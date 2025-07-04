Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина - 04.07.2025 Украина.ру
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Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина
Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина - 04.07.2025 Украина.ру
Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина
Приоритетом американских военных поставок остается Израиль, оставляя Киев без критически важных боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
2025-07-04T23:20
2025-07-04T23:20
новости
сша
украина
израиль
станислав крапивник
украина.ру
снаряды
поставки
тайвань
китай
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"Израиль заявляет, что готов возобновить боевые действия с Ираном в любой момент. И если барин прикажет, холоп будет обязан выполнить", - образно описал эксперт ситуацию. Он подчеркнул, что украинский фронт для США имеет второстепенное значение.Крапивник скептически оценил перспективы конфликта вокруг Тайваня. "Китай обладает подавляющим ракетным превосходством. Это будет как с Израилем, который за 12 дней получил 3% разрушений в Тель-Авиве", - провел параллель эксперт.Военный аналитик обратил внимание на последствия ирано-израильского противостояния. "НПЗ в Хайфе горит, порт поврежден. Если бы война продолжилась, разрушений было бы больше", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/1064546306.html
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израиль
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новости, сша, украина, израиль, станислав крапивник, украина.ру, снаряды, поставки, тайвань, китай, война, боеприпасы, сво, дзен новости сво, спецоперация, нпз
Новости, США, Украина, Израиль, Станислав Крапивник, Украина.ру, снаряды, поставки, Тайвань, Китай, война, боеприпасы, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, НПЗ

Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина

23:20 04.07.2025
 
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
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Приоритетом американских военных поставок остается Израиль, оставляя Киев без критически важных боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Израиль заявляет, что готов возобновить боевые действия с Ираном в любой момент. И если барин прикажет, холоп будет обязан выполнить", - образно описал эксперт ситуацию.
Он подчеркнул, что украинский фронт для США имеет второстепенное значение.
Крапивник скептически оценил перспективы конфликта вокруг Тайваня. "Китай обладает подавляющим ракетным превосходством. Это будет как с Израилем, который за 12 дней получил 3% разрушений в Тель-Авиве", - провел параллель эксперт.
Военный аналитик обратил внимание на последствия ирано-израильского противостояния. "НПЗ в Хайфе горит, порт поврежден. Если бы война продолжилась, разрушений было бы больше", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 08:37
США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников
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23:40Элитные бригады ВСУ перемалываются под Сумами: полковник Алехин раскрыл масштабы катастрофы
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