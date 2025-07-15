Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля - 15.07.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250715/tramp-govorit-zagadochno-shmygal-ukhodit-vsu-otstupayut-ttsk-konfliktuet-s-natspolitsiey-itogi-15-iyulya-1065282948.html
Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля - 15.07.2025 Украина.ру
Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
Москва желает понять заявления и мотивы президента США. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны. ГБР Украины расследует обстоятельства конфликта полицейских и военкомов, избивавших граждан во время насильственной мобилизации. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об отставке.
2025-07-15T18:03
2025-07-15T21:28
эксклюзив
сша
украина
россия
дональд трамп
денис шмыгаль
андрей ермак
вооруженные силы украины
ес
тцк
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Обещавший завершить конфликт на Украине за 24 часа Дональд Трамп на посту президента США уже не вспоминает о своём предвыборном обещании. Он жёстко критиковал своего предшественника Джо Байдена за неумение вести дела как во внутренней политике, так и во внешней. Помимо прочего, в вину предыдущей администрации Белого дома ставились провалы и кризисы в международных отношениях – в том числе с Россией, огромные и разорительные поставки вооружений на Украину, вовлечение в ближневосточную эскалацию.Летом 2025 года Трамп стал воплощать все те жупелы, которыми год назад пугал избирателя США и ставил в укор кандидату от Демпартии. Флот и ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану, Израиль получил дополнительную военную (и не только) помощь, Киев также стал получать новые партии военной помощи США вдобавок к тем, которые выделила администрация Байдена.Трамп публично выражает недовольство официальной Москвой, с которой едва наладил отношения. После решения поставить на Украину больше вооружений, включая наступательные, президент США анонсировал новый пакет антироссийских санкций.Теперь президент США фактически предъявил России ультиматум – примириться с Киевом за 50 дней, или последуют новые санкции – в отношении российской и международной торговли. ВТО в этой ситуации традиционно молчит. ООН тоже не обращает внимания на присвоение инструмента международных санкций Евросоюзом и США.По словам Трампа, если Россия не примет ультиматум, то Вашингтон применит пошлины на товары из России в размере 100%, а также введёт вторичные санкции в отношении государств, покупающих российские товары. Речь, прежде всего, о российской нефти, на которую в ЕС даже устанавливают свою цену. В пресловутом 18-м пакете санкций ЕС предусмотрен новый, пониженный Брюсселем "потолок цен" на чужие товары.Накануне РИА Новости пыталось выяснить в Минобороны США, что именно имел в виду президент этой страны, заявивший, что Украина получит 17 комплексов Patriot. Пентагон пояснить не смог, отправив журналистов за разъяснениями в Белый дом.На следующий день, 15 июля недоумение в связи с заявлениями Трампа выразил глава МИД России. На пресс-конференции по итогам СМИД ШОС Сергей Лавров озадачился ультиматумом американского лидера."Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал Лавров.Многие оппоненты Трампа в США и Евросоюзе тоже желают понять мотивацию Трампа. Демпартия США через свои фонды и Брюссель финансируют критиков нынешнего президента США, обвиняющих его в непоследовательности и некомпетентности, авторитарных замашках и многом другом. Именно на этом акцентировала внимание в критике нынешнего президента США уже в поствыборный период его соперница от Демпартии – бывшая вице-президент в байденовской администрации Камала Харрис.Кабмин Украины переживает ротацию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке. Накануне, 14 июля Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.Шмыгаля отправляют руководить Минобороны, а министра Рустема Умерова – в Вашингтон на должность украинского посла. Он сменит там главу дипмиссии, отрыто симпатизировавшую Демпартии США и ставшую стрелочником по итогам скандального визита Зеленского в Белый дом.Зеленский преподнёс кадровые перестановки как начало "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия. Свириденко обязана своей карьере нынешнему главе офиса президента Андрею Ермаку.Свириденко как "рука Ермака" и претендент на кресло Шмыгаля давно фигурирует в киевских политических сплетнях. Ермак при этом преподносится как ключевой кандидат на предстоящих выборах президента Украины."Она стала премьером только потому, что это "любимица Ермака", — заявила нардеп Анна Скороход.В этой связи украинский политолог Константин Бондаренко обратил внимание на нарушение процедур представления кандидатуры на пост главы правительства. Таким образом киевский режим становится всё менее легитимным, что особенно важно в контексте возможного подписания мирного соглашения с Москвой при завершении СВО.Потери ВСУ в зоне СВО огромны и продолжают умножаться. Эксперты называют дефицит живой силы ключевой проблемой украинской армии. На этом фоне поставки западного оружия вторичны.Украинские ТЦК (военкоматы) восполняют этот дефицит в ходе массовой мобилизации с применением самых жестоких методов и средств. В Николаеве военкомы избивали мужчину ногами и били о дверь автомобиля даже не обращая внимания на фиксацию этого местными жителями.Избиение насильственно мобилизованного 14 июля в Чернигове стало поводом для криминального скандала. Сотрудники местного территориального центра комплектования связали и уложили лицом в землю пойманных мужчин мобвозраста (25-60 лет), а также избили их.Возник конфликт между ТЦК и Нацполицией. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование."В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство", - заявили в ГБР.Военкомы отрицают жестокость со своей стороны и заявили, что извиняться не собираются. Не извинялись они и ранее после многочисленных подобных инцидентов в Одессе, Ровно и по всей Украине.Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном потребовало от Евросоюза ввести санкции в отношении официального Киева после трагической гибели в Закарпатской области этнического венгра Йожефа Шебештена по итогам акта насильственной мобилизации. Потерпевший умер вскоре после того, как его похитили украинские военкомы, увезли в ТЦК и там жестоко избили. Жестокость "людоловов" вынуждает украинцев прятаться, а при задержании – оказывать вооружённое сопротивление.При этом не утихают коррупционные скандалы вокруг коррумпированных сотрудников ТЦК и других служб, оказывающих услуги уклонистам в условиях масштабной насильственной мобилизации. Журналисты выяснили, что бывший заместитель скандального начальника Одесского ТЦК не указал в декларации дом тёщи почти на 190 м² и земельный участок в Таировом, где жил с семьёй. Общая сумма скрытого имущества превысила 7,3 млн. грн. Также чиновник снизил цену Mazda CX‑5 своей жены в 11 раз, сообщили местные телеграм-каналы.Минобороны России в сводке от 15 июля констатировало успешный ход специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Украинская армия и приданные ей подразделения из других силовых структур несли потери в живой силе и матчасти, оставляли укрепления и населённые пункты.Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области.На Харьковском направлении группировкой было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.Подразделения российской войсковой группировки "Запад" также улучшили своё положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики."Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке.Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия. Они также улучшили тактическое положение, нанесли поражение бригадам ВСУ и Нацгвардии Украины, освободив населенный пункт Петровка (ДНР). Потери противника составили до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение формированиям бригадам ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР и в Днепропетровской области. Потери противника, помимо матчасти, составили до 435 военнослужащих."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.Группировкой нанесено поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинских вооруженных формирований только в живой силе составили до 185 военнослужащих.Подразделения российской группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом противник потерял до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Средствами российской ПВО были сбиты семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 103 БПЛА самолётного типа.Тем временем гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам в ходе СВО, получил российский паспорт. Два года он находился на подконтрольной ВСУ территории, передавая координаты украинских военных объектов.В ноябре 2024 года американца удалось эвакуировать в Россию.Он рассказал РИА Новости, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство России и теперь очень рад, что его мечта сбылась."Эта мечта вселилась в моё сердце задолго до нынешних событий. Я всегда чувствовал, что Россия — не просто мой дом, а настоящая семья", — заявил он.Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла сегодня в московском представительстве ДНР. Он поделился планами создать семью и растить детей в России, и сюда же хотели бы переехать его родители.Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: ВС РФ добьют ВСУ в Часов Яре, откроют путь на Константиновку и возьмут Покровск в карман
https://ukraina.ru/20250715/bryatsayuschiy-oruzhiem-tramp-zverstva-vsu-priznanie-uspekhov-vs-rf-glavnoe-na-ukraine-na-utro-15-iyulya-1065248760.html
https://ukraina.ru/20250715/1065263317.html
https://ukraina.ru/20250715/teatralnyy-ultimatum-provaly-vsu-ruchnoy-premer-ministr-glavnoe-na-ukraine-na-1300-15-iyulya-1065260962.html
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Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля

18:03 15.07.2025 (обновлено: 21:28 15.07.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
Президент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
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Москва желает понять заявления и мотивы президента США. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны. ГБР Украины расследует обстоятельства конфликта полицейских и военкомов, избивавших граждан во время насильственной мобилизации. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об отставке.
