ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб - 04.07.2025 Украина.ру
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ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб
ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб - 04.07.2025 Украина.ру
ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб
Российские военные нашли способ значительно повысить эффективность старых авиабомб, оснащая их современными системами управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-04T03:45
2025-07-04T03:45
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Эксперт отметил, что на российских складах хранится большое количество обычных фугасных авиабомб. "Вот к ним разработали управляемые модули планирования коррекции", — пояснил Кнутов. По его словам, последние модификации таких боеприпасов получили серьезное усовершенствование. "Последняя доработка позволила установить даже реактивный двигатель, который позволяет такого рода бомбе преодолевать 100-115 километров", — добавил специалист.Кнутов объяснил разницу между типами используемых боеприпасов. Обычные фугасные авиабомбы с модулями управления применяются для ударов по крупным объектам, тогда как более дорогие заводские корректируемые авиабомбы предназначены для точечных ударов. "Для ударов по крупным объектам используем ФАБ с УМПК, а для точечного поражения — КАБ", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html
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ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб

03:45 04.07.2025
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Российские военные нашли способ значительно повысить эффективность старых авиабомб, оснащая их современными системами управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт отметил, что на российских складах хранится большое количество обычных фугасных авиабомб. "Вот к ним разработали управляемые модули планирования коррекции", — пояснил Кнутов.
По его словам, последние модификации таких боеприпасов получили серьезное усовершенствование. "Последняя доработка позволила установить даже реактивный двигатель, который позволяет такого рода бомбе преодолевать 100-115 километров", — добавил специалист.
Кнутов объяснил разницу между типами используемых боеприпасов. Обычные фугасные авиабомбы с модулями управления применяются для ударов по крупным объектам, тогда как более дорогие заводские корректируемые авиабомбы предназначены для точечных ударов.
"Для ударов по крупным объектам используем ФАБ с УМПК, а для точечного поражения — КАБ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО: "Полковник Геннадий Алехин: Русские "Черники" в небе над Сумами обрушат всю систему управления ВСУ" на сайте Украина.ру.
Павел Данилин интервью - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Вчера, 15:36
Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВОПосле оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".
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