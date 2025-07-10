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Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля

Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру

Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales.

2025-07-10T18:30

2025-07-10T18:30

2025-07-10T18:32

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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялось 10 июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН."В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", — отмечалось в сообщении МИД РФ о встрече Лаврова и Рубио.Также Лавровым и Рубио был подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Кроме того, подчеркнули министр иностранных дел РФ и госсекретарь США подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий."Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен", — подытожили в МИД России.Как рассказала журналиста CNN Кайли Этвуд, при встрече Рубио подмигнул Лаврову."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.Сам Рубио в комментарии журналистам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались."Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — заявил Рубио журналистам.Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах."Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.Также Рубио сообщил, что США не прекращали отправку военной помощи Украине."Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.Рубио также сообщил, что США предлагают странам, ожидающим поставок Patriot"отложить их" ради Украины."Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", — отметил Рубио.Госсекретарь США отметил, что Вашингтон раздражает то, что в деле урегулирования конфликта на Украине нет прогресса."Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", — отметил Рубио.При этом он указал, что понимает: на такие вещи нужно время и терпение."Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", — указал Рубио.Он также сообщил, что передаст американскому руководству предложения России."Очевидно, я передам их (предложения по урегулированию — Ред.) президенту уже сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем на этом что-то построить", — отметил госсекретарь США.В то же время Рубио указал, что пока встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не планируется."Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — отметил Рубио.Ранее, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит тогда, когда будут выработаны решения и договорённости, которые лидеры государств смогут принять."Только после того, как в результате переговоров будут наработаны решения и договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент для встречи на высшем уровне", — отметил Песков.Также он сообщил, что у президентов России и США есть договорённость, что в случае необходимости "они открыты для моментальных звонков друг другу". Песков указал, что "есть такие возможности и есть закрытые каналы связи, которые позволяют им в любое время дня и ночи созваниваться"."Историческое соглашение"Британское правительство заявило, что Великобритания и Украина заключат "историческое соглашение" о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Ожидается, что его подпишут на нынешней конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.Как говорится в заявлении, соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест. Также соглашение поможет Украине в конфликте.Ожидается, что соглашение позволит поставить более 5 тыс. ракет противовоздушной обороны от компании Thales, что не только значительно усилит оборонный потенциал Великобритании.Кроме того, Лондо подтвердил предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до £283 млн стерлингов в течение следующего года."Это заявление подчёркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление её противовоздушной обороны", — заявила вице-премьер-министр Великобритании Анджела Рейнер.Также Великобритания выделит до £10,5 млн на Программу реформы государственного управления и до £1 млн на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.Помимо этого в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны Patriot в США и передать их Украине."Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы предоставить их Украине", — отметил он.Мерц указал, что американские военные также нуждаются в этих системах, но, по его словам, у США "их много". В то же время канцлер заявил, что "ещё не решено, будут ли осуществлены поставки".Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, асеан, cnn, сша, россия, украина