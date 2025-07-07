https://ukraina.ru/20250707/ekspert-raskryl-pravdu-o-zamorozke-pomoschi-ukraine-ssha-prosto-pereraspredelyayut-resursy-1064842470.html

Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы

Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы - 07.07.2025 Украина.ру

Эксперт раскрыл правду о "заморозке" помощи Украине: США просто перераспределяют ресурсы

Приостановка поставок высокоточных ракет и 155-мм снарядов для ВСУ не означает прекращения военной поддержки Киева – Вашингтон решает более приоритетные задачи. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-07T22:30

2025-07-07T22:30

2025-07-07T22:30

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сво

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"Вы правильно отметили, что нашим военным не стоит доверять данным, полученным из официальных источников, – подчеркнул эксперт. – Мы неоднократно убеждались, что информация о каких-то ограничениях для Украины не всегда была правдой".Насонов привел пример недавних ракетных ударов ВСУ по российским гражданским объектам: "Вряд ли противник стал бы это делать, если бы у него на складах ничего не осталось".Эксперт обратил внимание, что даже при временном сокращении американской помощи европейские страны продолжат закупки дронов и бронетехники для ВСУ. "Трамп сейчас пытается показать, какой он добрый. Это не так", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на тему вооружения Европы — в статье Алексея Туманова "Секретный список вооружения для Киева обнажил проблемы ОПК Германии" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250703/1064611479.html

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2025

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