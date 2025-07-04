Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина
© Минобороны СШААмериканские реактивные системы залпового огня (РСЗО) снаряды
© Минобороны США
Приоритетом американских военных поставок остается Израиль, оставляя Киев без критически важных боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
"Израиль заявляет, что готов возобновить боевые действия с Ираном в любой момент. И если барин прикажет, холоп будет обязан выполнить", - образно описал эксперт ситуацию.
Он подчеркнул, что украинский фронт для США имеет второстепенное значение.
Крапивник скептически оценил перспективы конфликта вокруг Тайваня. "Китай обладает подавляющим ракетным превосходством. Это будет как с Израилем, который за 12 дней получил 3% разрушений в Тель-Авиве", - провел параллель эксперт.
Военный аналитик обратил внимание на последствия ирано-израильского противостояния. "НПЗ в Хайфе горит, порт поврежден. Если бы война продолжилась, разрушений было бы больше", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
2 июля, 08:37США приостановили поставки на Украину перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на трех осведомленных источников
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