Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран - 02.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250702/yadernyy-iran-neizbezhen-perendzhiev-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-smozhet-ostanovit-tegeran-1064522909.html
Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран
Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран - 02.07.2025 Украина.ру
Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран
Создание ядерного оружия Ираном неизбежно, несмотря на позицию международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-02T04:00
2025-07-02T04:00
новости
россия
тегеран
александр перенджиев
украина.ру
магатэ
ядерная угроза
ядерное оружие
иран
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_0:107:2875:1724_1920x0_80_0_0_270cdeb6dff1d244061d47a93c947e87.jpg
Он пояснил, что Тегеран взял курс на северокорейскую модель безопасности: "В Иране сейчас активно продвигается концепция Северной Кореи, которая хорошо защищена, потому что у нее есть ядерное оружие".Перенджиев отметил, что Россия не будет помогать Ирану в создании ядерного оружия, но признал: "Они могут решить вопрос самостоятельно. Никакое МАГАТЭ их уже не остановит".Эксперт раскритиковал позицию международного агентства: "Иранцы считают их западными шпионами, потому что МАГАТЭ стал заявлять, что Иран не создает ядерную бомбу только после того, как война началась. До этого они молчали"."Когда-то мы тоже осуждали КНДР за незаконное приобретение ядерного оружия, а потом заключили с ними настоящий военный союз", — напомнил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250625/ekonomist-zubets-porazhenie-irana-ne-yavlyaetsya-porazheniem-rossii-1064221915.html
россия
тегеран
иран
кндр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1d/1042267069_116:0:2557:1831_1920x0_80_0_0_be482b7ca5b117edd93a2cb79b4fb6a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, тегеран , александр перенджиев, украина.ру, магатэ, ядерная угроза, ядерное оружие, иран, война, конфликт, союз, кндр, главные новости
Новости, Россия, Тегеран , Александр Перенджиев, Украина.ру, МАГАТЭ, ядерная угроза, Ядерное оружие, Иран, война, конфликт, союз, КНДР, Главные новости

Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран

04:00 02.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран
Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Создание ядерного оружия Ираном неизбежно, несмотря на позицию международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

"Будет ли Иран развивать военную ядерную программу? Если говорить однозначно, то да", - уверен эксперт.

Он пояснил, что Тегеран взял курс на северокорейскую модель безопасности: "В Иране сейчас активно продвигается концепция Северной Кореи, которая хорошо защищена, потому что у нее есть ядерное оружие".
Перенджиев отметил, что Россия не будет помогать Ирану в создании ядерного оружия, но признал: "Они могут решить вопрос самостоятельно. Никакое МАГАТЭ их уже не остановит".
Эксперт раскритиковал позицию международного агентства: "Иранцы считают их западными шпионами, потому что МАГАТЭ стал заявлять, что Иран не создает ядерную бомбу только после того, как война началась. До этого они молчали".
"Когда-то мы тоже осуждали КНДР за незаконное приобретение ядерного оружия, а потом заключили с ними настоящий военный союз", — напомнил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2025
25 июня, 05:00
Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением РоссииРазгром Ирана не нанесет серьезного ущерба России, так как Тегеран никогда не был ее стратегическим союзником. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияТегеранАлександр ПеренджиевУкраина.руМАГАТЭядерная угрозаЯдерное оружиеИранвойнаконфликтсоюзКНДРГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:36"Агата" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала, как они ликвидируют беспилотники врага 2:24
04:30Планы НАТО по инвестированию триллиона евро в оборону не изменят баланс сил в противостоянии с Россией
04:15Россия может привлечь Саудовскую Аравию к неформальному альянсу с Китаем и Ираном — Перенджиев
04:03Экономика Украины и война: управленческий садизм, газовый Роттердам+ и лишние граждане
04:00Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран
03:45"Нужны новые трагедии": Ищенко рассказал, зачем Киев придумывает "покушения" на Зеленского
03:30"Трамп выбирает бизнес, а не потери": эксперт предрек скорый разворот США в сторону Москвы
03:21Прославляют нацизм и наживаются на мобилизации. Чем занимаются представители украинской элиты
03:15"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины
02:55"Баку, что с лицом?" Украинский след в российско-азербайджанском конфликте
23:55"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
23:45Малейшая ошибка — фатальна: Орлов рассказал о смертельно опасной работе сапера на минных полях
23:30"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты
23:15Авиация и подлодки против НАТО: военно-политический эксперт раскрыл план защиты Севморпути
23:00Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию
22:45Тайная дипломатия саудитов: Перенджиев рассказал, как Эр-Рияд остановил войну Израиля и Ирана
22:30"Это чистая показуха": военный эксперт разоблачил миф о "новой" минно-взрывной политике ВСУ
22:22Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна
22:11Смерть комбрига и других офицеров 110-й бригады ВСУ подтвердил Зеленский: видео
22:00Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США
Лента новостейМолния