Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта

Позывной "Шик": Под Киевом бичи и наемники нам всё сдавали, той весной мы могли всё закончить

Боец с позывным "Шик" рассказал изданию Украина.ру, как воевал под Киевом и Харьковом, в Херсоне и в Соледаре, а также о том, как был ранен на Покровском фронте и 7 дней ждал эвакуации