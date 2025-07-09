https://ukraina.ru/20250709/u-vsu-bolshe-net-rezervov-voenkor-linin-obyasnil-krakh-ukrainskoy-oborony-na-zaporozhe-1064978626.html

"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье

"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье - 09.07.2025 Украина.ру

"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье

Украинские войска не могут закрыть бреши в обороне из-за катастрофической нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-09T23:45

2025-07-09T23:45

2025-07-09T23:45

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По его словам, кризисы у ВСУ наблюдаются по всему фронту — от Сум до Покровска (Красноармейск). "На Запорожском направлении они вынуждены оставлять позиции, пытаясь сохранить хоть какие-то силы", — отметил военкор.Линин уверен, что приказ о масштабном наступлении приведет к оперативному перелому. "У ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов. Если наша армия пойдет вперед, сопротивление будет минимальным", — пояснил он.Украина уже исчерпала все резервы, а новые подразделения небоеспособны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html

сумы

покровск/красноармейск

запорожское направление

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