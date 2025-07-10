https://ukraina.ru/20250710/tramp-vyzhimaet-ostatki-zhira-iz-toksichnogo-zelenskogo-ukrainskie-eksperty-ischut-podvokh-v-pomoschi-ssha-1064925820.html

Трамп "выжимает остатки жира" из "токсичного" Зеленского. Украинские эксперты ищут подвох в помощи США

Трамп "выжимает остатки жира" из "токсичного" Зеленского. Украинские эксперты ищут подвох в помощи США - 10.07.2025 Украина.ру

Трамп "выжимает остатки жира" из "токсичного" Зеленского. Украинские эксперты ищут подвох в помощи США

Украинские эксперты размышляют над тем, почему США решили возобновить поставки вооружений и рассуждают о том, зачем Трамп и Пентагон сыграли с киевским режимом в "хорошего и плохого полицейского"

2025-07-10T03:18

2025-07-10T03:18

2025-07-10T03:19

эксклюзив

новости

украина

москва

сша

джо байден

дональд трамп

оружие

поставки

вооружения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg

Во время недавней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил: "Мы отправим еще немного оружия — мы обязаны это сделать. Они (украинцы) должны быть способны защищаться. Сейчас по ним наносятся очень мощные удары. Их будут бить еще сильнее. Мы должны передать больше оружия — прежде всего оборонительного, потому что удары очень сильные. Гибнет очень много людей", цитирует американского лидера Украинский Институт Политики.По мнению экспертов УИН, важно обратить внимание на риторику самого Трампа, который подчеркивает, что "мы ещё передадим некоторое оружие", но при этом не конкретизирует, о каких поставках идёт речь. В разных СМИ звучит формулировка "немного больше оружия", что указывает на отсутствие принципиальных решений о новых масштабных пакетах. Эксперты УИП отмечают, что речь идет о возобновлении поставок оружия из тех пакетов, которые были приняты ещё при Джо Байдене."Пауза в поставках оружия для Украины была использована администрацией Дональда Трампа в том числе, как тест на реакцию Москвы. Но российская сторона явно продемонстрировала, что не готова идти на какие-либо компромиссы или уступки. Кремль занял жёсткую и максимально требовательную позицию. В частности, Трамп пробовал сыграть с Москвой и протестировать общественную реакцию на внутреннем и внешнем фронте, но переоценивать значимость этой линии не стоит", — говорится в публикации телеграм-канала УИН.Эксперты УИП подчеркивают, что таким образом Трамп пробовал сыграть с Москвой и протестировать общественную реакцию на внутреннем и внешнем фронте, но переоценивать значимость этой линии не стоит. При этом непонятно, что из приостановленного пакета действительно будет возвращено Украине. "Нет никаких гарантий, что всё, что было остановлено, вернётся — и это касается, в том числе, таких позиций, как Patriot. Важно подчеркнуть, что ключевая причина приостановки все же была не столько политической игрой с Москвой, сколько технической. В первую очередь речь шла о необходимости пересмотра запасов, после значительных поставок ракет Patriot для защиты Израиля от атак Ирана", — заявляют авторы публикации.По оценке УИП, возобновление поставок сейчас подаётся как тактический шаг для обеспечения мира и продолжения переговоров — то есть, передача оружия не для коренного изменения баланса, а чтобы Украина не провалилась на фронте и сохраняла возможность для переговорного процесса."Это тактическая игра, и любые действия с оружием подаются как инструмент влияния на переговорный процесс и давление на участников с обеих сторон. Речь идёт не о стратегическом развороте Трампа "на курс Байдена", а о его гибком тактическом маневрировании между внешним и внутренним давлением, при сохранении контрольных инструментов влияния на ситуацию", — резюмируют эксперты Украинского Института Политики.По мнению покинувшего страну бывшего советника ОП Алексея Арестовича*, со стороны США никто не скажет правду: "Мы просто остановили помощь и не будем её больше давать" до тех пор, пока Зеленский не опомнится и не пойдёт на какие-то условия."Мы что? Мы аудит проводим. Назначена комиссия, назначена счётная комиссия, назначена комиссия, которая следит за этой комиссией... И они все ходят по складам и считают ракеты. А поскольку Америка большая… представьте, как долго они будут ходить от склада к складу. Один склад в Лос-Анджелесе, один склад в Майами, один — в Сиэтле, другой — в Нью-Йорке", — заявил экс-советник в интервью журналисту Александру Шелесту**.По мнению Арестовича, могут уйти годы, пока американцы посчитают на складах все ракеты. И они будут там ходить, пока "последний, цепляющийся за колесо вертолёта, не упадёт, покидая территорию Украины", поставив на этом "жирную точку", добавил он.По словам бывшего советника, США продолжат поддерживать Украину, но военная помощь Киеву будет неуклонно сокращаться. "Чисто "вьетнамизация" истории войны... медленное сокращение помощи, чтобы нельзя было одномоментно сказать: "Прекратили и бросили", — заявил Арестович, отметив, что власти США учитывают и мнение простых американцев.В этой связи он привел данные опроса среди сторонников республиканцев, который касался двух вещей: передачи вооружений Украине и поддержки Зеленского.По данным Арестовича, 28% опрошенных считают, что Америка должна поддерживать Зеленского, при этом 39% респондентов высказались за то, чтобы давать вооружение Украине."Не так мало. Это меньше половины [респондентов], но это немало. Четыре избирателя из десяти. С этим нельзя не считаться. Именно поэтому они будут спускать на тормозах, потихоньку. Они не могут сразу [прекратить помощь Украине]. Попутно будет отравляться источник, все как учили. То есть Зеленский будет становиться всё более токсичным", — констатировал Арестович.Трамп заявил, что США поставят Украине "дополнительные" объёмы вооружения, отмечает украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. "Мы отправим какое-то оружие дополнительно. Они должны иметь возможность обороняться, они получают тяжёлые удары. Нам придётся отправить ещё оружия", — процитировала президента США адвокат.Американские СМИ сообщают, что речь идёт в первую очередь о ракетах для систем ПВО Patriot и тому подобном вооружении, уточнила эксперт. "То есть, схема стандартная: образцово-показательное "прекращение поставок", затем некие переговоры с зелебобиками, содержание которых остаётся тайной для всех, кроме их непосредственных участников, после чего поставки возобновляются и даже увеличиваются", — заявила Монтян.По словам эксперта, все надежды на то, что Трамп прекратит поддержку Киева —иллюзорны, и задача президента США — продолжать использовать Украину для давления на Россию. И разница заключается лишь в том, что за эту помощь Трамп хочет получить "по максимуму", выжав "остатки жира из Украины", резюмировала Монтян.Разобраться в вопросе дальнейшей поддержки Украины со стороны США попытался и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*. Он обратил внимание на то, что в отличие от Джо Байдена, нынешний президент США говорит совсем другие вещи. "Байден говорил: "Мы направим вам оружия, сколько вам нужно". А Трамп говорит: "Мы дадим вам оружия, сколько сможем". И внимание — оборонного оружия, то есть не того, которое позволит наступать", — подчеркнул Мосийчук.По его мнению, речь идет о том, что Трамп и Пентагон сыграли с Украиной в "хорошего и плохого полицейского". И в этой "игре", по словам эксперта, "плохим" был Пентагон, который остановил поставки вооружений, проверяя, сколько их есть, а "хорошим" стал Трамп, который сказал: "Мы будем поставлять, но сколько сможем, сколько у нас есть"."Кроме того, что происходит? Говорят, в Италии и Украине должны состояться встречи, а Пентагон прямо намекает: "Мы даём вооружение, чтобы они могли защитить себя, чтобы им на голову не падали "шахеды" и ракеты, пока мы работаем над прочным миром", то есть над переговорами", — объяснил экс-депутат.Эксперт указал на то, что "никто ни с каких переговоров не выходит". Более того, поставки американского вооружения "вряд ли остановят российское наступление, которое идёт в шахматном порядке", констатировал Мосийчук.О чем еще говорят украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.* Признан в РФ экстремистом и террористом** Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20250709/evgeniy-yuschuk-o-postavkakh-oruzhiya-vsu-ssha-gotovyatsya-k-voennomu-konfliktu-poetomu-beregut-sily-i-1064881901.html

украина

москва

сша

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Наталья Мареева

Наталья Мареева

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

эксклюзив, новости, украина, москва, сша, джо байден, дональд трамп, оружие, поставки, вооружения, алексей арестович, татьяна монтян, переговоры, игорь мосийчук, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, власти украины, киевский режим, пентагон, россия, кремль, склады, запасы, республиканцы, поддержка, военная помощь, военная техника, война, война на украине, ракеты, аудит, спецоперация, трамп и зеленский, владимир зеленский, новости украины, новости россии, главные новости