Обещавший завершить конфликт на Украине за 24 часа Дональд Трамп на посту президента США уже не вспоминает о своём предвыборном обещании. Он жёстко критиковал своего предшественника Джо Байдена за неумение вести дела как во внутренней политике, так и во внешней. Помимо прочего, в вину предыдущей администрации Белого дома ставились провалы и кризисы в международных отношениях – в том числе с Россией, огромные и разорительные поставки вооружений на Украину, вовлечение в ближневосточную эскалацию.
Летом 2025 года Трамп стал воплощать все те жупелы, которыми год назад пугал избирателя США и ставил в укор кандидату от Демпартии. Флот и ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану, Израиль получил дополнительную военную (и не только) помощь, Киев также стал получать новые партии военной помощи США вдобавок к тем, которые выделила администрация Байдена.
Трамп публично выражает недовольство официальной Москвой, с которой едва наладил отношения. После решения поставить на Украину больше вооружений, включая наступательные, президент США анонсировал новый пакет антироссийских санкций.
Теперь президент США фактически предъявил России ультиматум – примириться с Киевом за 50 дней, или последуют новые санкции – в отношении российской и международной торговли. ВТО в этой ситуации традиционно молчит. ООН тоже не обращает внимания на присвоение инструмента международных санкций Евросоюзом и США.
По словам Трампа, если Россия не примет ультиматум, то Вашингтон применит пошлины на товары из России в размере 100%, а также введёт вторичные санкции в отношении государств, покупающих российские товары. Речь, прежде всего, о российской нефти, на которую в ЕС даже устанавливают свою цену. В пресловутом 18-м пакете санкций ЕС предусмотрен новый, пониженный Брюсселем "потолок цен" на чужие товары.
Накануне РИА Новости пыталось выяснить в Минобороны США, что именно имел в виду президент этой страны, заявивший, что Украина получит 17 комплексов Patriot. Пентагон пояснить не смог, отправив журналистов за разъяснениями в Белый дом.
На следующий день, 15 июля недоумение в связи с заявлениями Трампа выразил глава МИД России. На пресс-конференции по итогам СМИД ШОС Сергей Лавров озадачился ультиматумом американского лидера.
"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал Лавров.
Многие оппоненты Трампа в США и Евросоюзе тоже желают понять мотивацию Трампа. Демпартия США через свои фонды и Брюссель финансируют критиков нынешнего президента США, обвиняющих его в непоследовательности и некомпетентности, авторитарных замашках и многом другом. Именно на этом акцентировала внимание в критике нынешнего президента США уже в поствыборный период его соперница от Демпартии – бывшая вице-президент в байденовской администрации Камала Харрис.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 09:20
Бряцающий оружием Трамп, зверства ВСУ, признание успехов ВС РФ. Главное на Украине на утро 15 июляТрамп считает, что РФ победит в украинском конфликте, но переходит на язык ультиматума. Российские военные уничтожают противника и технику, ВСУ не оставляют попыток атаковать. МО Японии в докладе признало успехи россиян на фронте
Кабмин Украины переживает ротацию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке. Накануне, 14 июля Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
Шмыгаля отправляют руководить Минобороны, а министра Рустема Умерова – в Вашингтон на должность украинского посла. Он сменит там главу дипмиссии, отрыто симпатизировавшую Демпартии США и ставшую стрелочником по итогам скандального визита Зеленского в Белый дом.
Зеленский преподнёс кадровые перестановки как начало "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия. Свириденко обязана своей карьере нынешнему главе офиса президента Андрею Ермаку.
Свириденко как "рука Ермака" и претендент на кресло Шмыгаля давно фигурирует в киевских политических сплетнях. Ермак при этом преподносится как ключевой кандидат на предстоящих выборах президента Украины.
"Она стала премьером только потому, что это "любимица Ермака", — заявила нардеп Анна Скороход.
В этой связи украинский политолог Константин Бондаренко обратил внимание на нарушение процедур представления кандидатуры на пост главы правительства. Таким образом киевский режим становится всё менее легитимным, что особенно важно в контексте возможного подписания мирного соглашения с Москвой при завершении СВО.
