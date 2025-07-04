ФАБы с реактивными двигателями: Юрий Кнутов рассказал о модернизации советских авиабомб
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
© Фото : Минобороны России / Telegram
Российские военные нашли способ значительно повысить эффективность старых авиабомб, оснащая их современными системами управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Эксперт отметил, что на российских складах хранится большое количество обычных фугасных авиабомб. "Вот к ним разработали управляемые модули планирования коррекции", — пояснил Кнутов.
По его словам, последние модификации таких боеприпасов получили серьезное усовершенствование. "Последняя доработка позволила установить даже реактивный двигатель, который позволяет такого рода бомбе преодолевать 100-115 километров", — добавил специалист.
Кнутов объяснил разницу между типами используемых боеприпасов. Обычные фугасные авиабомбы с модулями управления применяются для ударов по крупным объектам, тогда как более дорогие заводские корректируемые авиабомбы предназначены для точечных ударов.
"Для ударов по крупным объектам используем ФАБ с УМПК, а для точечного поражения — КАБ", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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