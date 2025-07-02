https://ukraina.ru/20250702/yadernyy-iran-neizbezhen-perendzhiev-obyasnil-pochemu-rossiya-ne-smozhet-ostanovit-tegeran-1064522909.html

Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран

Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран - 02.07.2025 Украина.ру

Ядерный Иран неизбежен: Перенджиев объяснил, почему Россия не сможет остановить Тегеран

Создание ядерного оружия Ираном неизбежно, несмотря на позицию международных организаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-02T04:00

2025-07-02T04:00

2025-07-02T04:00

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Он пояснил, что Тегеран взял курс на северокорейскую модель безопасности: "В Иране сейчас активно продвигается концепция Северной Кореи, которая хорошо защищена, потому что у нее есть ядерное оружие".Перенджиев отметил, что Россия не будет помогать Ирану в создании ядерного оружия, но признал: "Они могут решить вопрос самостоятельно. Никакое МАГАТЭ их уже не остановит".Эксперт раскритиковал позицию международного агентства: "Иранцы считают их западными шпионами, потому что МАГАТЭ стал заявлять, что Иран не создает ядерную бомбу только после того, как война началась. До этого они молчали"."Когда-то мы тоже осуждали КНДР за незаконное приобретение ядерного оружия, а потом заключили с ними настоящий военный союз", — напомнил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250625/ekonomist-zubets-porazhenie-irana-ne-yavlyaetsya-porazheniem-rossii-1064221915.html

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