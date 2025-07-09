"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко - 09.07.2025 Украина.ру
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"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко - 09.07.2025 Украина.ру
"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
Перспективы мирных переговоров с США остаются туманными, поскольку Вашингтон заинтересован в сохранении Украины как "серой зоны". Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T05:20
2025-07-09T05:20
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Он пояснил свою позицию: "Даже если останется 5-6 западных областей, это будет анклав, разделяющий Россию и Европу. США смогут возвращать туда беженцев и поставлять оружие".Онуфриенко привёл пример: "Трамп дал Австралии разрешение поставить танки "Абрамс". [Экс-президент США Джо] Байден не давал, а Трамп дал. Он делает то же, что Азербайджан — формально не помогает, но снаряды идут через третьи страны"."Переговоры с Трампом не дадут нам выгоды. Для достижения целей СВО надо брать под контроль всю Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, михаил онуфриенко, оружие, танки, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, снаряды, украина.ру, спецоперация
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Михаил Онуфриенко, оружие, танки, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, снаряды, Украина.ру, Спецоперация

"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко

05:20 09.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Перспективы мирных переговоров с США остаются туманными, поскольку Вашингтон заинтересован в сохранении Украины как "серой зоны". Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"[Президенту США Дональду] Трампу Украина неинтересна как цельное государство, но интересна как зона боевых действий — повод для санкций против России", — заявил эксперт.
Он пояснил свою позицию: "Даже если останется 5-6 западных областей, это будет анклав, разделяющий Россию и Европу. США смогут возвращать туда беженцев и поставлять оружие".
Онуфриенко привёл пример: "Трамп дал Австралии разрешение поставить танки "Абрамс". [Экс-президент США Джо] Байден не давал, а Трамп дал. Он делает то же, что Азербайджан — формально не помогает, но снаряды идут через третьи страны".
"Переговоры с Трампом не дадут нам выгоды. Для достижения целей СВО надо брать под контроль всю Украину", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.
Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Заголовок открываемого материала
05:20"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
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