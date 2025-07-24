Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий - 24.07.2025 Украина.ру
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Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий
Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий - 24.07.2025 Украина.ру
Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий
Массовое применение дронов кардинально изменило характер современных боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-07-24T04:20
2025-07-24T04:20
новости
россия
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вооруженные силы украины
украина.ру
дроны
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Корнев отметил, что прогнозируемое поступление 2-4 миллионов дронов украинской армии в 2024 году может создать критическую ситуацию. "Выходит, что на каждого нашего пехотинца приходится по несколько дронов на некоторых участках", - подчеркнул военный аналитик.Эксперт обратил внимание на неравномерное распределение дронов по фронту. "Хорошо, что это происходит не на всех участках фронта. А кое-где у нас есть преимущество по дронам. Мы там двигаемся активнее и с меньшими потерями", - пояснил он."Следовательно, необходимо грамотно планировать наступательные операции так, чтобы взламывать эшелонированную оборону ВСУ. Надеюсь, мы скоро это увидим", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, чугуев, вооруженные силы украины, украина.ру, дроны, бпла, оборона, наступление, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, война, война на украине, спецоперация, аналитика, военный эксперт, военный новости с украины
Новости, Россия, Чугуев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, дроны, БПЛА, оборона, наступление, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, война, война на Украине, Спецоперация, Аналитика, военный эксперт, военный новости с Украины

Дроновая революция: эксперт о том, как массовое применение БПЛА изменило характер боевых действий

04:20 24.07.2025
 
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Массовое применение дронов кардинально изменило характер современных боевых действий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
"Эта дроновая революция на поле боя привела к тому, что обычные пехотные операции сейчас не проводятся", - констатировал эксперт. "С помощью дронов создается эшелонированная оборона, когда минимальными количествами мотострелковых подразделений ВСУ могут сдерживать наши серьезные силы".
Корнев отметил, что прогнозируемое поступление 2-4 миллионов дронов украинской армии в 2024 году может создать критическую ситуацию. "Выходит, что на каждого нашего пехотинца приходится по несколько дронов на некоторых участках", - подчеркнул военный аналитик.
Эксперт обратил внимание на неравномерное распределение дронов по фронту. "Хорошо, что это происходит не на всех участках фронта. А кое-где у нас есть преимущество по дронам. Мы там двигаемся активнее и с меньшими потерями", - пояснил он.
"Следовательно, необходимо грамотно планировать наступательные операции так, чтобы взламывать эшелонированную оборону ВСУ. Надеюсь, мы скоро это увидим", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
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