https://ukraina.ru/20250724/pochemu-zapad-ne-peredal-ukraine-obeschannye-tanki--razyasnenie-eksperta-1065834628.html

Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта

Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта - 24.07.2025 Украина.ру

Почему Запад не передал Украине обещанные танки — разъяснение эксперта

Западные страны так и не выполнили свои громкие обещания по масштабным поставкам танков украинской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-07-24T04:00

2025-07-24T04:00

2025-07-24T04:00

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Корнев отметил, что США могли бы передать сотни танков с хранения, но ограничились лишь 30 "Абрамсами". "Тех же самых "Леопардов-2" во всех европейских странах порядка 1500. 10% из них — это 150 танков. Но они таких количеств не поставили", — пояснил Корнев.Обозреватель обратил внимание на явное несоответствие между обещаниями политиков на Западе и реальными объемами военной помощи. По его словам, танковые поставки стали ярким примером этого расхождения."Повторюсь, танки - это лишь один яркий пример относительно того, что Запад много говорит о поддержке Украины, но реальный выхлоп от этого небольшой. Если эта поддержка останется такой же, это нам только на руку", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/zelenskiy-igraet-s-ognm-zapad-ne-stal-molchat-nascht-nabu-i-sap-1065821377.html

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