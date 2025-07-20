"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля - 20.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250720/logistika-dolzhna-stradat-itogi-20-iyulya-1065598270.html
"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля
"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля - 20.07.2025 Украина.ру
"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля
Владимир Зеленский дал приказ и дальше наносить удары по российской инфраструктуре
2025-07-20T18:35
2025-07-20T19:25
хроники
эксклюзив
москва
украина
владимир зеленский
сергей собянин
минобороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065598145_0:226:3100:1970_1920x0_80_0_0_4e7346811bde9f994ac4737fc6196f60.jpg
О своём приказе Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, рассказывая о разговоре с главкомом ВСУ Александром Сырским."Главком доложил и касательно наших дальнобойных ударов, в частности, частоты и эффективности дипстрайков (дальних ударов — Ред.). Российская логистика должна ощутимо страдать", — заявил Зеленский.Ранее днём 20 июля в ряде аэропортов, в первую очередь, в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово вводились ограничения, связанные с атаками на Москву украинских беспилотников.Как сообщало Минобороны России с утра и менее, чем за 4 часа, над одним лишь Московским регионом было уничтожено 6 украинских дронов."В период с 08:10 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 БПЛА – над территорией Калужской области, 7 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства в 12:51.До этого, утром, министерство также рассказывало об атаках БПЛА на Москву."В течение прошедшей ночи в период с 23:30 19 июля до 07:00 по московскому времени 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, 8 БПЛА – над территорией Тульской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области", — указывалось в утренней сводке.Ближе к вечеру атаки продолжились."ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщал, в частности, в 16:21 мэр Москвы Сергей Собянин.Депутат Мосгордумы, заместитель директора ВГТРК Андрей Медведев ещё утром указал на то, как Собянин сообщал об атаках на Москву."Снова в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина всю ночь шёл онлайн отчёт о том, как отбивается атака вражеских БПЛА. Замечу (в который раз, впрочем), что публикации мэра не допускают разночтений, там прямо сообщается о том, что сбит БПЛА. Никаких таинственных хлопков. Это как раз то, что действительно работает. Когда людям сообщают возможный с точки зрения безопасности минимум информации, но при этом люди реально понимают, что происходит", — отметил Медведев.По его словам, атака БПЛА неожиданной не была."Даже не имея доступа к закрытой информации, можно было заметить, что налётов на Москву враг давно не осуществлял. Но это же не означает, что на Украине закрылись военные заводы? Было понятно, что враг копит беспилотники, выбирает места для атак. От наших военных заводов и инфраструктурных объектов до просто мирных городов", — указал он.Медведев подчеркнул, что в Москве оборонных заводов не так много и назвал цель Украины."Москву враг атакует с совершенно другой целью. Населению бывшей Украины надо скормить какой-то успех. Картину перемоги. Что может впечатлить среднестатистического украинского потребителя информации? Ну того, которому в соцсетях скармливают бесконечно сгенерированные ИИ картинки горящего Кремля или утонувшего в наводнении Питера? Правильно. Нужно куда-то попасть в Москве чтобы скакать в Интернете с этой картинкой покрикивая, что "у русни бавовна"", — рассказал Медведев.По его словам, даже если дроны долетят до Москвы, на ход боевых действий это не повлияет."Я писал когда-то и могу повторить. Представим такой совершенно фантастический нереальный сценарий. Долетели до Москвы несколько десятков дронов и все они попали куда-то. Такого быть не может в принципе, но все же. Так вот даже такой налет не повлияет на ход боевых действий никак. И на ситуацию на фронте тоже", — отметил Медведев.В то же время, он признал, что у украинских военных также есть успехи. Однако российские военные также наносят урон врагу."Не сказать, что у врага нет успехов. Есть, конечно. И операция "Паутина", и подрыв Крымского моста, и атаки БЭК на наш флот. Но. Сейчас вы сами видите, что буквально каждую ночь русские БПЛА выносят украинскую военную и промышленную инфраструктуру. Повторю. Каждую ночь. И огневое поражение стало куда более эффективным, чем ещё полгода назад. Потому что заниматься огневым поражением стали офицеры, прошедшие СВО с первых дней. И сейчас свой фронтовой опыт они переносят на другой уровень", — указал Медведев.