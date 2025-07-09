"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье - 09.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250709/u-vsu-bolshe-net-rezervov-voenkor-linin-obyasnil-krakh-ukrainskoy-oborony-na-zaporozhe-1064978626.html
"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье
"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье - 09.07.2025 Украина.ру
"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье
Украинские войска не могут закрыть бреши в обороне из-за катастрофической нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
2025-07-09T23:45
2025-07-09T23:45
новости
сумы
вооруженные силы украины
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
спецоперация
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_ecb64689c63f9fc204b68c92e659f99d.jpg.webp
По его словам, кризисы у ВСУ наблюдаются по всему фронту — от Сум до Покровска (Красноармейск). "На Запорожском направлении они вынуждены оставлять позиции, пытаясь сохранить хоть какие-то силы", — отметил военкор.Линин уверен, что приказ о масштабном наступлении приведет к оперативному перелому. "У ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов. Если наша армия пойдет вперед, сопротивление будет минимальным", — пояснил он.Украина уже исчерпала все резервы, а новые подразделения небоеспособны, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html
сумы
покровск/красноармейск
запорожское направление
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae1451c44a25db05fea6d5795032b79f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумы, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, покровск/красноармейск, запорожское направление, запорожье, война, новости россии, главные новости
Новости, Сумы, Вооруженные силы Украины, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, Покровск/Красноармейск, Запорожское направление, Запорожье, война, новости России, Главные новости

"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье

23:45 09.07.2025
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : freedome.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Украинские войска не могут закрыть бреши в обороне из-за катастрофической нехватки резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин
"Все, что [главком ВСУ Александр] Сырский мог бросить в бой, сгорело в полукотлах у многочисленных поселков. Раньше он направлял эффективные подразделения на кризисные участки, но теперь они сточились", — заявил Линин.
По его словам, кризисы у ВСУ наблюдаются по всему фронту — от Сум до Покровска (Красноармейск). "На Запорожском направлении они вынуждены оставлять позиции, пытаясь сохранить хоть какие-то силы", — отметил военкор.
Линин уверен, что приказ о масштабном наступлении приведет к оперативному перелому. "У ВСУ больше нет серьезных укрепрайонов. Если наша армия пойдет вперед, сопротивление будет минимальным", — пояснил он.
Украина уже исчерпала все резервы, а новые подразделения небоеспособны, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.
Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Вчера, 17:03
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к ЧугуевуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумыВооруженные силы УкраиныСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперацияПокровск/КрасноармейскЗапорожское направлениеЗапорожьевойнановости РоссииГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45"У ВСУ больше нет резервов": военкор Линин объяснил крах украинской обороны на Запорожье
23:30"Вызывают меньше подозрений": почему СБУ использует женщин в терактах – раскрыл экс-сотрудник ФСБ
23:15Удары по военкоматам: зачем Россия начала уничтожать украинские ТЦК — объяснение эксперта
23:00"Выжигалось практически все": военкор раскрыл, как разгром логистики ВСУ ускорил взятие Каменского
22:30Контрразведка играет в "кочки-мышки": как ФСБ вычисляет украинских диверсантов – объяснение Храпача
22:24Кого достала русская ракета в закрытом бункере и к чему привели удары по ТЦК на Украине — Насонов
22:13"Герани" поражают цели в Балаклее Харьковской области
22:07В развитие промышленности Мариуполя привлечено свыше 32 млрд инвестиций
22:01Армия России наступает на Днепропетровском направлении
22:00ФСБ усиливает контрразведку: эксперт раскрыл причины провалов украинских диверсантов на территории РФ
21:54Украинский дрон атаковал мопед в деревне Курской области
21:43Зеленский похвастался успехами дронов-перехватчиков, которые ещё не начали применять
21:18Трамп заявил, что Украина просит у США батарею Patriot, но она очень дорогая и редкая
21:05Европейских политиков ждёт горький момент вынужденного признания проигрыша Евросоюза и Украины - Орбан
20:57Армия России продвигается на Харьковском направлении
20:54"Герани" наносят удары по целям в Житомирской области
20:39Перебои с электричеством после атак БПЛА наблюдаются в Сумах, Сумском и Ахтырском районах
20:27Если США отправят Украине только 10 ракет для Patriot, то "это будет просто глупой шуткой" - Times
20:15Украинские дипломаты снова попали в скандальные хроники
20:02К осени РФ сможет регулярно запускать по целям на Украине более 1000 дронов за один залп — NYT
Лента новостейМолния