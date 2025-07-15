Трамп говорит загадочно, Шмыгаль уходит, ВСУ отступают, ТЦК конфликтует с Нацполицией. Итоги 15 июля
18:03 15.07.2025 (обновлено: 21:28 15.07.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Трамп заявил о поставках американского оружия Украине через НАТО
Москва желает понять заявления и мотивы президента США. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны. ГБР Украины расследует обстоятельства конфликта полицейских и военкомов, избивавших граждан во время насильственной мобилизации. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об отставке.
Обещавший завершить конфликт на Украине за 24 часа Дональд Трамп на посту президента США уже не вспоминает о своём предвыборном обещании. Он жёстко критиковал своего предшественника Джо Байдена за неумение вести дела как во внутренней политике, так и во внешней. Помимо прочего, в вину предыдущей администрации Белого дома ставились провалы и кризисы в международных отношениях – в том числе с Россией, огромные и разорительные поставки вооружений на Украину, вовлечение в ближневосточную эскалацию.
Летом 2025 года Трамп стал воплощать все те жупелы, которыми год назад пугал избирателя США и ставил в укор кандидату от Демпартии. Флот и ВВС США нанесли ракетно-бомбовые удары по Ирану, Израиль получил дополнительную военную (и не только) помощь, Киев также стал получать новые партии военной помощи США вдобавок к тем, которые выделила администрация Байдена.
Трамп публично выражает недовольство официальной Москвой, с которой едва наладил отношения. После решения поставить на Украину больше вооружений, включая наступательные, президент США анонсировал новый пакет антироссийских санкций.
Теперь президент США фактически предъявил России ультиматум – примириться с Киевом за 50 дней, или последуют новые санкции – в отношении российской и международной торговли. ВТО в этой ситуации традиционно молчит. ООН тоже не обращает внимания на присвоение инструмента международных санкций Евросоюзом и США.
По словам Трампа, если Россия не примет ультиматум, то Вашингтон применит пошлины на товары из России в размере 100%, а также введёт вторичные санкции в отношении государств, покупающих российские товары. Речь, прежде всего, о российской нефти, на которую в ЕС даже устанавливают свою цену. В пресловутом 18-м пакете санкций ЕС предусмотрен новый, пониженный Брюсселем "потолок цен" на чужие товары.
Накануне РИА Новости пыталось выяснить в Минобороны США, что именно имел в виду президент этой страны, заявивший, что Украина получит 17 комплексов Patriot. Пентагон пояснить не смог, отправив журналистов за разъяснениями в Белый дом.
На следующий день, 15 июля недоумение в связи с заявлениями Трампа выразил глава МИД России. На пресс-конференции по итогам СМИД ШОС Сергей Лавров озадачился ультиматумом американского лидера.
"Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США", — сказал Лавров.
Многие оппоненты Трампа в США и Евросоюзе тоже желают понять мотивацию Трампа. Демпартия США через свои фонды и Брюссель финансируют критиков нынешнего президента США, обвиняющих его в непоследовательности и некомпетентности, авторитарных замашках и многом другом. Именно на этом акцентировала внимание в критике нынешнего президента США уже в поствыборный период его соперница от Демпартии – бывшая вице-президент в байденовской администрации Камала Харрис.
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Кабмин Украины переживает ротацию. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль официально подал заявление об отставке. Накануне, 14 июля Владимир Зеленский предложил министру экономики и первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство.
Шмыгаля отправляют руководить Минобороны, а министра Рустема Умерова – в Вашингтон на должность украинского посла. Он сменит там главу дипмиссии, отрыто симпатизировавшую Демпартии США и ставшую стрелочником по итогам скандального визита Зеленского в Белый дом.
Зеленский преподнёс кадровые перестановки как начало "трансформации" исполнительной власти, призванной укрепить экономический потенциал страны и нарастить собственное производство оружия. Свириденко обязана своей карьере нынешнему главе офиса президента Андрею Ермаку.
Свириденко как "рука Ермака" и претендент на кресло Шмыгаля давно фигурирует в киевских политических сплетнях. Ермак при этом преподносится как ключевой кандидат на предстоящих выборах президента Украины.
"Она стала премьером только потому, что это "любимица Ермака", — заявила нардеп Анна Скороход.
В этой связи украинский политолог Константин Бондаренко обратил внимание на нарушение процедур представления кандидатуры на пост главы правительства. Таким образом киевский режим становится всё менее легитимным, что особенно важно в контексте возможного подписания мирного соглашения с Москвой при завершении СВО.
