Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы - 23.07.2025 Украина.ру
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Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы
Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы - 23.07.2025 Украина.ру
Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы
На северо-востоке Харьковской области группировки российской армии "Север" и "Запад" активизировали наступление в районе Купянска и Волчанска, вынуждая ВСУ экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-07-23T05:00
2025-07-23T05:02
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По словам эксперта: "Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений"."Наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм", — отметил полковник."В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском", — добавил военный обозреватель."Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.Подробно про использование искусственного интеллекта и его влиянии на человечество в будущем — в материале "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа".
https://ukraina.ru/20250717/1065387824.html
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Российские войска усиливают натиск под Харьковом: ВСУ срочно перебрасывает резервы

05:00 23.07.2025 (обновлено: 05:02 23.07.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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На северо-востоке Харьковской области группировки российской армии "Север" и "Запад" активизировали наступление в районе Купянска и Волчанска, вынуждая ВСУ экстренно перебрасывать подкрепления с других участков фронта. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"С потерей сел Дегтярное и Меловое на границе с Белгородской областью противник оказался в крайне сложном и невыгодном положении", — заявил Алехин.
По словам эксперта: "Командование ВСУ на этом участке осознавая, что теряет выгодные оборонительные рубежи в направлении Великого Бурлука и Купянска с севера, вынуждено срочно перебрасывать дополнительные резервы с других направлений".
"Наши штурмовики основательно закрепляются у Волчанска на противоположном берегу реки Волчья, постепенно наращивая и расширяя плацдарм", — отметил полковник.
"В районе Волчанских Хуторов и Старицы "северяне" стараются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском", — добавил военный обозреватель.
"Армия России активно давит противника ударными дронами и артиллерией, не давая ВСУ перебрасывать резервы", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ минируют дороги на Чугуев и готовятся оборонять Купянск живым щитом" на сайте Украина.ру.
Подробно про использование искусственного интеллекта и его влиянии на человечество в будущем — в материале "Герман Клименко: Запад не отключает Россию от всемирного интернета, чтобы иметь возможность для шпионажа".
Алексей Рамм интервью - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
17 июля, 07:30
Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы Тактику бьет оперативное искусство. Оперативное искусство бьет стратегия. На стратегическом уровне украинской войны мы одержали победу. На оперативном уровне тоже одерживаем победу. Следующий уровень – оперативно-тактический, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
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