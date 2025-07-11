Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро - 11.07.2025 Украина.ру
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Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро
Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро - 11.07.2025 Украина.ру
Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро
Обещанный Евросоюзом пакет военной помощи Украине на 100 млрд евро может оказаться слишком запоздалым и недостаточным для изменения ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
2025-07-11T22:00
2025-07-11T22:00
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Эксперт скептически оценил перспективы поставок: "Даже если в пакет войдут системы IRIS-T, вопрос в количестве и сроках. На фронте они живут недолго, а восполнять потери ЕС будет медленно".Тиханский обратил внимание на кадровую проблему: "Специалистов ПВО массово переводят в пехоту. Даже получив новые комплексы, Украине некому будет ими управлять - подготовка операторов требует месяцев".Аналитик подчеркнул структурные проблемы: "Европа только сейчас осознала необходимость перехода на военные рельсы. Но между решением и реальным ростом производства - годы"."Эти 100 млрд могут лишь немного продлить агонию, но не более того", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/sergey-karaganov-evropa-gonit-mir-k-tretey-mirovoy-voyne-rossiya-dolzhna-predotvratit-eto-1065096020.html
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Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро

22:00 11.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / ArmyInform
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© commons.wikimedia.org / ArmyInform
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Обещанный Евросоюзом пакет военной помощи Украине на 100 млрд евро может оказаться слишком запоздалым и недостаточным для изменения ситуации на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик (Минск), полковник запаса Александр Тиханский
"Эти 100 млрд евро - скорее политическое заявление, чем реальная помощь, - заявил Тиханский. - Во-первых, деньги будут распределяться на годы, а во-вторых, европейская промышленность физически не может быстро произвести столько вооружений".
Эксперт скептически оценил перспективы поставок: "Даже если в пакет войдут системы IRIS-T, вопрос в количестве и сроках. На фронте они живут недолго, а восполнять потери ЕС будет медленно".
Тиханский обратил внимание на кадровую проблему: "Специалистов ПВО массово переводят в пехоту. Даже получив новые комплексы, Украине некому будет ими управлять - подготовка операторов требует месяцев".
Аналитик подчеркнул структурные проблемы: "Европа только сейчас осознала необходимость перехода на военные рельсы. Но между решением и реальным ростом производства - годы".
"Эти 100 млрд могут лишь немного продлить агонию, но не более того", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью: "Александр Тиханский: Новые "Герани" отправили персонал ПВО Украины в пехоту и накрыли аэродром в Луцке" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить" на сайте Украина.ру.
Сергей Караганов интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
17:17
Сергей Караганов: Европа гонит мир к Третьей мировой войне, Россия должна предотвратить этоИзвестный политолог, доктор исторических наук Сергей Караганов в рамках темы о новой государственной идеологии России дал эксклюзивное интервью корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой. Он отметил, что Евросоюзу не удастся рассорить Россию и Китай и объяснил, почему антизападничество — не есть хорошо.
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