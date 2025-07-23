https://ukraina.ru/20250723/rossiyskie-voyska-usilivayut-natisk-pod-kharkovom-vsu-srochno-perebrasyvaet-rezervy-1065741536.html

Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы

Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы - 23.07.2025 Украина.ру

Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы

На северо-востоке Харьковской области группировки российской армии "Север" и "Запад" активизировали наступление в районе Купянска и Волчанска, вынуждая ВСУ экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-07-23T05:00

2025-07-23T05:00

2025-07-23T05:02

новости

россия

украина.ру

эксперты

аналитика

аналитики

купянск

купянское направление

волчанск

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/17/1062696852_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_36859e76e39e9201dbee28be7c59075d.jpg

По словам эксперта: "Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений"."Наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм", — отметил полковник."В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском", — добавил военный обозреватель."Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Подробно про использование искусственного интеллекта и его влиянии на человечество в будущем — в материале "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа".

https://ukraina.ru/20250717/1065387824.html

россия

купянск

купянское направление

волчанск

харьков

харьков новости

харьковская область

чугуев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, эксперты, аналитика, аналитики, купянск, купянское направление, волчанск, харьков, харьков новости, харьковская область, дроны, артиллерия, чугуев, резервы, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война, война на украине