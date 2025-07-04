https://ukraina.ru/20250704/predatelstvo-ssha-poslednie-rakety-otpravyat-ne-ukraine--nazvana-nastoyaschaya-prichina-1064704995.html

Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина

Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина - 04.07.2025 Украина.ру

Предательство США. Последние ракеты отправят не Украине — названа настоящая причина

Приоритетом американских военных поставок остается Израиль, оставляя Киев без критически важных боеприпасов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2025-07-04T23:20

2025-07-04T23:20

2025-07-04T23:20

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станислав крапивник

украина.ру

снаряды

поставки

тайвань

китай

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"Израиль заявляет, что готов возобновить боевые действия с Ираном в любой момент. И если барин прикажет, холоп будет обязан выполнить", - образно описал эксперт ситуацию. Он подчеркнул, что украинский фронт для США имеет второстепенное значение.Крапивник скептически оценил перспективы конфликта вокруг Тайваня. "Китай обладает подавляющим ракетным превосходством. Это будет как с Израилем, который за 12 дней получил 3% разрушений в Тель-Авиве", - провел параллель эксперт.Военный аналитик обратил внимание на последствия ирано-израильского противостояния. "НПЗ в Хайфе горит, порт поврежден. Если бы война продолжилась, разрушений было бы больше", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Станислав Крапивник: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/1064546306.html

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