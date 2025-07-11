Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро
Обещанный Евросоюзом пакет военной помощи Украине на 100 млрд евро может оказаться слишком запоздалым и недостаточным для изменения ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Эти 100 млрд евро - скорее политическое заявление, чем реальная помощь, - заявил Тиханский. - Во-первых, деньги будут распределяться на годы, а во-вторых, европейская промышленность физически не может быстро произвести столько вооружений".
Эксперт скептически оценил перспективы поставок: "Даже если в пакет войдут системы IRIS-T, вопрос в количестве и сроках. На фронте они живут недолго, а восполнять потери ЕС будет медленно".
Тиханский обратил внимание на кадровую проблему: "Специалистов ПВО массово переводят в пехоту. Даже получив новые комплексы, Украине некому будет ими управлять - подготовка операторов требует месяцев".
Аналитик подчеркнул структурные проблемы: "Европа только сейчас осознала необходимость перехода на военные рельсы. Но между решением и реальным ростом производства - годы".
"Эти 100 млрд могут лишь немного продлить агонию, но не более того", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
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