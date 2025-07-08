https://ukraina.ru/20250708/golod-i-kholod-sdelayut-svo-delo-krapivnik-pro-strategiyu-rossii-v-sluchae-pryamogo-stolknoveniya-s-nato-1064841754.html
"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО
"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО - 08.07.2025 Украина.ру
"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО
В случае прямого столкновения с альянсом НАТО российские вооружённые силы перейдут к принципиально новой стратегии ведения боевых действий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-08T04:40
2025-07-08T04:40
2025-07-08T04:40
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"Современная конфронтация с Западом требует пересмотра классических подходов к ведению войны, — заявил Крапивник. — Если придётся воевать с Европой, это будет не так, как на Украине. Мы снимем белые перчатки и перейдём к стратегии системного разрушения критической инфраструктуры".Эксперт детализировал возможные методы воздействия: "Речь идёт не о оккупации территорий, а о лишении противника возможности вести длительные боевые действия. Мы не будем вгрызаться в укрепрайоны Финляндии или Прибалтики. Вместо этого — полная блокада и точечные удары высокоточным оружием по энергетическим узлам, трансформаторным подстанциям и газохранилищам".Особое внимание Крапивник уделил анализу уязвимости европейской энергосистемы: "Зелёная энергетика — это фасад, за которым скрывается системный кризис. Ветряные станции в Северной Германии зимой простаивают 65% времени. Солнечные панели в декабре-январе дают лишь 15% от номинальной мощности. Без российского газа и при разрушенных хранилищах Европа столкнётся не просто с веерными отключениями, а с полным коллапсом жизнеобеспечения, подчеркнул офицер."Западная пропаганда рисует образ "гуманитарной войны" с соблюдением всех конвенций, — резюмировал Крапивник. — Но в реальном противостоянии с НАТО Россия будет вынуждена применять все доступные средства для быстрого достижения стратегических целей. И европейские политики должны понимать, что их города окажутся в эпицентре этого противостояния".Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/pavel-svyatenkov-voyna-rossii-i-evropy-mozhet-zakonchitsya-vstrechey-soyuznikov-na-elbe-a-to-i-na-temze-1064834396.html
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новости, россия, европа, украина, станислав крапивник, нато, украина.ру, энергетика, энергетический кризис, финляндия, прибалтика, война, конфликт, новости россии, главные новости
Новости, Россия, Европа, Украина, Станислав Крапивник, НАТО, Украина.ру, энергетика, энергетический кризис, Финляндия, Прибалтика, война, конфликт, новости России, Главные новости
"Голод и холод сделают своё дело": Крапивник про стратегию России в случае прямого столкновения с НАТО
В случае прямого столкновения с альянсом НАТО российские вооружённые силы перейдут к принципиально новой стратегии ведения боевых действий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Современная конфронтация с Западом требует пересмотра классических подходов к ведению войны, — заявил Крапивник. — Если придётся воевать с Европой, это будет не так, как на Украине. Мы снимем белые перчатки и перейдём к стратегии системного разрушения критической инфраструктуры".
Эксперт детализировал возможные методы воздействия: "Речь идёт не о оккупации территорий, а о лишении противника возможности вести длительные боевые действия. Мы не будем вгрызаться в укрепрайоны Финляндии или Прибалтики. Вместо этого — полная блокада и точечные удары высокоточным оружием по энергетическим узлам, трансформаторным подстанциям и газохранилищам".
Особое внимание Крапивник уделил анализу уязвимости европейской энергосистемы: "Зелёная энергетика — это фасад, за которым скрывается системный кризис. Ветряные станции в Северной Германии зимой простаивают 65% времени. Солнечные панели в декабре-январе дают лишь 15% от номинальной мощности.
Без российского газа и при разрушенных хранилищах Европа столкнётся не просто с веерными отключениями, а с полным коллапсом жизнеобеспечения, подчеркнул офицер.
"Западная пропаганда рисует образ "гуманитарной войны" с соблюдением всех конвенций, — резюмировал Крапивник. — Но в реальном противостоянии с НАТО Россия будет вынуждена применять все доступные средства для быстрого достижения стратегических целей. И европейские политики должны понимать, что их города окажутся в эпицентре этого противостояния".