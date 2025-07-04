https://ukraina.ru/20250704/novye-gerani-protiv-pvo-knutov-rasskazal-o-preimuschestvakh-modernizirovannykh-dronov-1064703591.html

Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов

Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов - 04.07.2025 Украина.ру

Новые "Герани" против ПВО: Кнутов рассказал о преимуществах модернизированных дронов

Российские ракетные комплексы и ударные дроны получили серьезные усовершенствования, повышающие их эффективность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-04T22:00

2025-07-04T22:00

2025-07-04T22:00

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Кнутов сообщил, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" прошли модернизацию. "Их точность и дальность повышены. РЭБ тоже улучшен", — отметил эксперт. Особое внимание он уделил изменениям в конструкции ударных беспилотников "Герань". "На "Герани" установлен новый двигатель, повышение скорости привело к тому, что зенитная артиллерия Украины по ним работает плохо", — пояснил специалист.Эксперт подчеркнул, что системы РЭБ устанавливаются не на все дроны, а только на те, которые предназначены для подавления станций ПВО противника. По словам Кнутова, модернизированные "Герани" успешно преодолевают украинскую систему противовоздушной обороны, которая находится в критическом состоянии из-за нехватки ракет для комплексов Patriot и SAMP/T.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250704/boets-s-pozyvnym-stalin-rasskazal-kak-vrazheskiy-dron-pomog-udachno-nakryt-rotatsiyu-protivnika-1064683590.html

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