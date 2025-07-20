https://ukraina.ru/20250720/logistika-dolzhna-stradat-itogi-20-iyulya-1065598270.html

"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля

"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля - 20.07.2025 Украина.ру

"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля

Владимир Зеленский дал приказ и дальше наносить удары по российской инфраструктуре

2025-07-20T18:35

2025-07-20T18:35

2025-07-20T19:25

хроники

эксклюзив

москва

украина

владимир зеленский

сергей собянин

минобороны

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065598145_0:226:3100:1970_1920x0_80_0_0_4e7346811bde9f994ac4737fc6196f60.jpg

О своём приказе Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, рассказывая о разговоре с главкомом ВСУ Александром Сырским."Главком доложил и касательно наших дальнобойных ударов, в частности, частоты и эффективности дипстрайков (дальних ударов — Ред.). Российская логистика должна ощутимо страдать", — заявил Зеленский.Ранее днём 20 июля в ряде аэропортов, в первую очередь, в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово вводились ограничения, связанные с атаками на Москву украинских беспилотников.Как сообщало Минобороны России с утра и менее, чем за 4 часа, над одним лишь Московским регионом было уничтожено 6 украинских дронов."В период с 08:10 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 БПЛА – над территорией Калужской области, 7 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства в 12:51.До этого, утром, министерство также рассказывало об атаках БПЛА на Москву."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 19 июля до 07:00 по московскому времени 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, 8 БПЛА – над территорией Тульской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области", — указывалось в утренней сводке.Ближе к вечеру атаки продолжились."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщал, в частности, в 16:21 мэр Москвы Сергей Собянин.Депутат Мосгордумы, заместитель директора ВГТРК Андрей Медведев ещё утром указал на то, как Собянин сообщал об атаках на Москву."Снова в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина всю ночь шёл онлайн отчёт о том, как отбивается атака вражеских БПЛА. Замечу (в который раз, впрочем), что публикации мэра не допускают разночтений, там прямо сообщается о том, что сбит БПЛА. Никаких таинственных хлопков. Это как раз то, что действительно работает. Когда людям сообщают возможный с точки зрения безопасности минимум информации, но при этом люди реально понимают, что происходит", — отметил Медведев.По его словам, атака БПЛА неожиданной не была."Даже не имея доступа к закрытой информации, можно было заметить, что налётов на Москву враг давно не осуществлял. Но это же не означает, что на Украине закрылись военные заводы? Было понятно, что враг копит беспилотники, выбирает места для атак. От наших военных заводов и инфраструктурных объектов до просто мирных городов", — указал он.Медведев подчеркнул, что в Москве оборонных заводов не так много и назвал цель Украины."Москву враг атакует с совершенно другой целью. Населению бывшей Украины надо скормить какой-то успех. Картину перемоги. Что может впечатлить среднестатистического украинского потребителя информации? Ну того, которому в соцсетях скармливают бесконечно сгенерированные ИИ картинки горящего Кремля или утонувшего в наводнении Питера? Правильно. Нужно куда-то попасть в Москве чтобы скакать в Интернете с этой картинкой покрикивая, что "у русни бавовна"", — рассказал Медведев.По его словам, даже если дроны долетят до Москвы, на ход боевых действий это не повлияет."Я писал когда-то и могу повторить. Представим такой совершенно фантастический нереальный сценарий. Долетели до Москвы несколько десятков дронов и все они попали куда-то. Такого быть не может в принципе, но все же. Так вот даже такой налет не повлияет на ход боевых действий никак. И на ситуацию на фронте тоже", — отметил Медведев.В то же время, он признал, что у украинских военных также есть успехи. Однако российские военные также наносят урон врагу."Не сказать, что у врага нет успехов. Есть, конечно. И операция "Паутина", и подрыв Крымского моста, и атаки БЭК на наш флот. Но. Сейчас вы сами видите, что буквально каждую ночь русские БПЛА выносят украинскую военную и промышленную инфраструктуру. Повторю. Каждую ночь. И огневое поражение стало куда более эффективным, чем ещё полгода назад. Потому что заниматься огневым поражением стали офицеры, прошедшие СВО с первых дней. И сейчас свой фронтовой опыт они переносят на другой уровень", — указал Медведев.Он подчеркнул, что последовательная тщательная работа всегда важнее разового успеха и всегда даёт более качественный результат."Причём, заметьте, регулярные удары стали своего рода военной рутиной. Помните, после подрыва Крымского моста был удар крылатыми ракетами и казалось, что это некий успех. Сейчас каждый вечер сотни дронов и ракет летят по целям от Днепра и до Западной Украины. И никто даже специально не отмечает этот факт. Ну летят, и летят. Ну попадают по ТЦК, военным заводам, складам, так и правильно. Ну а как ещё воевать?" — заявил Медведев.Он также поблагодарил всех, кто отражал украинские атаки."Как всегда, хочется сказать, что герои этой ночи это русские офицеры ПВО, это авиадиспетчеры столичного авиаузла, которые в сложнейших условиях разводили рейсы. И власти столицы, конечно же, которые делают огромную, возможно не всем очевидную работу, чтобы вся система в таких вот ситуациях была полностью скоординирована и работала чётко, внятно и без сбоев", — указал Медведев.Он подчеркнул, что украинские военные не уймутся и атаки будут и дальше. Но, подчеркнул Медведев, на обстановку на фронте это не повлияет никак.Ранее, 14 июля, президент Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто призвал украинские власти заблокировать работу московских аэропортов на две недели."Предложение. Внедрить стратегию дестабилизации московской авиационной инфраструктуры путём: — целевых ударов по военным объектам в Московской области не затрагивая гражданские аэропорты; — регулярное создание условий для тревог, остановок, отмен рейсов или переносов рейсов, включая распространение информации о ненадёжности авиаполётов среди населения РФ", — писал Паниотто в своей статье для "Украинской правды". Он призвал украинские власти "сделать авиаперелёты непредсказуемыми и неудобными", отметив, что считает, что существенные ресурсы для этого понадобятся на первые две недели, а "дроны для включения режима "Ковёр" в аэропортах и отмены рейсов нужны самые дешёвые, это могут быть и имитаторы".По его словам, такие действия смогут повлиять на общественно-политическую ситуацию в России.О подготовке к войне — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины"

https://ukraina.ru/20250720/vstrecha-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-20-iyulya-1065585842.html

https://ukraina.ru/20250720/zelenskiy-forsiruet-aliev-nagnetaet-glavnoe-na-utro-20-iyulya-1065580658.html

https://ukraina.ru/20250719/razuverilis-v-zelenskom-ili-khitryy-plan-anglosaksov-itogi-19-iyulya-1065565002.html

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, москва, украина, владимир зеленский, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины