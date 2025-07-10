https://ukraina.ru/20250710/dmitriy--danilov-v-otnoshenii-ukrainy-ssha-napominayut-khirurga-kotoryy-brosaet-patsienta-posredi-1065038198.html

Дмитрий Данилов: В отношении Украины США напоминают хирурга, который бросает пациента посреди операции

Дмитрий Данилов: В отношении Украины США напоминают хирурга, который бросает пациента посреди операции - 10.07.2025 Украина.ру

Дмитрий Данилов: В отношении Украины США напоминают хирурга, который бросает пациента посреди операции

У Вашингтона есть два варианта поведения в отношении конфликта на Украине. Либо усиливать давление на Россию, либо мягко отойти в сторону. Как тот хирург, который воткнул скальпель в пациента, отряхнул руки и сказал, ничего не получается. Сейчас Трамп как раз в раздумьях, что делать, и пытается использовать и те, и другие инструменты.

2025-07-10T19:30

2025-07-10T19:30

2025-07-10T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.Спецпредставитель президента США Кит Келлогг выступил за создание международной программы восстановления Украины по аналогии с послевоенным планом Маршалла. - Дмитрий Александрович, в тоже время инвестиционный гигант BlackRock сообщил о прекращении работ по созданию инвестфонда для восстановления Украины. Означает ли это, что среди западных элит нет единого мнения по поводу послевоенного обустройства Украины?- Единого мнения нет и не может быть, потому что первый вопрос, который в повестке, это вопрос о регулировании. Если Запад придерживается позиции, что Украина обладает суверенитетом над территориями, которые теперь являются территориями РФ, тогда этот вопрос нерешаемый. То есть это патовая ситуация. Для того, чтобы решать вопрос о постконфликтном урегулировании на Украине и восстановлении Украины, все-таки необходимо решить первую проблему, о которой я говорил. Дальше не продвинуться.Западные страны могут принимать любые решения и организовывать любые инвестиционные фонды. Они вводят санкции против России, есть программы по поставкам оружия на Украину. Но все это идет не в международно-правовом поле. Все это происходит вне компетенции ООН. Поэтому прежде чем говорить о каком-то постконфликтном восстановлении нужно понять, какой институт уполномочен обсуждать эти вопросы.Приведу аналогию. В свое время Россия вместе с Францией и Германией были против военной кампании США в Иранке. И политически мы оказались в сложной ситуации, когда нужно было искать окна возможностей для решения не только этого вопроса, но и нормализации российско-западных отношений. Тогда было четко сказано, что РФ сохраняет свои принципиальные позиции в отношении иракского урегулирования, но готова обсуждать с западными партнёрами вопросы постконфликтного урегулирования и восстановления Ирака. Это как раз и подразумевало, что если мы хотим этим заниматься, мы должны вернуться на поляну ООН и там решать эти вопросы. Пока это не видно. Наоборот, в ООН происходят серьезные политико-дипломатические столкновения. И ставить телегу впереди лошади, искать пути постконфликтного восстановления до урегулирования конфликта не представляется возможным.Для Росси есть очень серьезный вопрос. Если на Западе примут решение. Каким образом структурировать матрицу постконфликтного восстановления Украины неизбежно будут подняты вопросы об ущербе. Речь идет о том, кто виноват, репарации и так далее.В условиях санкционного давления на Россию для нас это вызов. Мы должны быть за постконфликтное восстановление, но в широких рамках международного права на площадках ООН и в контексте решений по и правовому оформлению урегулирования.- Президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер собираются подписать декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания. Зачем Парижу и Лондону нужен этот документ, если обе страны входят в один оборонительный альянс, НАТО, и с какими вызовами здесь придется столкнуться России?- Это очень широкий вопрос. Франция и Британия являются основной опорой европейской политики безопасности и сдерживания, имея в виду и оперативный потенциал. Речь идет о том, что перед Европой стоят очень серьезные проблемы, каким образом вписать еврозоны в контекст нынешнего планирования сдерживания России и нанесения ей стратегического ущерба.Здесь все неоднозначно. Никакая еврооборона, заточенная под сдерживание России, как это определено в НАТО и Евросоюзе, невозможна с точки зрения оперативного планирования без обсуждения и решения вопросов о ядерной составляющей. То есть о ядерном планировании. Франция предприняла усилия в этом направлении. Подписан договор с Польшей. Франция готова взять на себя ядерные гарантии ядерные гарантии в Европе и на восточном фланге. Но возникает вопрос, каким образом Франция могла бы сделать это конкретно. Польша и другие страны должны отказаться от своего суверенитета в принятии ключевых решений в сфере обеспечения европейской безопасности и реагирования на военно-политическую ситуацию и потенциальные конфликты. Франция хотела бы вокруг себя формировать европейскую систему обороны. Но таким образом ее партнеры должны согласиться на ее суверенитет в применении ядерного оружия. Это невозможно.