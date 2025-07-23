Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы
05:00 23.07.2025 (обновлено: 05:02 23.07.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
На северо-востоке Харьковской области группировки российской армии "Север" и "Запад" активизировали наступление в районе Купянска и Волчанска, вынуждая ВСУ экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении", — заявил Алехин.
По словам эксперта: "Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений".
"Наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм", — отметил полковник.
"В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском", — добавил военный обозреватель.
"Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
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