https://ukraina.ru/20250702/sekretnaya-dogovornnost-ekspert-o-tom-pochemu-kaspiy-ostalsya-vne-udarov-v-irano-izrailskom-1064588296.html

Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте

Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте - 02.07.2025 Украина.ру

Секретная договорённость: эксперт о том, почему Каспий остался вне ударов в ирано-израильском конфликте

Безопасность Каспийского региона стала одним из ключевых вопросов во время ирано-израильского конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-02T23:20

2025-07-02T23:20

2025-07-02T23:20

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Перенджиев подчеркнул общие интересы прикаспийских государств: "То есть все государства региона заинтересованы в том, чтобы там никто не стрелял".Эксперт предположил, что во время переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспия: "Поэтому есть основания полагать, что [...] обсуждались [...] то, чтобы в районе Каспия никаких ударов не было. И Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе"."Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О различных аспектах украинского конфликта — в интервью "Игорь Юшков: Если Азербайджан поставляет нефть на Кременчугский НПЗ, пусть не обижается, что его бомбят" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html

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