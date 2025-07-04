Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNAГерань-3
© Фото : Иранское государственное агентство новостей IRNA
Российские ракетные комплексы и ударные дроны получили серьезные усовершенствования, повышающие их эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Кнутов сообщил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" прошли модернизацию. "Их точность и дальность повышены. РЭБ тоже улучшен", — отметил эксперт.
Особое внимание он уделил изменениям в конструкции ударных беспилотников "Герань". "На "Герани" установлен новый двигатель, повышение скорости привело к тому, что зенитная артиллерия Украины по ним работает плохо", — пояснил специалист.
Эксперт подчеркнул, что системы РЭБ устанавливаются не на все дроны, а только на те, которые предназначены для подавления станций ПВО противника.
По словам Кнутова, модернизированные "Герани" успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, которая находится в критическом состоянии из-за нехватки ракет для комплексов Patriot и SAMP/T.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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