https://ukraina.ru/20250709/patriot-nelzya-vzyat-na-polke-v-walmart-ili-kak-tramp-prodaet-ukraine-to-chto-bayden-daval-besplatno-1064939623.html

Patriot нельзя взять на полке в Walmart, или Как Трамп продает Украине то, что Байден давал бесплатно

Patriot нельзя взять на полке в Walmart, или Как Трамп продает Украине то, что Байден давал бесплатно - 09.07.2025 Украина.ру

Patriot нельзя взять на полке в Walmart, или Как Трамп продает Украине то, что Байден давал бесплатно

Реально ли Трамп изменил свое отношение к российско-украинскому конфликту и решил увеличить поставки вооружений Киеву?

2025-07-09T17:04

2025-07-09T17:04

2025-07-09T17:04

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

пентагон

ес

оружие

поставки

санкции

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В западных СМИ полно трогательных историй о том, как просьба украинской журналистки, у которой муж на фронте, разжалобила Трампа, и он решил поставлять Украине оружие и вводить новые санкции против России. В России же многим кажется, что после, как считается, неудачного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным, когда американский президент попросил российского "перестать бомбить Киев", а тот ответил — да, конечно, но сначала разберемся с "первопричинами конфликта", Трамп наконец-то решил, что Россия не хочет мира, и начал помогать Украине. Доказательство — заявления о разблокировке поставок вооружения.Вот даже спикер Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США остаются "крупнейшими сторонниками Украины", а Трамп "испытывает сильную обеспокоенность и решимость в отношении способности Украины защищать себя". В общем, как говорил Борис Ельцин, когда обещал, что дефолта не будет — "твердо и четко".В то же время от самого Трампа мы этого "твердо и четко" как не слышали, так и не слышим."Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил", – ответил Трамп."Так кто распорядился о приостановке на прошлой неделе?", – спросил журналист."Я не знаю. Почему бы вам не сказать мне? Думаю, это вопрос к Пентагону", – ответил президент США.Наверное, нет смысла обсуждать разговорный стиль Трампа и его манеру выставлять себя "дурачком", когда не хочется прямо отвечать на неудобный вопрос. Будем считать, что он ничего не знал, его приверженность Украине не подвергается сомнениям, во всем виноват Пентагон и другие клише, список которых можно продолжать бесконечно. По факту же Пентагон действительно провел мониторинг ракет для установок Patriot на своих складах и выяснил, что на Ближнем Востоке их израсходовали слишком много и осталось только четверть от того, что должно иметься по плану. The Guardian со ссылкой на источники утверждает, что заместитель министра обороны США Стив Файнберг распорядился приостановить поставку Украине, пока не закончится проверка, а министр Хегсет это решение утвердил. Знал ли об этом Трамп? Западные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Трамп давал указание провести проверку запасов, причем еще в феврале, но заморозка поставок — не его инициатива.Давайте сделаем вид, что все так и есть. Тогда для Трампа происходят совершенно случайные, но очень удачные совпадения.В экспертной среде бытовала версия о том, что приостановка военных поставок на Украину была "сигналом" Путину, который заявлял, что перемирие может быть установлено только после прекращения поставок. И Трамп якобы звонил российскому президенту, чтобы сказать: смотри, Влад, мы сделали, что ты хотел — давай теперь подписывать большую красивую сделку. Далее Путин отказался, и у Трампа якобы теперь развязаны руки, чтобы обещать Зеленскому направить на Украину "столько оружия, сколько сможет". Мало того, Трамп, как мы поняли, не виноват в приостановке поставок — это все Пентагон и даже "худший в истории" президент Байден. Да, снова Байден, который еще несколько лет назад знал, что запасы на складах исчерпываются, но ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию. А если бы вдруг сработало и Путин согласился, Трамп мог бы написать в соцсетях, что добился мира и достоин Нобелевской премии. Но все, конечно, было случайно.Вернемся к сообщению WSJ, согласно которому Трамп пообещал Зеленскому дать столько оружия, сколько сможет себе позволить. А сколько сможет? Вот в чем вопрос. И речь не идет о танках и истребителях, речь сейчас идет только системах ПВО Patriot, которые не оказывают значительного влияния на изменения на линии фронта и, как пишет WSJ, не работают одновременно из-за трудностей с техобслуживанием на Украине. Источники WSJ так и говорят — Трамп рассматривает возможность отправки Украине дополнительной системы ПВО, причем желательно не из США, а из других стран. Хегсет назвал доступные ракетные батареи Patriot в Германии и Греции. По данным Axios, Мерц готов купить у США два батареи для Украины, но Трамп готов продать только одну."Эти переговоры ведутся уже несколько месяцев", — сказал Хегсет.То есть за несколько месяцев вопрос передачи дополнительных батарей не решен и не из чего не следует, что решение близко. Кроме того, в дополнительных батареях нет смысла, если не хватает ракет. А их не хватает.В Польше лежат 30 ракет-перехватчиков, которые не доехали до Украины из-за блокировки, как мы верим, не Трампа, а безалаберного Пентагона и "сонного Джо", который вообще во всем виноват. В рамках "абсолютной приверженности Украине" или расчувствовавшись после разговора с украинской журналисткой Трамп пообещал передать Киеву аж 10 ракет из тех 30-ти и "помочь найти другие источники поставок". Еще раз, не 10 ракет в дополнение к тем 30-ти, а 10 из них. Этого хватит, чтобы сбить около пяти "Искандеров", т.