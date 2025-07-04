ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб

Павел Данилин: После оплеухи от Ирана США решили отыграться на Украине, прекратив поставки ПВО После оплеухи, которую Иран отвесил американским средствам ПВО и ПРО, Штаты опасаются, что страны мира захотят заказывать эти виды вооружения у РФ и Китая. Поэтому Пентагон сокращает поставки оружия Киеву. А потом потом заговорит: "У Украины проблемы, потому что мы не даем им ПВО" — хотя оно у них "дырявое".