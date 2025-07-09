https://ukraina.ru/20250709/udary-po-voenkomatam-zachem-rossiya-nachala-unichtozhat-ukrainskie-ttsk--obyasnenie-eksperta-1064971094.html
Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта
Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта - 09.07.2025 Украина.ру
Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта
Точечные удары по украинским территориальным центрам комплектации стали ответом России на мобилизационные планы Киева Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-07-09T23:15
2025-07-09T23:15
2025-07-09T23:15
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"Можно предположить, что наши военные аналитики просчитывают мобилизационные возможности Украины", — заявил эксперт. По его словам, удары преследуют несколько целей: сорвать мобилизацию, посеять панику украинской армии и дать сигнал Киеву.Храпач отметил, что системно остановить мобилизацию такими ударами невозможно. "Но это намек украинским элитам, что мы можем дотянуться до любой точки", — пояснил собеседник издания.Эксперт считает, что главная цель — показать возможность России наносить удары в любой момент. "Это сигнал к переговорам", — добавил Храпач.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Храпач о том, почему Украина активно использует женщин для террористических акций в России" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/pozyvnoy-shik-pod-kievom-bichi-i-naemniki-nam-vse-sdavali-toy-vesnoy-my-mogli-vs-zakonchit-1064955159.html
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Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта
Точечные удары по украинским территориальным центрам комплектации стали ответом России на мобилизационные планы Киева Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач