Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте
Безопасность Каспийского региона стала одним из ключевых вопросов во время ирано-израильского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана", - отметил эксперт.
Перенджиев подчеркнул общие интересы прикаспийских государств: "То есть все государства региона заинтересованы в том, чтобы там никто не стрелял".
Эксперт предположил, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспия: "Поэтому есть основания полагать, что [...] обсуждались [...] то, чтобы в районе Каспия никаких ударов не было. И Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе".
"Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
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