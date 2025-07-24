Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Массовое применение дронов кардинально изменило характер современных боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
"Эта дроновая революция на поле боя привела к тому, что обычные пехотные операции сейчас не проводятся", - констатировал эксперт. "С помощью дронов создается эшелонированная оборона, когда минимальными количествами мотострелковых подразделений ВСУ могут сдерживать наши серьезные силы".
Корнев отметил, что прогнозируемое поступление 2-4 миллионов дронов украинской армии в 2024 году может создать критическую ситуацию. "Выходит, что на каждого нашего пехотинца приходится по несколько дронов на некоторых участках", - подчеркнул военный аналитик.
Эксперт обратил внимание на неравномерное распределение дронов по фронту. "Хорошо, что это происходит не на всех участках фронта. А кое-где у нас есть преимущество по дронам. Мы там двигаемся активнее и с меньшими потерями", - пояснил он.
"Следовательно, необходимо грамотно планировать наступательные операции так, чтобы взламывать эшелонированную оборону ВСУ. Надеюсь, мы скоро это увидим", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
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