Он подчеркнул, что последовательная тщательная работа всегда важнее разового успеха и всегда даёт более качественный результат."Причём, заметьте, регулярные удары стали своего рода военной рутиной. Помните, после подрыва Крымского моста был удар крылатыми ракетами и казалось, что это некий успех. Сейчас каждый вечер сотни дронов и ракет летят по целям от Днепра и до Западной Украины. И никто даже специально не отмечает этот факт. Ну летят, и летят. Ну попадают по ТЦК, военным заводам, складам, так и правильно. Ну а как ещё воевать?" — заявил Медведев.Он также поблагодарил всех, кто отражал украинские атаки."Как всегда, хочется сказать, что герои этой ночи это русские офицеры ПВО, это авиадиспетчеры столичного авиаузла, которые в сложнейших условиях разводили рейсы. И власти столицы, конечно же, которые делают огромную, возможно не всем очевидную работу, чтобы вся система в таких вот ситуациях была полностью скоординирована и работала чётко, внятно и без сбоев", — указал Медведев.Он подчеркнул, что украинские военные не уймутся и атаки будут и дальше. Но, подчеркнул Медведев, на обстановку на фронте это не повлияет никак.Ранее, 14 июля, президент Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто призвал украинские власти заблокировать работу московских аэропортов на две недели."Предложение. Внедрить стратегию дестабилизации московской авиационной инфраструктуры путём: — целевых ударов по военным объектам в Московской области не затрагивая гражданские аэропорты; — регулярное создание условий для тревог, остановок, отмен рейсов или переносов рейсов, включая распространение информации о ненадёжности авиаполётов среди населения РФ", — писал Паниотто в своей статье для "Украинской правды". Он призвал украинские власти "сделать авиаперелёты непредсказуемыми и неудобными", отметив, что считает, что существенные ресурсы для этого понадобятся на первые две недели, а "дроны для включения режима "Ковёр" в аэропортах и отмены рейсов нужны самые дешёвые, это могут быть и имитаторы".По его словам, такие действия смогут повлиять на общественно-политическую ситуацию в России.О подготовке к войне — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины"
https://ukraina.ru/20250720/vstrecha-putina-i-trampa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-20-iyulya-1065585842.html
https://ukraina.ru/20250720/zelenskiy-forsiruet-aliev-nagnetaet-glavnoe-na-utro-20-iyulya-1065580658.html
https://ukraina.ru/20250719/razuverilis-v-zelenskom-ili-khitryy-plan-anglosaksov-itogi-19-iyulya-1065565002.html
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/14/1065598145_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_c0412df988cbc363ee77958c48de3982.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, москва, украина, владимир зеленский, сергей собянин, минобороны, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Минобороны, Вооруженные силы Украины

"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля

18:35 20.07.2025 (обновлено: 19:25 20.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Зеленский дал приказ и дальше наносить удары по российской инфраструктуре
О своём приказе Владимир Зеленский сообщил в своём телеграм-канале, рассказывая о разговоре с главкомом ВСУ Александром Сырским.
"Главком доложил и касательно наших дальнобойных ударов, в частности, частоты и эффективности дипстрайков (дальних ударов — Ред.). Российская логистика должна ощутимо страдать", — заявил Зеленский.
Ранее днём 20 июля в ряде аэропортов, в первую очередь, в московских аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово вводились ограничения, связанные с атаками на Москву украинских беспилотников.
Как сообщало Минобороны России с утра и менее, чем за 4 часа, над одним лишь Московским регионом было уничтожено 6 украинских дронов.
"В период с 08:10 до 12:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 16 БПЛА – над территорией Калужской области, 7 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 5 БПЛА, летевших на Москву, 6 БПЛА – над территорией Курской области, 2 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Тульской области, 1 БПЛА – над территорией Орловской области, 1 БПЛА – над территорией Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства в 12:51.
