Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома - 16.07.2025 Украина.ру
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Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома
Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома - 16.07.2025 Украина.ру
Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома
Украина стремительно теряет последние ресурсы для сопротивления, а Запад уже не в силах переломить ход войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-16T06:50
2025-07-16T06:50
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По его словам, даже если Киев продержится до января 2026-го, это ничего принципиально не изменит.Эксперт обратил внимание на катастрофическую нехватку личного состава в ВСУ: "Поймал ТЦК человека, на полигон привез, одел, дал в руки оружие и сразу на фронт. Им неважно, насколько этот человек будет хорошо воевать. Главное, чтобы в атаку ходил".Особую проблему представляет освоение западного вооружения: "Если вам присылают даже стрелковое западное оружие, к нему все равно надо привыкнуть. Я уже не говорю про освоение "Пэтриотов". Да, он отличается от С-300 только деталями, но эти детали существенные", — пояснил аналитик."Еще к концу 2024 года было понятно, что как военный противник Украина закончилась", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250715/mikhail-pavliv-medlennoe-nastuplenie-vs-rf-ne-pugaet-kiev-poetomu-glavkomu-vsu-syrskomu-nichego-ne-1065278786.html
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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, дональд трамп, владимир скачко, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, тцк, война, спецоперация, зрк patriot, оружие, аналитика, эксперты
Новости, Украина, Запад, Россия, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Владимир Скачко, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, ТЦК, война, Спецоперация, ЗРК Patriot, оружие, Аналитика, эксперты

Украина рухнет до 2026 года: Ищенко объяснил, почему Запад уже не спасёт ВСУ от разгрома

06:50 16.07.2025
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : freedome.org.ua
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Украина стремительно теряет последние ресурсы для сопротивления, а Запад уже не в силах переломить ход войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Украина не потянет ни одна, ни с Европой, ни с США. Об этом говорили и трамповские, и нетрамповские эксперты. И даже называли время, что Украина падет до конца 2025 года", — заявил Ищенко.
По его словам, даже если Киев продержится до января 2026-го, это ничего принципиально не изменит.
Эксперт обратил внимание на катастрофическую нехватку личного состава в ВСУ: "Поймал ТЦК человека, на полигон привез, одел, дал в руки оружие и сразу на фронт. Им неважно, насколько этот человек будет хорошо воевать. Главное, чтобы в атаку ходил".
Особую проблему представляет освоение западного вооружения: "Если вам присылают даже стрелковое западное оружие, к нему все равно надо привыкнуть. Я уже не говорю про освоение "Пэтриотов". Да, он отличается от С-300 только деталями, но эти детали существенные", — пояснил аналитик.
"Еще к концу 2024 года было понятно, что как военный противник Украина закончилась", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Трамп уже делает все, чтобы после разгрома Украины заманить Россию в европейский капкан" на сайте Украина.ру.
О том, почему Запад стремится "поджечь" всю границу России — в статье Владимира Скачко "Зангезурский коридор преткновения. Как 32 километра в Армении мешают огненному поясу вокруг России" на сайте Украина.ру.
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 17:30
Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит Угроза лишиться своей должности для главкома ВСУ Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года. Сейчас у Банковой нет поводов его убирать. Каких-то страшных поразок и зрад (поражения и предательств) сейчас нет. А к ползучему наступлению наших войск, постепенному освобождению территорий, они давно привыкли.
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НовостиУкраинаЗападРоссияРостислав ИщенкоДональд ТрампВладимир СкачкоУкраина.руСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасТЦКвойнаСпецоперацияЗРК PatriotоружиеАналитикаэксперты
 
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