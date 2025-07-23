https://ukraina.ru/20250723/rost-vliyaniya-ermaka-nemenskiy-obyasnil-pochemu-vashington-nedovolen-perestanovkami-v-kieve-1065818860.html

Рост влияния Ермака: Неменский объяснил, почему Вашингтон недоволен перестановками в Киеве

Рост влияния Ермака: Неменский объяснил, почему Вашингтон недоволен перестановками в Киеве - 23.07.2025 Украина.ру

Рост влияния Ермака: Неменский объяснил, почему Вашингтон недоволен перестановками в Киеве

Последние кадровые изменения в украинском правительстве связаны не с попыткой наладить отношения с администрацией Трампа, а с усилением позиций главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский

2025-07-23T16:52

2025-07-23T16:52

2025-07-23T16:52

новости

вашингтон

сша

киев

олег неменский

андрей ермак

владимир зеленский

украина.ру

офис президента

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/14/1060391037_0:119:854:599_1920x0_80_0_0_ce42acf61d1f5566df8ea57eb813cfe6.jpg

Эксперт отмечает, что эти перестановки были согласованы с Владимиром Зеленским: "Их основная причина – усиление позиций Ермака, на которое дано добро со стороны Зеленского". Однако, по мнению Неменского, это приведет не к улучшению, а к дальнейшему обострению отношений с США.Ситуация осложняется тем, что американская сторона традиционно рассматривала украинские антикоррупционные органы как инструмент своего влияния. Теперь же Зеленский, укрепляя позиции своего окружения, пытается снизить зависимость от внешнего управления."В связи с этими перестановками отношения с Вашингтоном, скорее, еще более обострятся", — резюмирует собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт" на сайте Украина.ру.О политике США на украинском направлении — в статье Евгении Кондаковой Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию.

https://ukraina.ru/20250721/ukraina-za-nedelyu-otkuda-na-ukraine-vzyalis-politicheskie-sily-ozhidayuschie-obrusheniya-fronta-1065593236.html

вашингтон

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вашингтон, сша, киев, олег неменский, андрей ермак, владимир зеленский, украина.ру, офис президента, вооруженные силы украины, коррупция, главные новости, власти украины, новости украины