"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции

Боец с позывным "Лейтенант" рассказал, как чуть не погиб под Нью-Йорком в ДНР

"Когда FPV дрон появился перед глазами, все успели выпрыгнуть, а у меня просто ноги застряли", - поделился с нашим изданием военнослужащий с позывным "Лейтенант".