"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России
© Фото : Telegram
© Фото : Telegram
Военные приготовления западных стран приобретают всё более угрожающие масштабы, что может привести к резкой эскалации напряжённости в ближайшие годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Эксперт обратил внимание на беспрецедентные темпы наращивания военного потенциала в Европе.
"Германия и Франция подписали договор об общей обороне, фактически создавая отдельный военный блок. Немцы уже выделяют триллионы евро, причём половина этих средств пойдёт на строительство новой военной инфраструктуры", - отметил Крапивник.
Особую тревогу вызывает восстановление военного производства в Германии. "В прошлом году они собрали с нуля 8 танков. Кажется, что это мало, но учитывая, что раньше вообще ничего не производили - это прорыв. Если в этом году сделают 20 - это уже серьёзно", - подчеркнул аналитик.
Крапивник указал на важную деталь: "Запад постоянно меняет свои прогнозы о "российской угрозе". Если раньше говорили о 2030 годе, теперь сроки сократили до 2028 года. Это неспроста".
"Когда европейцы говорят, что Россия нападёт в 2028 году, они на самом деле готовятся ударить первыми в 2027-м. Это их традиционный подход - как с Ираком или Югославией. Сначала объявляют "угрозу", потом наносят упреждающий удар", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
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