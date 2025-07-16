Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома
© Фото : freedome.org.ua
© Фото : freedome.org.ua
Украина стремительно теряет последние ресурсы для сопротивления, а Запад уже не в силах переломить ход войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Украина не потянет ни одна, ни с Европой, ни с США. Об этом говорили и трамповские, и нетрамповские эксперты. И даже называли время, что Украина падет до конца 2025 года", — заявил Ищенко.
По его словам, даже если Киев продержится до января 2026-го, это ничего принципиально не изменит.
Эксперт обратил внимание на катастрофическую нехватку личного состава в ВСУ: "Поймал ТЦК человека, на полигон привез, одел, дал в руки оружие и сразу на фронт. Им неважно, насколько этот человек будет хорошо воевать. Главное, чтобы в атаку ходил".
Особую проблему представляет освоение западного вооружения: "Если вам присылают даже стрелковое западное оружие, к нему все равно надо привыкнуть. Я уже не говорю про освоение "Пэтриотов". Да, он отличается от С-300 только деталями, но эти детали существенные", — пояснил аналитик.
"Еще к концу 2024 года было понятно, что как военный противник Украина закончилась", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
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