"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада - 02.07.2025 Украина.ру
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"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада
"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада - 02.07.2025 Украина.ру
"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада
Украинские беженцы, массово уехавшие в Европу после начала СВО, столкнулись с жестоким разочарованием в "европейском рае". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-02T22:00
2025-07-02T22:00
новости
запад
россия
азовское море
ростислав ищенко
владимир зеленский
релоканты
туризм
эмиграция
эмигранты
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"Раньше им казалось, что это "сияющий град на холме", а оказалось, что это "темная нора", в которой тебе надо пахать больше, чем в России, если ты хочешь жить", – заявил эксперт, комментируя волну возвращения украинцев из ЕС.Ищенко подчеркнул, что украинцам десятилетиями продавали миф о "прекрасной Европе": "Там людям продавали картинку абстрактного Запада. "Там все хорошо, поэтому надо интегрироваться на Запад".Эксперт привел пример: "Когда наши релоканты убежали на Запад, у большинства из них резко поменялось представление о Западе". По его словам, многие столкнулись с необходимостью тяжело работать за минимальные зарплаты без обещанных социальных гарантий."Не надо путать туризм с эмиграцией, потому что отдыхать – не работать", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/vladimir-vasilev-tramp-poshel-na-e2-e4-riskuya-poteryat-peremirie-s-iranom-i-shans-na-vstrechu-s-1064524615.html
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новости, запад, россия, азовское море, ростислав ищенко, владимир зеленский, релоканты, туризм, эмиграция, эмигранты, общество, война
Новости, Запад, Россия, Азовское море, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, релоканты, туризм, эмиграция, эмигранты, Общество, война

"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада

22:00 02.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗадержка рейсов авиакомпании "АэроСвит" на Украине
Задержка рейсов авиакомпании АэроСвит на Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Украинские беженцы, массово уехавшие в Европу после начала СВО, столкнулись с жестоким разочарованием в "европейском рае". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Раньше им казалось, что это "сияющий град на холме", а оказалось, что это "темная нора", в которой тебе надо пахать больше, чем в России, если ты хочешь жить", – заявил эксперт, комментируя волну возвращения украинцев из ЕС.
Ищенко подчеркнул, что украинцам десятилетиями продавали миф о "прекрасной Европе": "Там людям продавали картинку абстрактного Запада. "Там все хорошо, поэтому надо интегрироваться на Запад".
Эксперт привел пример: "Когда наши релоканты убежали на Запад, у большинства из них резко поменялось представление о Западе". По его словам, многие столкнулись с необходимостью тяжело работать за минимальные зарплаты без обещанных социальных гарантий.
"Не надо путать туризм с эмиграцией, потому что отдыхать – не работать", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
Владимир Васильев интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Вчера, 15:39
Владимир Васильев: Трамп пошел на e2-e4, рискуя потерять перемирие с Ираном и шанс на встречу с ПутинымПродвижение антироссийского санкционного пакета — ничто иное, как давление на Россию, чтобы она приняла формулу Трампа и пошла на перемирие с Украиной. Американский лидер стал заложником своей пиар-компании и после успеха (как он считает) на Ближнем и Среднем Востоке хочет заявить, что у него и на Украине все хорошо.
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