"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада - 18.07.2025 Украина.ру
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"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада - 18.07.2025 Украина.ру
"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
Попытки Украины заменить дорогостоящие системы ПВО дронами-перехватчиками не решат проблему, поскольку российские беспилотники постоянно эволюционируют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
2025-07-18T22:10
2025-07-18T22:10
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Эксперт скептически оценил заявления о масштабных новых поставках ПВО. "17 батарей "Пэтриотов" у Трампа точно нет. Я вообще не уверен, что у кого-то в мире есть 17 свободных батарей, потому что эта штука очень дорогая", — заявил Норин.Он подчеркнул, что российские дроны стали значительно эффективнее. "Современные "Герани" — это не то же самое, что было в 2022 году. Другой двигатель, другая тактика применения. В частности, они подлетают к цели на большой высоте с дальнейшим пикированием", — пояснил историк.Кроме того, Россия применяет комбинированные удары. "Есть варианты, когда мы наносим комбинированные удары "Гераней" с "Ланцетами", когда "Герани" отвлекают на себя ПВО, а "Ланцет" поражает цель", — добавил эксперт.В итоге Украина оказывается в проигрышной позиции. "Беспилотники – это соревнование, когда тебе надо бежать быстро, чтобы не отстать. И пока у нас получается преодолевать вражескую ПВО", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.
https://ukraina.ru/20250718/udar-po-zavodu-fed-v-kharkove-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-razmolotili-tsekha-po-sboru-bespilotnikov-1065465094.html
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новости, россия, украина, запад, евгений норин, дональд трамп, украина.ру, зрк patriot, вс рф, герань, "ланцет", сво, дзен новости сво, бпла, беспилотники, спецоперация, дроны
Новости, Россия, Украина, Запад, Евгений Норин, Дональд Трамп, Украина.ру, ЗРК Patriot, ВС РФ, Герань, "Ланцет", СВО, дзен новости СВО, БПЛА, беспилотники, Спецоперация, дроны

"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада

22:10 18.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАмериканские ракеты Patriot размещены в Польше
Американские ракеты Patriot размещены в Польше - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Попытки Украины заменить дорогостоящие системы ПВО дронами-перехватчиками не решат проблему, поскольку российские беспилотники постоянно эволюционируют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин
Эксперт скептически оценил заявления о масштабных новых поставках ПВО. "17 батарей "Пэтриотов" у Трампа точно нет. Я вообще не уверен, что у кого-то в мире есть 17 свободных батарей, потому что эта штука очень дорогая", — заявил Норин.
Он подчеркнул, что российские дроны стали значительно эффективнее. "Современные "Герани" — это не то же самое, что было в 2022 году. Другой двигатель, другая тактика применения. В частности, они подлетают к цели на большой высоте с дальнейшим пикированием", — пояснил историк.
Кроме того, Россия применяет комбинированные удары. "Есть варианты, когда мы наносим комбинированные удары "Гераней" с "Ланцетами", когда "Герани" отвлекают на себя ПВО, а "Ланцет" поражает цель", — добавил эксперт.
В итоге Украина оказывается в проигрышной позиции. "Беспилотники – это соревнование, когда тебе надо бежать быстро, чтобы не отстать. И пока у нас получается преодолевать вражескую ПВО", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
05:30
Удар по заводу "ФЭД" в Харькове: Алехин раскрыл, как ВС РФ размолотили цеха по сбору беспилотниковРоссийские войска уничтожили харьковский завод, производивший системы для украинских беспилотников. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
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22:10"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
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