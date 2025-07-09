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"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко - 09.07.2025 Украина.ру
"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
Перспективы мирных переговоров с США остаются туманными, поскольку Вашингтон заинтересован в сохранении Украины как "серой зоны". Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-07-09T05:20
2025-07-09T05:20
2025-07-09T05:20
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Он пояснил свою позицию: "Даже если останется 5-6 западных областей, это будет анклав, разделяющий Россию и Европу. США смогут возвращать туда беженцев и поставлять оружие".Онуфриенко привёл пример: "Трамп дал Австралии разрешение поставить танки "Абрамс". [Экс-президент США Джо] Байден не давал, а Трамп дал. Он делает то же, что Азербайджан — формально не помогает, но снаряды идут через третьи страны"."Переговоры с Трампом не дадут нам выгоды. Для достижения целей СВО надо брать под контроль всю Украину", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: У ВСУ возникла дыра между Волчанском и Купянском, где ВС РФ надо нанести решающий удар" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО - в интервью Романа Насонова: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250708/1064871026.html
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"Для достижения целей СВО России надо брать под контроль всю Украину" — Онуфриенко
Перспективы мирных переговоров с США остаются туманными, поскольку Вашингтон заинтересован в сохранении Украины как "серой зоны". Об в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко