"Сияющий град" оказался "темной норой": Ищенко о том, почему украинцы поверили в "превосходство" Запада
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкЗадержка рейсов авиакомпании "АэроСвит" на Украине
Украинские беженцы, массово уехавшие в Европу после начала СВО, столкнулись с жестоким разочарованием в "европейском рае". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Раньше им казалось, что это "сияющий град на холме", а оказалось, что это "темная нора", в которой тебе надо пахать больше, чем в России, если ты хочешь жить", – заявил эксперт, комментируя волну возвращения украинцев из ЕС.
Ищенко подчеркнул, что украинцам десятилетиями продавали миф о "прекрасной Европе": "Там людям продавали картинку абстрактного Запада. "Там все хорошо, поэтому надо интегрироваться на Запад".
Эксперт привел пример: "Когда наши релоканты убежали на Запад, у большинства из них резко поменялось представление о Западе". По его словам, многие столкнулись с необходимостью тяжело работать за минимальные зарплаты без обещанных социальных гарантий.
"Не надо путать туризм с эмиграцией, потому что отдыхать – не работать", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
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