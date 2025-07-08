https://ukraina.ru/20250708/golod-i-kholod-sdelayut-svo-delo-krapivnik-pro-strategiyu-rossii-v-sluchae-pryamogo-stolknoveniya-s-nato-1064841754.html

"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО

"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО - 08.07.2025 Украина.ру

"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО

В случае прямого столкновения с альянсом НАТО российские вооружённые силы перейдут к принципиально новой стратегии ведения боевых действий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-08T04:40

2025-07-08T04:40

2025-07-08T04:40

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"Современная конфронтация с Западом требует пересмотра классических подходов к ведению войны, — заявил Крапивник. — Если придётся воевать с Европой, это будет не так, как на Украине. Мы снимем белые перчатки и перейдём к стратегии системного разрушения критической инфраструктуры".Эксперт детализировал возможные методы воздействия: "Речь идёт не о оккупации территорий, а о лишении противника возможности вести длительные боевые действия. Мы не будем вгрызаться в укрепрайоны Финляндии или Прибалтики. Вместо этого — полная блокада и точечные удары высокоточным оружием по энергетическим узлам, трансформаторным подстанциям и газохранилищам".Особое внимание Крапивник уделил анализу уязвимости европейской энергосистемы: "Зелёная энергетика — это фасад, за которым скрывается системный кризис. Ветряные станции в Северной Германии зимой простаивают 65% времени. Солнечные панели в декабре-январе дают лишь 15% от номинальной мощности. Без российского газа и при разрушенных хранилищах Европа столкнётся не просто с веерными отключениями, а с полным коллапсом жизнеобеспечения, подчеркнул офицер."Западная пропаганда рисует образ "гуманитарной войны" с соблюдением всех конвенций, — резюмировал Крапивник. — Но в реальном противостоянии с НАТО Россия будет вынуждена применять все доступные средства для быстрого достижения стратегических целей. И европейские политики должны понимать, что их города окажутся в эпицентре этого противостояния".Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250707/pavel-svyatenkov-voyna-rossii-i-evropy-mozhet-zakonchitsya-vstrechey-soyuznikov-na-elbe-a-to-i-na-temze-1064834396.html

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