https://ukraina.ru/20250710/psikhologiya-terrora-pochemu-ukrainskie-diversanty-vybirayut-pokazatelnye-aktsii-1064976297.html

Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции

Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции - 10.07.2025 Украина.ру

Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции

Украинские спецслужбы специально организуют эффектные теракты с участием женщин, чтобы усилить психологическое воздействие на общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач

2025-07-10T05:15

2025-07-10T05:15

2025-07-10T05:15

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сергей храпач

александр михайлов

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сбу

смертницы

террорист

терроризм

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"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания", — заявил эксперт. Он напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности.Храпач пояснил, что цель таких акций — дестабилизировать ситуацию и дискредитировать власть. "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал объяснений от власти", — отметил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что женщины-смертницы всегда вызывали особый резонанс. "К ним исторически применяли более жесткие меры воздействия", — добавил Храпач."СБУ использует все методы — от обмана до шантажа, но массового характера это не имеет благодаря работе наших спецслужб", — заключил подполковник ФСБ в запасе.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.О криминализации диаспор и обострении отношений с Азербайджаном — в материале "Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов"на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250629/1064431731.html

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