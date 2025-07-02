https://ukraina.ru/20250702/siyayuschiy-grad-okazalsya-temnoy-noroy-ischenko-o-tom-pochemu-ukraintsy-poverili-v-prevoskhodstvo-zapada-1064579304.html

"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада

"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада - 02.07.2025 Украина.ру

"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада

Украинские беженцы, массово уехавшие в Европу после начала СВО, столкнулись с жестоким разочарованием в "европейском рае". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-02T22:00

2025-07-02T22:00

2025-07-02T22:00

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"Раньше им казалось, что это "сияющий град на холме", а оказалось, что это "темная нора", в которой тебе надо пахать больше, чем в России, если ты хочешь жить", – заявил эксперт, комментируя волну возвращения украинцев из ЕС.Ищенко подчеркнул, что украинцам десятилетиями продавали миф о "прекрасной Европе": "Там людям продавали картинку абстрактного Запада. "Там все хорошо, поэтому надо интегрироваться на Запад".Эксперт привел пример: "Когда наши релоканты убежали на Запад, у большинства из них резко поменялось представление о Западе". По его словам, многие столкнулись с необходимостью тяжело работать за минимальные зарплаты без обещанных социальных гарантий."Не надо путать туризм с эмиграцией, потому что отдыхать – не работать", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/vladimir-vasilev-tramp-poshel-na-e2-e4-riskuya-poteryat-peremirie-s-iranom-i-shans-na-vstrechu-s-1064524615.html

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