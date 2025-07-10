Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции - 10.07.2025 Украина.ру
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Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции
Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции - 10.07.2025 Украина.ру
Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции
Украинские спецслужбы специально организуют эффектные теракты с участием женщин, чтобы усилить психологическое воздействие на общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-10T05:15
2025-07-10T05:15
новости
украина
сергей храпач
александр михайлов
украина.ру
фсб
сбу
смертницы
террорист
терроризм
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"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания", — заявил эксперт. Он напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности.Храпач пояснил, что цель таких акций — дестабилизировать ситуацию и дискредитировать власть. "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал объяснений от власти", — отметил собеседник издания.Эксперт подчеркнул, что женщины-смертницы всегда вызывали особый резонанс. "К ним исторически применяли более жесткие меры воздействия", — добавил Храпач."СБУ использует все методы — от обмана до шантажа, но массового характера это не имеет благодаря работе наших спецслужб", — заключил подполковник ФСБ в запасе.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.О криминализации диаспор и обострении отношений с Азербайджаном — в материале "Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов"на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей храпач, александр михайлов, украина.ру, фсб, сбу, смертницы, террорист, терроризм, сво, дзен новости сво, война, теракт, спецслужба, главные новости
Новости, Украина, Сергей Храпач, Александр Михайлов, Украина.ру, ФСБ, СБУ, смертницы, террорист, терроризм, СВО, дзен новости СВО, война, теракт, спецслужба, Главные новости

Психология террора: почему украинские диверсанты выбирают показательные акции

05:15 10.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Украинские спецслужбы специально организуют эффектные теракты с участием женщин, чтобы усилить психологическое воздействие на общество. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Противник старается, чтобы акции с участием женского пола были яркими с точки зрения привлечения внимания", — заявил эксперт. Он напомнил о терактах в московском метро 20-летней давности.
Храпач пояснил, что цель таких акций — дестабилизировать ситуацию и дискредитировать власть. "Достаточно вспомнить, как после терактов народ требовал объяснений от власти", — отметил собеседник издания.
Эксперт подчеркнул, что женщины-смертницы всегда вызывали особый резонанс. "К ним исторически применяли более жесткие меры воздействия", — добавил Храпач.
"СБУ использует все методы — от обмана до шантажа, но массового характера это не имеет благодаря работе наших спецслужб", — заключил подполковник ФСБ в запасе.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.
О криминализации диаспор и обострении отношений с Азербайджаном — в материале "Мне сказали в США: "Ты в этот район не ходи". Я не хочу, чтобы так стало в России — Александр Михайлов"на сайте Украина.ру.
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