Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов - 04.07.2025 Украина.ру
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Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов
Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов - 04.07.2025 Украина.ру
Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов
Российские ракетные комплексы и ударные дроны получили серьезные усовершенствования, повышающие их эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T22:00
2025-07-04T22:00
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Кнутов сообщил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" прошли модернизацию. "Их точность и дальность повышены. РЭБ тоже улучшен", — отметил эксперт. Особое внимание он уделил изменениям в конструкции ударных беспилотников "Герань". "На "Герани" установлен новый двигатель, повышение скорости привело к тому, что зенитная артиллерия Украины по ним работает плохо", — пояснил специалист.Эксперт подчеркнул, что системы РЭБ устанавливаются не на все дроны, а только на те, которые предназначены для подавления станций ПВО противника. По словам Кнутова, модернизированные "Герани" успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, которая находится в критическом состоянии из-за нехватки ракет для комплексов Patriot и SAMP/T.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250704/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-vrazheskiy-dron-pomog-udachno-nakryt-rotatsiyu-protivnika-1064683590.html
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новости, украина, россия, сша, юрий кнутов, геннадий алехин, украина.ру, всу, рэб, бпла, герань, пво, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Юрий Кнутов, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВСУ, РЭБ, БПЛА, Герань, ПВО, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов

22:00 04.07.2025
 
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
Герань-3 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
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Российские ракетные комплексы и ударные дроны получили серьезные усовершенствования, повышающие их эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов сообщил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" прошли модернизацию. "Их точность и дальность повышены. РЭБ тоже улучшен", — отметил эксперт.
Особое внимание он уделил изменениям в конструкции ударных беспилотников "Герань". "На "Герани" установлен новый двигатель, повышение скорости привело к тому, что зенитная артиллерия Украины по ним работает плохо", — пояснил специалист.
Эксперт подчеркнул, что системы РЭБ устанавливаются не на все дроны, а только на те, которые предназначены для подавления станций ПВО противника.
По словам Кнутова, модернизированные "Герани" успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, которая находится в критическом состоянии из-за нехватки ракет для комплексов Patriot и SAMP/T.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Боец с позывным Сталин рассказал, как вражеский дрон помог удачно накрыть ротацию противника
20:00
Боец с позывным "Сталин" рассказал, как вражеский дрон помог удачно "накрыть" ротацию противника"Они включили запись с места пуска. То есть мы увидели весь маршрут, как "птица" двигалась к нам, откуда она летела, видели лица операторов, где они находятся. И после этого начали пристально наблюдать за этим местом", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал, как удалось обнаружить месторасположение врага.
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