е., по сути, на одну российскую атаку."Получить ракету Patriot — это не то же самое, что пойти в Walmart, взять с полки 10 штук и пойти домой", — сказал один из советников Трампа изданию Axios, объясняя, почему снятие разморозки поставок не выглядит как разморозка. Хотя сейчас Украина именно что может взять ракеты с полки в Польше, причем не 10 штук, а 30.Если пользоваться стилем риторики Трампа, можно сделать такое заявление: "Путин меня разочаровал, он убивает слишком много людей. Я ему сказал: Влад, прекращай. Но он не слушает, не знаю, что с этим делать. А система Patriot очень эффективна, почти на 100% эффективна. Поэтому она нам очень нужна самим для Израиля. Но, знаете, вы могли бы ее купить. У Германии. Видите, Байден ничего не делал, а я спас Украину, дал 10 ракет ПВО. Кстати, остальные вы, может быть, тоже сможете купить".Это, конечно, юмор. Говоря всерьез, нужно отметить, что мы не понимаем, что именно из американской помощи заблокировано. Понятно только, что поставки непосредственно со складов Пентагона или завершены, или почти завершены, то есть основная масса оставшегося — это программа USAI — заказы у американских производителей, которые могут выполняться несколько лет и рассчитаны скорее на обеспечение безопасности послевоенной Украины. В эту программу вложено 33 млрд долларов, но на момент весны текущего года почти 10 млрд из них даже не были законтрактованы — на них ничего не заказали, не говоря уже о том, чтобы соответствующее оружие было произведено. Почему так, однозначно сказать сложно. Возможно, дело в частных производителях, которые не хотят расширять производство, т.е. вкладываться в станки, сырье и дополнительный персонал, если он вообще есть в наличии, учитывая, что война может в обозримом будущем закончиться, политические расклады - измениться, и производить придется что-то другое. Впрочем, оставшаяся сумма тоже немалая и разблокировка этих поставок, конечно, важна для Украины. Но еще раз, это растянутые на несколько лет поставки, которые были согласованы при Байдене. Никакой новой помощи Трамп не обещал, только старой мешает. Ах да, это не он, это Пентагон. Он же вернул как было (правда, частично) и тем самым спас Украину. Ну, так на пресс-конференциях можно говорить.Что касается санкций против Путина, который "швыряет нам кучу ерунды" (есть и другие версии перевода последнего слова), то Трамп заявил, что "очень решительно" изучает вариант согласия на проведение через Конгресс соответствующего законопроекта. Про "очень решительно", а также "твердо и четко" мы уже все понимаем."Вы только что сказали, что недовольны Путиным. Планируете ли вы как-нибудь выразить это недовольство?", – спросил журналист."Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?", – ответил Трамп.Сюрприз (небольшой, но без сомнения красивый), видимо, заключается в том, что законопроект о санкциях не вводит против России никаких санкций. Он дает право Трампу их ввести, если американскому президенту покажется, что Россия отказывается от переговорного трека. Сегодня вроде бы, кажется, а завтра может не показаться.Мы же помним, как Трамп назвал Зеленского диктатором, а потом сказал, что такого не было. Может, и про Путина скажет, как после ответа на дроновый удар по российской стратегической авиации: "Я бы сделал так же". Вообще-то Трамп мог бы ввести санкции своим указом безо всякого Конгресса, как сделал это с пошлинами против ряда стран. Поэтому законопроект — профанация. С таким же успехом можно было бы "выразить недовольство", сказав: "Я недоволен". Очень в стиле Трампа.Не просто так ЕС ищет возможности усилить помощь Украине. Bloomberg сообщает, что в рамках следующего семилетнего бюджета, с 2028 по 2034 год, Евросоюз попробует выделить Украине 100 млрд евро, и этот шаг еще сильнее "переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США". Но не профанация ли и это?К 2028 году война, вероятно, уже закончится. Если так, то деньги, хоть и будут нужны, но никак не повлияют на военные действия. Да и выделят ли их? Во-первых, проголосовать должны все, включая фрондирующих Венгрию и Словакию. Во-вторых, сможет ли Европа найти такую сумму? Даже сейчас, чтобы покрыть бюджетный дефицит Украины в 2026 году всего на 19 млрд долларов, по данным Financial Times, ЕС думает о разнообразных хитрых способах. То есть свободных денег нет даже в таких объемах, их придется где-то изыскивать. Что тогда говорить о 100 млрд?Так что сейчас главный вопрос не в том, изменил ли свою позицию по Украине Трамп, и даже не в реальных возможностях Евросоюза, а в том, хватит ли у России ресурсов (экономических и мобилизационных), чтобы не снижать интенсивность наступления до момента истощения ВСУ. Об остатках внутренних ресурсов Украины — в материале "Экономика Украины и война: BlackRock перестал искать инвесторов для Украины, "єОселю" сворачивают"

https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html

https://ukraina.ru/20250709/sluchaynaya-priostanovka-postavok-provaly-vsu-smert-dlya-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-1300-9-iyulya-1064927995.html

https://ukraina.ru/20250709/tramp-snova-menyaet-kurs-pochemu-ssha-vozobnovili-postavki-oruzhiya-ukraine-1064877850.html

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