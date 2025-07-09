"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье
© Фото : freedome.org.ua
© Фото : freedome.org.ua
Украинские войска не могут закрыть бреши в обороне из-за катастрофической нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Все, что [главком ВСУ Александр] Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков. Раньше он направлял эффективные подразделения на кризисные участки, но теперь они сточились", — заявил Линин.
По его словам, кризисы у ВСУ наблюдаются по всему фронту — от Сум до Покровска (Красноармейск). "На Запорожском направлении они вынуждены оставлять позиции, пытаясь сохранить хоть какие-то силы", — отметил военкор.
Линин уверен, что приказ о масштабном наступлении приведет к оперативному перелому. "У ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов. Если наша армия пойдет вперед, сопротивление будет минимальным", — пояснил он.
Украина уже исчерпала все резервы, а новые подразделения небоеспособны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
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