https://ukraina.ru/20250718/17-batarey-petriotov-u-trampa-net--norin-o-pustykh-obeschaniyakh-zapada-1065534479.html

"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада

"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада - 18.07.2025 Украина.ру

"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада

Попытки Украины заменить дорогостоящие системы ПВО дронами-перехватчиками не решат проблему, поскольку российские беспилотники постоянно эволюционируют. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, журналист Евгений Норин

2025-07-18T22:10

2025-07-18T22:10

2025-07-18T22:10

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Эксперт скептически оценил заявления о масштабных новых поставках ПВО. "17 батарей "Пэтриотов" у Трампа точно нет. Я вообще не уверен, что у кого-то в мире есть 17 свободных батарей, потому что эта штука очень дорогая", — заявил Норин.Он подчеркнул, что российские дроны стали значительно эффективнее. "Современные "Герани" — это не то же самое, что было в 2022 году. Другой двигатель, другая тактика применения. В частности, они подлетают к цели на большой высоте с дальнейшим пикированием", — пояснил историк.Кроме того, Россия применяет комбинированные удары. "Есть варианты, когда мы наносим комбинированные удары "Гераней" с "Ланцетами", когда "Герани" отвлекают на себя ПВО, а "Ланцет" поражает цель", — добавил эксперт.В итоге Украина оказывается в проигрышной позиции. "Беспилотники – это соревнование, когда тебе надо бежать быстро, чтобы не отстать. И пока у нас получается преодолевать вражескую ПВО", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Евгений Норин: ВСУ столкнулись с серьезной проблемой, из-за которой Россия нанесет им еще больше потерь" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Тимофея Ермакова: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман.

https://ukraina.ru/20250718/udar-po-zavodu-fed-v-kharkove-alekhin-raskryl-kak-vs-rf-razmolotili-tsekha-po-sboru-bespilotnikov-1065465094.html

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новости, россия, украина, запад, евгений норин, дональд трамп, украина.ру, зрк patriot, вс рф, герань, "ланцет", сво, дзен новости сво, бпла, беспилотники, спецоперация, дроны