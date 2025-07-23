Рост влияния Ермака: Неменский объяснил, почему Вашингтон недоволен перестановками в Киеве
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / andriiyermak
Последние кадровые изменения в украинском правительстве связаны не с попыткой наладить отношения с администрацией Трампа, а с усилением позиций главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Эксперт отмечает, что эти перестановки были согласованы с Владимиром Зеленским: "Их основная причина – усиление позиций Ермака, на которое дано добро со стороны Зеленского". Однако, по мнению Неменского, это приведет не к улучшению, а к дальнейшему обострению отношений с США.
"В Вашингтоне не очень довольны Ермаком и уровнем его влияния в Киеве, а оно только усиливается", — подчеркивает политолог.
Ситуация осложняется тем, что американская сторона традиционно рассматривала украинские антикоррупционные органы как инструмент своего влияния. Теперь же Зеленский, укрепляя позиции своего окружения, пытается снизить зависимость от внешнего управления.
"В связи с этими перестановками отношения с Вашингтоном, скорее, еще более обострятся", — резюмирует собеседник издания.
Полный текст интервью "Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт" на сайте Украина.ру.
О политике США на украинском направлении — в статье Евгении Кондаковой Трамп увяз в чавкающей трясине украинского конфликта: стратегия президента США рискует обострить ситуацию.
21 июля, 04:34Украина за неделю. Откуда на Украине взялись политические силы, ожидающие обрушения фронта?Самыми обсуждаемыми событиями на Украине за прошедшую неделю стали перестановки в правительстве, загадки с американскими военными поставками и борьба Зеленского и Ермака против коалиции "соросят" и "поросят" с потенциальным присоединением к ней Кличко.
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