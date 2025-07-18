"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
Попытки Украины заменить дорогостоящие системы ПВО дронами-перехватчиками не решат проблему, поскольку российские беспилотники постоянно эволюционируют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт скептически оценил заявления о масштабных новых поставках ПВО. "17 батарей "Пэтриотов" у Трампа точно нет. Я вообще не уверен, что у кого-то в мире есть 17 свободных батарей, потому что эта штука очень дорогая", — заявил Норин.
Он подчеркнул, что российские дроны стали значительно эффективнее. "Современные "Герани" — это не то же самое, что было в 2022 году. Другой двигатель, другая тактика применения. В частности, они подлетают к цели на большой высоте с дальнейшим пикированием", — пояснил историк.
Кроме того, Россия применяет комбинированные удары. "Есть варианты, когда мы наносим комбинированные удары "Гераней" с "Ланцетами", когда "Герани" отвлекают на себя ПВО, а "Ланцет" поражает цель", — добавил эксперт.
В итоге Украина оказывается в проигрышной позиции. "Беспилотники – это соревнование, когда тебе надо бежать быстро, чтобы не отстать. И пока у нас получается преодолевать вражескую ПВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
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