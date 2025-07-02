Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте - 02.07.2025 Украина.ру
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Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте
Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте - 02.07.2025 Украина.ру
Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте
Безопасность Каспийского региона стала одним из ключевых вопросов во время ирано-израильского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-02T23:20
2025-07-02T23:20
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Перенджиев подчеркнул общие интересы прикаспийских государств: "То есть все государства региона заинтересованы в том, чтобы там никто не стрелял".Эксперт предположил, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспия: "Поэтому есть основания полагать, что [...] обсуждались [...] то, чтобы в районе Каспия никаких ударов не было. И Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе"."Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html
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новости, азербайджан, россия, израиль, александр перенджиев, владимир путин, биньямин нетаньяху, нато, туркмения, ближний восток, флот, вмф, война, конфликт, иран, каспийское море
Новости, Азербайджан, Россия, Израиль, Александр Перенджиев, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, НАТО, Туркмения, Ближний Восток, флот, ВМФ, война, конфликт, Иран, Каспийское море

Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте

23:20 02.07.2025
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Безопасность Каспийского региона стала одним из ключевых вопросов во время ирано-израильского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана", - отметил эксперт.
Перенджиев подчеркнул общие интересы прикаспийских государств: "То есть все государства региона заинтересованы в том, чтобы там никто не стрелял".
Эксперт предположил, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспия: "Поэтому есть основания полагать, что [...] обсуждались [...] то, чтобы в районе Каспия никаких ударов не было. И Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе".
"Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Вчера, 18:04
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтанЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
23:40Прорыв под Красноармейском: Перенджиев объяснил, как освобождение Шевченко изменило ход СВО
23:20Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте
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