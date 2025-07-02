"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан - 02.07.2025 Украина.ру
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"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан
"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан - 02.07.2025 Украина.ру
"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан
Выход Украины из Оттавской конвенции позволяет Киеву легализовать минирование границ для предотвращения бегства населения от мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
2025-07-02T22:20
2025-07-02T22:20
новости
киев
украина
запад
мины
минирование
наступление
прибалтика
население
мобилизация
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"Киевский режим может использовать минные поля, чтобы не допустить бегства населения из этого либерально-фашистского концлагеря", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что мины одинаково опасны как для наступающих войск, так и для гражданских, пытающихся покинуть страну.Орлов обратил внимание на двойные стандарты Запада: "Прибалтика минирует границы под предлогом "русской угрозы", а Киев получает карт-бланш на создание смертельных барьеров для собственных граждан".По мнению эксперта, такие действия властей Украины доказывают их страх перед массовым бегством населения: "Это не оборона, а способ удержать людей в условиях тотальной мобилизации".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html
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новости, киев, украина, запад, мины, минирование, наступление, прибалтика, население, мобилизация, киевский режим, граница, сво, война
Новости, Киев, Украина, Запад, мины, минирование, наступление, Прибалтика, население, мобилизация, киевский режим, граница, СВО, война

"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан

22:20 02.07.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Выход Украины из Оттавской конвенции позволяет Киеву легализовать минирование границ для предотвращения бегства населения от мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Киевский режим может использовать минные поля, чтобы не допустить бегства населения из этого либерально-фашистского концлагеря", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что мины одинаково опасны как для наступающих войск, так и для гражданских, пытающихся покинуть страну.
Орлов обратил внимание на двойные стандарты Запада: "Прибалтика минирует границы под предлогом "русской угрозы", а Киев получает карт-бланш на создание смертельных барьеров для собственных граждан".
По мнению эксперта, такие действия властей Украины доказывают их страх перед массовым бегством населения: "Это не оборона, а способ удержать людей в условиях тотальной мобилизации".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
18:04
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия несколькими прорывами превратила оборону ВСУ в тришкин кафтанЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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22:20"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан
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