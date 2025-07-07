"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России - 07.07.2025 Украина.ру
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"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России
"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России - 07.07.2025 Украина.ру
"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России
Военные приготовления западных стран приобретают всё более угрожающие масштабы, что может привести к резкой эскалации напряжённости в ближайшие годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-07T22:00
2025-07-07T22:00
новости
россия
запад
сша
станислав крапивник
война
конфликт
германия
франция
нато
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Эксперт обратил внимание на беспрецедентные темпы наращивания военного потенциала в Европе. "Германия и Франция подписали договор об общей обороне, фактически создавая отдельный военный блок. Немцы уже выделяют триллионы евро, причём половина этих средств пойдёт на строительство новой военной инфраструктуры", - отметил Крапивник.Особую тревогу вызывает восстановление военного производства в Германии. "В прошлом году они собрали с нуля 8 танков. Кажется, что это мало, но учитывая, что раньше вообще ничего не производили - это прорыв. Если в этом году сделают 20 - это уже серьёзно", - подчеркнул аналитик.Крапивник указал на важную деталь: "Запад постоянно меняет свои прогнозы о "российской угрозе". Если раньше говорили о 2030 годе, теперь сроки сократили до 2028 года. Это неспроста"."Когда европейцы говорят, что Россия нападёт в 2028 году, они на самом деле готовятся ударить первыми в 2027-м. Это их традиционный подход - как с Ираком или Югославией. Сначала объявляют "угрозу", потом наносят упреждающий удар", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250707/1064809009.html
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новости, россия, запад, сша, станислав крапивник, война, конфликт, германия, франция, нато, угроза, европа, главные новости, военная эскалация, эскалация, украина.ру
Новости, Россия, Запад, США, Станислав Крапивник, война, конфликт, Германия, Франция, НАТО, угроза, Европа, Главные новости, военная эскалация, эскалация, Украина.ру

"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России

22:00 07.07.2025
 
© Фото : Telegram
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Telegram
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Военные приготовления западных стран приобретают всё более угрожающие масштабы, что может привести к резкой эскалации напряжённости в ближайшие годы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Эксперт обратил внимание на беспрецедентные темпы наращивания военного потенциала в Европе.
"Германия и Франция подписали договор об общей обороне, фактически создавая отдельный военный блок. Немцы уже выделяют триллионы евро, причём половина этих средств пойдёт на строительство новой военной инфраструктуры", - отметил Крапивник.
Особую тревогу вызывает восстановление военного производства в Германии. "В прошлом году они собрали с нуля 8 танков. Кажется, что это мало, но учитывая, что раньше вообще ничего не производили - это прорыв. Если в этом году сделают 20 - это уже серьёзно", - подчеркнул аналитик.
Крапивник указал на важную деталь: "Запад постоянно меняет свои прогнозы о "российской угрозе". Если раньше говорили о 2030 годе, теперь сроки сократили до 2028 года. Это неспроста".
"Когда европейцы говорят, что Россия нападёт в 2028 году, они на самом деле готовятся ударить первыми в 2027-м. Это их традиционный подход - как с Ираком или Югославией. Сначала объявляют "угрозу", потом наносят упреждающий удар", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Вадим Трухачев интервью
20:00
Вадим Трухачев: Пока Рютте обрабатывает Трампа насчет Украины, Турция и Британия проникают на Кавказ На Западе есть теория управления конфликтами, когда обе стороны конфликта используются для того, чтобы войти в регион и выбросить оттуда конкурента. К сожалению, с помощью практического применения этой теории, Запад почти полностью смог выдавить Россию из Закавказья, считает политолог, эксперт во Восточной Европе Вадим Трухачев
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Заголовок открываемого материала
22:05Не Киев и не Чернигов: на каком участке удар ВС России обрушит фронт на Украине — Онуфриенко
22:00"Надо ударить первыми в 2027 году": эксперт раскрыл, как Запад готовится к возможному удару по России
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