https://ukraina.ru/20250713/za-onufriya-vstupilis-umerova-otpravyat-za-okean-glavnoe-na-utro-13-iyulya-1065163171.html

За Онуфрия вступились, Умерова отправят за океан. Главное на утро 13 июля

За Онуфрия вступились, Умерова отправят за океан. Главное на утро 13 июля - 13.07.2025 Украина.ру

За Онуфрия вступились, Умерова отправят за океан. Главное на утро 13 июля

На Украине всё громче раздаются голоса в защиту предстоятеля каноничной Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Владимир Зеленский анонсировал изменения в государственных институтах

2025-07-13T10:26

2025-07-13T10:26

2025-07-13T10:26

эксклюзив

хроники

митрополит онуфрий

владимир зеленский

рустем умеров

украина

сша

новороссия

упц

вооруженные силы украины

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Боевой медик 94-го батальона 107-я реактивной артиллерийской бригады ВСУ, ветеран боевых действий и волонтёр Лариса Бродецкая (Збурлюк) обратилась к Владимиру Зеленскому."Слава Богу! Героям честь! Это обращение к нашему президенту. Владимир Александрович, вы лишили гражданства митрополита Онуфрия — патриота, по молитвам которого держится эта Украина, по молитвам которого эти воины до сих пор держат фронт и до сих пор живые. Также в своём обращении вы заявили, что всех "таких, как митрополит Онуфрий", нужно лишать гражданства. Так вот: каждое слово, сказанное за всю жизнь митрополитом Онуфрием, каждый его шаг, каждое его действие — я лично поддерживаю. Поэтому вам нужно и меня лишить гражданства", — заявила Бродецкая.Она также вернула свои награды Зеленскому."Также в знак глубокого осуждения ваших действий я возвращаю все награды и ордена, которые были получены за время вашего правления. Такими действиями, которые вы совершаете, вы плюёте в лицо всем украинцам. А это (УПЦ — Ред.) — первая по численности конфессия на Украине. Вы плюёте им в лица", — подчеркнула военный медик.На её заявление обратили внимание и на Украине, и за её пределами."Лишение Блаженнейшего митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение. В Украине многие верующие не просто возмутились, но и активно демонстрируют свое отношение к произволу властей. Так ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ. Также Лариса предложила отнять украинское гражданство и у неё. Похоже, скоро подобная инициатива может стать массовой", — отметил украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Ранее, 2 июля, Бондаренко комментировал лишение Зеленским Онуфрия украинского гражданства."Владимир Зеленский лишил Блаженнейшего митрополита Онуфрия, главу канонической Украинской православной церкви, украинского гражданства. Хотя еще не так давно расписывался в глубоком уважении и даже заявлял о намерении принять православие. Владимир Александрович! Ваши советники слегка вас подставили. Свой указ вы приурочили не к той символической дате. Сегодня Православная церковь действительно чтит память апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Но это другой Иуда, не Искариот, не ваш покровитель, на которого вы равняетесь и которого собираетесь превзойти во всём", — заявил Бондаренко.Медиаэксперт Анатолий Шарий указал, что молчат некоторые из тех, кого ранее сама Украинская православная церковь награждала орденами. Но простые верующие вступились за УПЦ."Единицы говорят. Десятки тысяч молчат. Отдельные христианские чемпионы язык в с**ку и вчерашние награжденные УПЦ там же его держат. Но все же единицы говорят и не боятся. И это круто", — подчеркнул Шарий.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв напротив, обратил внимание на пока что малочисленность протеста."Паства канонической православной церкви — миллионы, но только единицы протестуют против нападок Зеленского на их церковь", — отметил он.Украинский эксперт Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев заявил, что власти Украины преследуют Онуфрия безосновательно."Если у вас есть доказательства, что человек проводит деятельность в интересах государства-агрессора, то хорошо бы эти доказательства увидеть. <…> Однако если за три года СБУ ничего не нашла на Онуфрия, кроме российского гражданства, <…> это означает, что на самом деле против него ничего нет", — подчеркнул он.Также Лихачёв заявил, что Онуфрия могут обменять на украинских военных.Украинский правозащитник Андрей Доманский назвал лишение Онуфрия гражданства нонсенсом."Статья 25 Конституции определяет, что гражданин Украины не может быть лишён гражданства и права изменить гражданство. В случае с прекращением гражданства митрополита Онуфрия возникла дилема. Ведь он получил гражданство не по указу главы государства, как его получают, например, иностранные граждане, - предстоятель является гражданином Украины по рождению и по месту проживания. Это нонсенс!" — подчеркнул Доманский.Правозащитник рассказал, что принимал участие в одном из подобных судебных дел, отметив, что уровень "доказательств", предоставленных Службой безопасности Украины неприемлем.Он также прокомментировал возможность обмена митрополита на украинских военнопленных."Не думаю, что дойдёт до депортации митрополита Онуфрия. Ведь священнослужитель собирается доказывать правоту в судах. Поэтому будет выглядеть алогичным, если властные институты применят преждевременные действия без окончательного решения суда", — указал Доманский.Таким образом, обмен Онуфрия на военнопленных маловероятен.Умерова в ШтатыВладимир Зеленский после совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым анонсировал решение об изменениях в государственных институтах, в частности об улучшении динамики в отношениях с США и новых шагах в управлении сферой обороны.Зеленский рассказал, что провёл совещание с Умеровым и остановился на двух пунктах. Первый касался контрактования всех доступных объёмов приоритетных типов дронов и работы с европейскими партнерами по финансированию."В этом году мы должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки", – написал Зеленский в своём телеграм-канале.Второй пункт касался изменения в государственных институтах."Второе – изменения в государственных институтах. Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединёнными Штатами и в то же время нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время", — отметил Зеленский.Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Умерова планируют снять с должности министра обороны Украины и направить послом в США вместо Оксаны Маркаровой.При этом украинские журналисты обнаружили недвижимость у Умерова в США. Также у пока ещё министра обороны Украины в Соединённых Штатах живут близкие родственники.О коррупции на Украине - в статье Захара Виноградова и Павла Котова "Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, митрополит онуфрий, владимир зеленский, рустем умеров, украина, сша, новороссия, упц, вооруженные силы украины, сбу