До этого, утром, министерство также рассказывало об атаках БПЛА на Москву.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:30 19 июля до 07:00 по московскому времени 20 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 38 БПЛА – над территорией Брянской области, 19 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 16 БПЛА, летевших на Москву, 11 БПЛА – над территорией Калужской области, 8 БПЛА – над территорией Тульской области, 5 БПЛА – над территорией Орловской области, 5 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 3 БПЛА – над акваторией Черного моря, 2 БПЛА – над территорией Курской области, 1 БПЛА – над территорией Белгородской области, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области", — указывалось в утренней сводке.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
13:00
Встреча Путина и Трампа, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июляВ Кремле рассказали о том, для чего необходима встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ближе к вечеру атаки продолжились.
"ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — сообщал, в частности, в 16:21 мэр Москвы Сергей Собянин.
Депутат Мосгордумы, заместитель директора ВГТРК Андрей Медведев ещё утром указал на то, как Собянин сообщал об атаках на Москву.
"Снова в телеграм-канале мэра столицы Сергея Собянина всю ночь шёл онлайн отчёт о том, как отбивается атака вражеских БПЛА. Замечу (в который раз, впрочем), что публикации мэра не допускают разночтений, там прямо сообщается о том, что сбит БПЛА. Никаких таинственных хлопков. Это как раз то, что действительно работает. Когда людям сообщают возможный с точки зрения безопасности минимум информации, но при этом люди реально понимают, что происходит", — отметил Медведев.
По его словам, атака БПЛА неожиданной не была.
"Даже не имея доступа к закрытой информации, можно было заметить, что налётов на Москву враг давно не осуществлял. Но это же не означает, что на Украине закрылись военные заводы? Было понятно, что враг копит беспилотники, выбирает места для атак. От наших военных заводов и инфраструктурных объектов до просто мирных городов", — указал он.
Медведев подчеркнул, что в Москве оборонных заводов не так много и назвал цель Украины.
"Москву враг атакует с совершенно другой целью. Населению бывшей Украины надо скормить какой-то успех. Картину перемоги. Что может впечатлить среднестатистического украинского потребителя информации? Ну того, которому в соцсетях скармливают бесконечно сгенерированные ИИ картинки горящего Кремля или утонувшего в наводнении Питера? Правильно. Нужно куда-то попасть в Москве чтобы скакать в Интернете с этой картинкой покрикивая, что "у русни бавовна"", — рассказал Медведев.
Заседание ВЕЭС под председательством президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
10:28
Зеленский форсирует, Алиев нагнетает. Главное на утро 20 июляВладимир Зеленский заявил о готовности провести украино-российские переговоры на следующей неделе. Руководство Азербайджана сделало ряд антироссийских заявлений и предприняло ряд недружественных к РФ шагов
По его словам, даже если дроны долетят до Москвы, на ход боевых действий это не повлияет.

"Я писал когда-то и могу повторить. Представим такой совершенно фантастический нереальный сценарий. Долетели до Москвы несколько десятков дронов и все они попали куда-то. Такого быть не может в принципе, но все же. Так вот даже такой налет не повлияет на ход боевых действий никак. И на ситуацию на фронте тоже", — отметил Медведев.
В то же время, он признал, что у украинских военных также есть успехи. Однако российские военные также наносят урон врагу.

"Не сказать, что у врага нет успехов. Есть, конечно. И операция "Паутина", и подрыв Крымского моста, и атаки БЭК на наш флот. Но. Сейчас вы сами видите, что буквально каждую ночь русские БПЛА выносят украинскую военную и промышленную инфраструктуру. Повторю. Каждую ночь. И огневое поражение стало куда более эффективным, чем ещё полгода назад. Потому что заниматься огневым поражением стали офицеры, прошедшие СВО с первых дней. И сейчас свой фронтовой опыт они переносят на другой уровень", — указал Медведев.
Он подчеркнул, что последовательная тщательная работа всегда важнее разового успеха и всегда даёт более качественный результат.
