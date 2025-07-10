https://ukraina.ru/20250710/desant-na-odessu-vozmozhen-voenkor-linin-rasskazal-o-perspektivakh-razvitiya-operatsii-1065042607.html
"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции
"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции - 10.07.2025 Украина.ру
"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции
Российская армия обладает всеми возможностями для проведения десантной операции в районе Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-10T23:30
2025-07-10T23:30
2025-07-10T23:30
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"Ничего невозможного в этом нет. Наша армия может решить все поставленные задачи", — заявил эксперт. Он отметил, что потенциал ВСУ к сопротивлению продолжает снижаться.Линин пояснил, что успех такой операции зависит от системной работы: "Сначала нужно уничтожить ПВО, затем противокорабельные ракеты". Он также не исключил использования инфраструктуры черноморских портов."Если командование поставит такую задачу, военные ее выполнят", — подчеркнул военкор.Эксперт связал возможность десанта с общим ослаблением украинской обороны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.О спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250710/boets-s-pozyvnym-leytenant-rasskazal-kak-chut-ne-pogib-pod-nyu-yorkom-v-dnr-1065021253.html
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"Десант на Одессу возможен": военкор Линин рассказал о перспективах развития операции
Российская армия обладает всеми возможностями для проведения десантной операции в районе Одессы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин