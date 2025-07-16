https://ukraina.ru/20250716/ukraina-rukhnet-do-2026-goda-ischenko-obyasnil-pochemu-zapad-uzhe-ne-spast-vsu-ot-razgroma-1065282664.html

Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома

Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома - 16.07.2025 Украина.ру

Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома

Украина стремительно теряет последние ресурсы для сопротивления, а Запад уже не в силах переломить ход войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-16T06:50

2025-07-16T06:50

2025-07-16T06:50

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По его словам, даже если Киев продержится до января 2026-го, это ничего принципиально не изменит.Эксперт обратил внимание на катастрофическую нехватку личного состава в ВСУ: "Поймал ТЦК человека, на полигон привез, одел, дал в руки оружие и сразу на фронт. Им неважно, насколько этот человек будет хорошо воевать. Главное, чтобы в атаку ходил".Особую проблему представляет освоение западного вооружения: "Если вам присылают даже стрелковое западное оружие, к нему все равно надо привыкнуть. Я уже не говорю про освоение "Пэтриотов". Да, он отличается от С-300 только деталями, но эти детали существенные", — пояснил аналитик."Еще к концу 2024 года было понятно, что как военный противник Украина закончилась", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/mikhail-pavliv-medlennoe-nastuplenie-vs-rf-ne-pugaet-kiev-poetomu-glavkomu-vsu-syrskomu-nichego-ne-1065278786.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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