"Причём, заметьте, регулярные удары стали своего рода военной рутиной. Помните, после подрыва Крымского моста был удар крылатыми ракетами и казалось, что это некий успех. Сейчас каждый вечер сотни дронов и ракет летят по целям от Днепра и до Западной Украины. И никто даже специально не отмечает этот факт. Ну летят, и летят. Ну попадают по ТЦК, военным заводам, складам, так и правильно. Ну а как ещё воевать?" — заявил Медведев.
Он также поблагодарил всех, кто отражал украинские атаки.

"Как всегда, хочется сказать, что герои этой ночи это русские офицеры ПВО, это авиадиспетчеры столичного авиаузла, которые в сложнейших условиях разводили рейсы. И власти столицы, конечно же, которые делают огромную, возможно не всем очевидную работу, чтобы вся система в таких вот ситуациях была полностью скоординирована и работала чётко, внятно и без сбоев", — указал Медведев.
Он подчеркнул, что украинские военные не уймутся и атаки будут и дальше. Но, подчеркнул Медведев, на обстановку на фронте это не повлияет никак.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Вчера, 17:45
Разуверились в Зеленском или хитрый план англосаксов. Итоги 19 июляЗападные СМИ заметили растущее разочарование украинцев во Владимире Зеленском
Ранее, 14 июля, президент Киевского международного института социологии, профессор кафедры социологии Университета "Киево-Могилянская Академия" Владимир Паниотто призвал украинские власти заблокировать работу московских аэропортов на две недели.
"Предложение. Внедрить стратегию дестабилизации московской авиационной инфраструктуры путём: — целевых ударов по военным объектам в Московской области не затрагивая гражданские аэропорты; — регулярное создание условий для тревог, остановок, отмен рейсов или переносов рейсов, включая распространение информации о ненадёжности авиаполётов среди населения РФ", — писал Паниотто в своей статье для "Украинской правды".
Он призвал украинские власти "сделать авиаперелёты непредсказуемыми и неудобными", отметив, что считает, что существенные ресурсы для этого понадобятся на первые две недели, а "дроны для включения режима "Ковёр" в аэропортах и отмены рейсов нужны самые дешёвые, это могут быть и имитаторы".
По его словам, такие действия смогут повлиять на общественно-политическую ситуацию в России.
О подготовке к войне — в статье Натальи Мареевой "Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах Украины"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ХроникиЭксклюзивМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийСергей СобянинМинобороныВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:40Скандалы недели: уловки Трампа и "загадка 50 дней", Ватерлоо Макрона, Пашинян и Христос
20:21Заведующая русофобским недополигоном. Лица молдавского президента Майи Санду
18:35"Логистика должна страдать". Итоги 20 июля
18:20Минобороны Польши намекнуло на войну с Россией и Китаем
18:13Украинцев ждёт новый скачок цен на топливо
18:07Украинцам не вручают повестки… из-за нехватки денег на конверты
17:56Эстония продолжает строить линии обороны от России
17:45Противник отправил реактивные БПЛА в сторону Курска
17:42"Красный" уровень опасности по БПЛА объявлен в аэропорту Домодедово
17:38В Одессе ТЦКшники избили врача и отправили его в реанимацию
17:33Аэропорт "Шереметьево" возобновил прием и выпуск воздушных судов без ограничений
17:16В Харьковской области ВСУ блокируют выезд из Купянска
17:11Какую провокацию с химическим оружием задумали на Западе и что происходит с Трампом — Живов
17:06В Челябинской области вандал по заказу с Украины уничтожил мемориал погибших на СВО
17:02Во Львове националисты скорбят о Фарион
16:51Украинские операторы БПЛА ликвидировали пятерых своих же боевиков при попытке бегства: видео
16:45Путин принял в Кремле старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи - Песков
16:29Снова введены ограничения во "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово"
16:23Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы"
16:16В Луганской, Донецкой и Запорожской областях существует угроза атаки вражеской авиации
Лента новостейМолния