивоенная техникатехникаM1 AbramsLeopard-2 (танк)СВОдзен новости СВОвоенная помощьпоставкиСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:50Ультиматумы Трампа, разочарование в Зеленском и военные планы Путина. Украина в международном контексте
04:45"Деколонизирует" Украину под Трампа и метит в премьер-министры. Чем занимается Юлия Тимошенко
04:39Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны
04:30Олег Неменский: почему Запад продолжает финансировать Украину, несмотря на провал на фронте
04:20Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий
04:15"Шо за фигня?" СБУ взялось за НАБУ или как кум Зеленского спровоцировал против него протесты в Киеве
04:11Главное за день 23 июля
04:10"Белые мыши" НАТО не кусают. Украинские эксперты и политики о том, во что Зеленский превратил страну
04:00Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта
03:59Силы ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА — Минобороны
03:40Фронтовая сводка за 23 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
03:30Подразделения ВС РФ продвигаются на Запорожском направлении восточнее Каменского
03:20Одна женщина погибла, одна пострадала при падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи
03:06Степной пожар возник в районе Геническа Херсонской области из-за сбитых украинских БПЛА — Сальдо
02:57Шесть резидентов московских технопарков направили в зону СВО больше 60 тонн медпомощи
02:53Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине
02:50Подразделения ВС РФ продвигаются на Запорожском направлении
02:39По достигнутым в Стамбуле договорённостям Россия вернула группу военных из украинского плена
02:28Полное видео с пресс-конференции российской делегации в Стамбуле после переговоров
02:17Встрече лидеров РФ и Украины должно предшествовать обсуждение соглашения по урегулированию — Мединский
Лента новостейМолния