США сомневаются в профессионализме Свириденко, но Киев слушает не их, а британцев - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 13:28
"Конституция? Не слышали": в Киеве открыто издеваются над государственными процедурамиНазначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины вновь продемонстрировало, кто на самом деле принимает решения в Киеве. Несмотря на скепсис Вашингтона, ключевую роль сыграли не конституционные процедуры, а благосклонность главы Офиса президента Андрея Ермака, 15 июля заявила нардеп Анна Скороход
Потери ВСУ в зоне СВО огромны и продолжают умножаться. Эксперты называют дефицит живой силы ключевой проблемой украинской армии. На этом фоне поставки западного оружия вторичны.
Украинские ТЦК (военкоматы) восполняют этот дефицит в ходе массовой мобилизации с применением самых жестоких методов и средств. В Николаеве военкомы избивали мужчину ногами и били о дверь автомобиля даже не обращая внимания на фиксацию этого местными жителями.
Избиение насильственно мобилизованного 14 июля в Чернигове стало поводом для криминального скандала. Сотрудники местного территориального центра комплектования связали и уложили лицом в землю пойманных мужчин мобвозраста (25-60 лет), а также избили их.
Возник конфликт между ТЦК и Нацполицией. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование.
"В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство", - заявили в ГБР.
Военкомы отрицают жестокость со своей стороны и заявили, что извиняться не собираются. Не извинялись они и ранее после многочисленных подобных инцидентов в Одессе, Ровно и по всей Украине.
Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном потребовало от Евросоюза ввести санкции в отношении официального Киева после трагической гибели в Закарпатской области этнического венгра Йожефа Шебештена по итогам акта насильственной мобилизации. Потерпевший умер вскоре после того, как его похитили украинские военкомы, увезли в ТЦК и там жестоко избили. Жестокость "людоловов" вынуждает украинцев прятаться, а при задержании – оказывать вооружённое сопротивление.
При этом не утихают коррупционные скандалы вокруг коррумпированных сотрудников ТЦК и других служб, оказывающих услуги уклонистам в условиях масштабной насильственной мобилизации. Журналисты выяснили, что бывший заместитель скандального начальника Одесского ТЦК не указал в декларации дом тёщи почти на 190 м² и земельный участок в Таировом, где жил с семьёй. Общая сумма скрытого имущества превысила 7,3 млн. грн. Также чиновник снизил цену Mazda CX‑5 своей жены в 11 раз, сообщили местные телеграм-каналы.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2025
15 июля, 13:00
"Театральный ультиматум", провалы ВСУ, "ручной премьер-министр". Главное на Украине на 13:00 15 июляЕвропа, Россия и даже сторонники Трампа осуждают смену его риторики по Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Вероятного нового премьера Украины называют "ручным", а министра обороны - бесполезным
Минобороны России в сводке от 15 июля констатировало успешный ход специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Украинская армия и приданные ей подразделения из других силовых структур несли потери в живой силе и матчасти, оставляли укрепления и населённые пункты.
Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области.
На Харьковском направлении группировкой было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.
Подразделения российской войсковой группировки "Запад" также улучшили своё положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке.
Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия. Они также улучшили тактическое положение, нанесли поражение бригадам ВСУ и Нацгвардии Украины, освободив населенный пункт Петровка (ДНР). Потери противника составили до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение формированиям бригадам ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР и в Днепропетровской области. Потери противника, помимо матчасти, составили до 435 военнослужащих.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинских вооруженных формирований только в живой силе составили до 185 военнослужащих.
Подразделения российской группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом противник потерял до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами российской ПВО были сбиты семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 103 БПЛА самолётного типа.
Тем временем гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам в ходе СВО, получил российский паспорт. Два года он находился на подконтрольной ВСУ территории, передавая координаты украинских военных объектов.
В ноябре 2024 года американца удалось эвакуировать в Россию.Он рассказал РИА Новости, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство России и теперь очень рад, что его мечта сбылась.
"Эта мечта вселилась в моё сердце задолго до нынешних событий. Я всегда чувствовал, что Россия — не просто мой дом, а настоящая семья", — заявил он.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла сегодня в московском представительстве ДНР. Он поделился планами создать семью и растить детей в России, и сюда же хотели бы переехать его родители.
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