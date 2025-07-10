Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру
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Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля
Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля - 10.07.2025 Украина.ру
Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales.
2025-07-10T18:30
2025-07-10T18:32
эксклюзив
хроники
сергей лавров
марко рубио
дмитрий песков
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россия
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Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялось 10 июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН."В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", — отмечалось в сообщении МИД РФ о встрече Лаврова и Рубио.Также Лавровым и Рубио был подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.Кроме того, подчеркнули министр иностранных дел РФ и госсекретарь США подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий."Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен", — подытожили в МИД России.Как рассказала журналиста CNN Кайли Этвуд, при встрече Рубио подмигнул Лаврову."Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.Сам Рубио в комментарии журналистам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались."Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — заявил Рубио журналистам.Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах."Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.Также Рубио сообщил, что США не прекращали отправку военной помощи Украине."Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.Рубио также сообщил, что США предлагают странам, ожидающим поставок Patriot"отложить их" ради Украины."Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", — отметил Рубио.Госсекретарь США отметил, что Вашингтон раздражает то, что в деле урегулирования конфликта на Украине нет прогресса."Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", — отметил Рубио.При этом он указал, что понимает: на такие вещи нужно время и терпение."Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", — указал Рубио.Он также сообщил, что передаст американскому руководству предложения России."Очевидно, я передам их (предложения по урегулированию — Ред.) президенту уже сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем на этом что-то построить", — отметил госсекретарь США.В то же время Рубио указал, что пока встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не планируется."Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — отметил Рубио.Ранее, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит тогда, когда будут выработаны решения и договорённости, которые лидеры государств смогут принять."Только после того, как в результате переговоров будут наработаны решения и договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент для встречи на высшем уровне", — отметил Песков.Также он сообщил, что у президентов России и США есть договорённость, что в случае необходимости "они открыты для моментальных звонков друг другу". Песков указал, что "есть такие возможности и есть закрытые каналы связи, которые позволяют им в любое время дня и ночи созваниваться"."Историческое соглашение"Британское правительство заявило, что Великобритания и Украина заключат "историческое соглашение" о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Ожидается, что его подпишут на нынешней конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.Как говорится в заявлении, соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест. Также соглашение поможет Украине в конфликте.Ожидается, что соглашение позволит поставить более 5 тыс. ракет противовоздушной обороны от компании Thales, что не только значительно усилит оборонный потенциал Великобритании.Кроме того, Лондо подтвердил предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до £283 млн стерлингов в течение следующего года."Это заявление подчёркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление её противовоздушной обороны", — заявила вице-премьер-министр Великобритании Анджела Рейнер.Также Великобритания выделит до £10,5 млн на Программу реформы государственного управления и до £1 млн на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.Помимо этого в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны Patriot в США и передать их Украине."Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы предоставить их Украине", — отметил он.Мерц указал, что американские военные также нуждаются в этих системах, но, по его словам, у США "их много". В то же время канцлер заявил, что "ещё не решено, будут ли осуществлены поставки".Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".
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https://ukraina.ru/20250710/ssha-vozobnovlyayut-postavki-oruzhiya-ukraine-glavnoe-na-utro-10-iyulya-1065000251.html
https://ukraina.ru/20250709/vsu-nesut-poteri-gensek-nato-vyglyadit-nenormalnym-a-tramp--naslednikom-baydena-itogi-9-iyulya-1064955733.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, асеан, cnn, сша, россия, украина
Эксклюзив, Хроники, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков, АСЕАН, CNN, США, Россия, Украина

Встреча Лаврова и Рубио, историческое соглашение с Великобританией. Итоги 10 июля

18:30 10.07.2025 (обновлено: 18:32 10.07.2025)
 