Второй аспект — это неучастие Британии в институтах Евросоюза. Каким образом обеспечить подключение Великобритании к планированию обороны Европейского союза? Предложить Британии присоединится добровольно ad hoc в качестве третьей страны невозможно, поскольку Британия не будет принимать участие в процессе выработки и принятия решений в Европейском Союзе.Сейчас идет попытка формирования какой-то оси, ядерного тандема Франции и Великобритании, которые будут решать эти вопросы совместно. Но в этом контексте проблемы, о которых я говорил выше, обостряются для других участников европейской системы.Великобритания входит в группу ядерного планирования НАТО и согласует свою ядерную политику с США. Франция не входит в эту систему. Для того, чтобы совместить французские и британские усилия в этой области нужно решать вопрос о вхождении Франции в группу ядерного планирования НАТО и пересмотре ядерного планирования самой Франции. До сих пор эта политика, еще со времен Де Голля была связана с обороной по всем азимутам и планированием на основе национальных решений.Именно поэтому Франция после даже вхождения при Саркози в интегрированные структуры НАТО не вошла в группу ядерного планирования. Но способен ли Макрон сегодня с его падающим рейтингом инициировать в национальном масштабе поставить вопрос о вхождении Франции в группу ядерного планирования НАТО и пересмотре ключевых положений стратегии национальной безопасности республики? (В европейском масштабе ему, кстати, это сделать легче, он выдвигает провокационные инициативы, провоцируя своих партнеров, понимая, что они нереалистичны).Во-первых, это самоубийство для Макрона как для политического лидера. Во-вторых, подобная авантюра привела бы к прямо противоположным результатам. Возможно, Макрон рассчитывает на то, что его инициативы будут, если не отвергнуты, то восприняты скептически его европейскими партнерами и США. И тогда он снимет с себя ответственность на других полях, имея возможность предпринять инициативу по еврообороне на других направлениях, неядерных.То, о чем могут говорить Стармер и Макрон, сигналы того, что без европеизации ядерных сил европейская оборона обречена, если она формируется вокруг сдерживания России и потенциального конфликта, "агрессии", как говорят в Европе, за украинскими границами.А во-вторых, это вопрос о том, каким образом могла бы Великобритания подключиться к европейским планам в качестве равноправного участника.- На днях Трамп возобновил поставки оружия на Украину. По его словам, речь идет об "оборонительном" вооружении, хотя, по информации Reuters, поставляться будут и 155-мм артиллерийские снаряды. Ставит ли это решение крест на процессе нормализации отношений между Россией и США?- Во-первых, я не стал бы говорить о том, что это процесс нормализации. Это процесс, связанный со сближением позиций Вашингтона и Москвы вокруг того, что конфликт нужно урегулировать. Но это не означает, что Москва и Вашингтон одинаково мотивированы. То есть что их мотивы совпадают. За этими, казалось бы, близкими установками, стоят совершенно различные мотивы, в том числе и с точки зрения дальнейшего военно-политического и международного поведения.А если обозначить эти усилия и позиции России и США как торг вокруг перспективы урегулирования, имея в виду разные мотивы продавцов и покупателей на этом рынке, то становится понятно, что Вашингтон все-таки мотивирован ситуативно и действует ситуативно.Россия не раз указывала, что наша позиция остается неизменной. Принципиальных установок в рамках этих консультаций с Вашингтоном мы менять не будем. Если Вашингтон рассчитывал каким-то образом продавить Россию на этом направлении, то теперь становится ясно, что это не получится.И у Вашингтона есть два варианта. Либо усиливать давление на Россию, пытаясь каким-то образом продвинуть свое понимание и свои позиции, что, на мой взгляд, бесперспективно.Второе, мягко отойти в сторону. Как у того хирурга, который воткнул скальпель в пациента, отряхнул руки и сказал, ничего не получается. Сейчас Трамп как раз в раздумьях, что делать, и пытается использовать и те, и другие инструменты.Пытается где-то увеличивать давление и демонстрировать свою независимость в процессе принятия решений и готовность менять морковку на какой-то кнут, которого пока не видно. И с другой стороны, мягко на этом фоне дистанцироваться от украинского конфликта и сосредоточиться на других проблемах. Это и Ближний Восток, это и китайский вызов и так далее. Но это тактические игры, это не стратегия.То есть стратегии в американской политике в отношении украинского конфликта нет. И что они сейчас пытаются делать? Да, мы не поставим оружие, потом мы поставим. Но мы поставим столько, сколько кажется не слишком серьезным. Эта тактическая игра, она явно прочитывается. И я не думаю, что здесь стоит делать какие-то выводы о том, что она может каким-то образом изменить перспективы российско-американских отношений в среднесрочном горизонте.Подробнее о ситуации в зоне СВО читайте в интервью Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, франция, украина, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, нато, оон, ес