15 июля, 13:28"Конституция? Не слышали": в Киеве открыто издеваются над государственными процедурамиНазначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины вновь продемонстрировало, кто на самом деле принимает решения в Киеве. Несмотря на скепсис Вашингтона, ключевую роль сыграли не конституционные процедуры, а благосклонность главы Офиса президента Андрея Ермака, 15 июля заявила нардеп Анна Скороход
Потери ВСУ в зоне СВО огромны и продолжают умножаться. Эксперты называют дефицит живой силы ключевой проблемой украинской армии. На этом фоне поставки западного оружия вторичны.
Украинские ТЦК (военкоматы) восполняют этот дефицит в ходе массовой мобилизации с применением самых жестоких методов и средств. В Николаеве военкомы избивали мужчину ногами и били о дверь автомобиля даже не обращая внимания на фиксацию этого местными жителями.
Избиение насильственно мобилизованного 14 июля в Чернигове стало поводом для криминального скандала. Сотрудники местного территориального центра комплектования связали и уложили лицом в землю пойманных мужчин мобвозраста (25-60 лет), а также избили их.
Возник конфликт между ТЦК и Нацполицией. Государственное бюро расследований (ГБР) проводит расследование.
"В случае наличия признаков уголовного преступления информация о событии будет внесена в ЕРДР и открыто уголовное производство", - заявили в ГБР.
Военкомы отрицают жестокость со своей стороны и заявили, что извиняться не собираются. Не извинялись они и ранее после многочисленных подобных инцидентов в Одессе, Ровно и по всей Украине.
Венгерское правительство во главе с Виктором Орбаном потребовало от Евросоюза ввести санкции в отношении официального Киева после трагической гибели в Закарпатской области этнического венгра Йожефа Шебештена по итогам акта насильственной мобилизации. Потерпевший умер вскоре после того, как его похитили украинские военкомы, увезли в ТЦК и там жестоко избили. Жестокость "людоловов" вынуждает украинцев прятаться, а при задержании – оказывать вооружённое сопротивление.
При этом не утихают коррупционные скандалы вокруг коррумпированных сотрудников ТЦК и других служб, оказывающих услуги уклонистам в условиях масштабной насильственной мобилизации. Журналисты выяснили, что бывший заместитель скандального начальника Одесского ТЦК не указал в декларации дом тёщи почти на 190 м² и земельный участок в Таировом, где жил с семьёй. Общая сумма скрытого имущества превысила 7,3 млн. грн. Также чиновник снизил цену Mazda CX‑5 своей жены в 11 раз, сообщили местные телеграм-каналы.
15 июля, 13:00"Театральный ультиматум", провалы ВСУ, "ручной премьер-министр". Главное на Украине на 13:00 15 июляЕвропа, Россия и даже сторонники Трампа осуждают смену его риторики по Украине. Российские военные уничтожают противника и технику. Вероятного нового премьера Украины называют "ручным", а министра обороны - бесполезным
Минобороны России в сводке от 15 июля констатировало успешный ход специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Украинская армия и приданные ей подразделения из других силовых структур несли потери в живой силе и матчасти, оставляли укрепления и населённые пункты.
Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ. События происходили в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области.
На Харьковском направлении группировкой было нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - констатировали в Минобороны РФ.
Подразделения российской войсковой группировки "Запад" также улучшили своё положение по переднему краю. Они нанесли поражение формированиям трех мехбригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.
"Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сказано в сводке.
Подразделения российской "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия. Они также улучшили тактическое положение, нанесли поражение бригадам ВСУ и Нацгвардии Украины, освободив населенный пункт Петровка (ДНР). Потери противника составили до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
Подразделения российской группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Они нанесли поражение формированиям бригадам ВСУ и украинской Нацгвардии в ДНР и в Днепропетровской области. Потери противника, помимо матчасти, составили до 435 военнослужащих.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики", - сказано в сводке.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике бригадам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери украинских вооруженных формирований только в живой силе составили до 185 военнослужащих.
Подразделения российской группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. При этом противник потерял до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Российской авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки ЗРК IRIS-T немецкого производства, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами российской ПВО были сбиты семь управляемых авиационных бомб, снаряд РСЗО HIMARS и 103 БПЛА самолётного типа.
Тем временем гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший российским войскам в ходе СВО, получил российский паспорт. Два года он находился на подконтрольной ВСУ территории, передавая координаты украинских военных объектов.
В ноябре 2024 года американца удалось эвакуировать в Россию.Он рассказал РИА Новости, что еще 10 лет назад мечтал получить гражданство России и теперь очень рад, что его мечта сбылась.
"Эта мечта вселилась в моё сердце задолго до нынешних событий. Я всегда чувствовал, что Россия — не просто мой дом, а настоящая семья", — заявил он.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла сегодня в московском представительстве ДНР. Он поделился планами создать семью и растить детей в России, и сюда же хотели бы переехать его родители.
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