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина / Перейти в фотобанкВстреча министра иностранных дел С. Лаврова с госсекретарем США М. Рубио
Встреча министра иностранных дел С. Лаврова с госсекретарем США М. Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Татьяна Кукушкина
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарём США Марко Рубио. Великобритания и Украина заключают историческое соглашение о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales.
Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио состоялось 10 июля в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.
"В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", — отмечалось в сообщении МИД РФ о встрече Лаврова и Рубио.
Также Лавровым и Рубио был подтверждён обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения.
Кроме того, подчеркнули министр иностранных дел РФ и госсекретарь США подчеркнули важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий.
"Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен", — подытожили в МИД России.
Сбу - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
13:30
Убийство полковника СБУ, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 10 июляВ Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Вороныча. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как рассказала журналиста CNN Кайли Этвуд, при встрече Рубио подмигнул Лаврову.
"Госсекретарь Рубио встретился с российским министром иностранных дел в Малайзии. В начале встречи никто из дипломатов не сделал никаких заявлений, при этом после выкрикнутого вопроса Рубио подмигнул Лаврову", — написала она.
Сам Рубио в комментарии журналистам заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
"Да, думаю, мы действительно услышали нечто новое. Это не гарантирует достижение мира, но это концепция, которую я передам президенту сразу по возвращении", — заявил Рубио журналистам.
Он отметил, что Соединённые Штаты продолжат контакты со всеми сторонами ради завершения конфликта, несмотря на "отсутствие прогресса" в мирных переговорах.
"Мы будем взаимодействовать с любой стороной, если это поможет достичь результата. Сегодняшняя встреча была частью такого подхода. Президент разочарован отсутствием прогресса, но мы не оставляем попытки", — пояснил он.
Также Рубио сообщил, что США не прекращали отправку военной помощи Украине.
"Никогда не принималось политического решения остановить поставки. Были технические пересмотры касательно некоторых видов боеприпасов, но в целом помощь продолжалась и продолжается согласно установленному графику", — подчеркнул он.
Рубио также сообщил, что США предлагают странам, ожидающим поставок Patriot"отложить их" ради Украины.
"Страны, которые заказали батареи Patriot и которые вот-вот получат их, были бы рады, если бы одна из них добровольно отложила эту поставку и отправила их на Украину", — отметил Рубио.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
10:13
США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июляСМИ сообщили о возобновлении поставок американского оружия Украине
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон раздражает то, что в деле урегулирования конфликта на Украине нет прогресса.
"Я повторил то, что уже говорил президент: и разочарование, и раздражение по поводу отсутствия прогресса в мирных переговорах или в выработке возможного решения", — отметил Рубио.
При этом он указал, что понимает: на такие вещи нужно время и терпение.
"Мы понимаем, что на такие вещи нужно время и терпение, но, очевидно, нас также раздражает, что не достигнуто большего прогресса. Надеюсь, по итогам сегодняшнего дня и ближайших дней мы получим больше ясности относительно того, какова именно позиция и приоритеты России в этом вопросе, и сможем начать двигаться вперёд", — указал Рубио.
Он также сообщил, что передаст американскому руководству предложения России.
"Очевидно, я передам их (предложения по урегулированию — Ред.) президенту уже сегодня вечером, и, надеюсь, мы сможем на этом что-то построить", — отметил госсекретарь США.
В то же время Рубио указал, что пока встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не планируется.
"Нет, никакого саммита не запланировано. Мы намерены продолжать контактировать с российской стороной при любой возможности. В конце концов, США и Россия должны продолжать поддерживать отношения", — отметил Рубио.
Ранее, 23 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что момент для встречи Путина и Трампа наступит тогда, когда будут выработаны решения и договорённости, которые лидеры государств смогут принять.
"Только после того, как в результате переговоров будут наработаны решения и договорённости, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент для встречи на высшем уровне", — отметил Песков.
Также он сообщил, что у президентов России и США есть договорённость, что в случае необходимости "они открыты для моментальных звонков друг другу". Песков указал, что "есть такие возможности и есть закрытые каналы связи, которые позволяют им в любое время дня и ночи созваниваться".
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 17:58
ВСУ несут потери, генсек НАТО выглядит ненормальным, а Трамп – наследником Байдена. Итоги 9 июляВашингтон продолжает поддержку Киева в условиях СВО. МИД РФ усомнился в когнитивных способностях генсека НАТО. Потери ВСУ в зоне СВО по-прежнему значительны и в парламенте бьют тревогу из-за демографической катастрофы.
"Историческое соглашение"
Британское правительство заявило, что Великобритания и Украина заключат "историческое соглашение" о поставках ракет к системам ПВО от компании Thales. Ожидается, что его подпишут на нынешней конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.
Как говорится в заявлении, соглашение будет способствовать росту британской экономики и созданию новых рабочих мест. Также соглашение поможет Украине в конфликте.
Ожидается, что соглашение позволит поставить более 5 тыс. ракет противовоздушной обороны от компании Thales, что не только значительно усилит оборонный потенциал Великобритании.
Кроме того, Лондо подтвердил предоставление Украине двусторонней помощи на сумму до £283 млн стерлингов в течение следующего года.
"Это заявление подчёркивает нашу неизменную поддержку Украины – усиление её противовоздушной обороны", — заявила вице-премьер-министр Великобритании Анджела Рейнер.
Также Великобритания выделит до £10,5 млн на Программу реформы государственного управления и до £1 млн на поддержку Офиса зеленого перехода Украины в финансовом году 2025-2026.
Помимо этого в Риме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна готова приобрести системы противовоздушной обороны Patriot в США и передать их Украине.
"Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot в США, чтобы предоставить их Украине", — отметил он.
Мерц указал, что американские военные также нуждаются в этих системах, но, по его словам, у США "их много". В то же время канцлер заявил, что "ещё не решено, будут ли осуществлены поставки".
Об Украине в международном контексте – в статье Татьяны Стоянович "Вместо "Патриотов" в бой отправятся женщины. Украина в международном контексте".
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