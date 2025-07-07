Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы - 07.07.2025 Украина.ру
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Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы
Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы - 07.07.2025 Украина.ру
Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы
Приостановка поставок высокоточных ракет и 155-мм снарядов для ВСУ не означает прекращения военной поддержки Киева – Вашингтон решает более приоритетные задачи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-07T22:30
2025-07-07T22:30
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"Вы правильно отметили, что нашим военным не стоит доверять данным, полученным из официальных источников, – подчеркнул эксперт. – Мы неоднократно убеждались, что информация о каких-то ограничениях для Украины не всегда была правдой".Насонов привел пример недавних ракетных ударов ВСУ по российским гражданским объектам: "Вряд ли противник стал бы это делать, если бы у него на складах ничего не осталось".Эксперт обратил внимание, что даже при временном сокращении американской помощи европейские страны продолжат закупки дронов и бронетехники для ВСУ. "Трамп сейчас пытается показать, какой он добрый. Это не так", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, сша, дональд трамп, вс рф, военная помощь, оружие, ракетный удар, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, главные новости, дроны, бронетехника, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация
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Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы

22:30 07.07.2025
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP / Matt Rourke
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Приостановка поставок высокоточных ракет и 155-мм снарядов для ВСУ не означает прекращения военной поддержки Киева – Вашингтон решает более приоритетные задачи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Вы правильно отметили, что нашим военным не стоит доверять данным, полученным из официальных источников, – подчеркнул эксперт. – Мы неоднократно убеждались, что информация о каких-то ограничениях для Украины не всегда была правдой".
Насонов привел пример недавних ракетных ударов ВСУ по российским гражданским объектам: "Вряд ли противник стал бы это делать, если бы у него на складах ничего не осталось".
Эксперт обратил внимание, что даже при временном сокращении американской помощи европейские страны продолжат закупки дронов и бронетехники для ВСУ. "Трамп сейчас пытается показать, какой он добрый. Это не так", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
3 июля, 16:55
Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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