https://ukraina.ru/20250702/miny-rabotayut-v-obe-storony-orlov-obyasnil-kak-kiev-sozdaet-smertelnyy-barer-dlya-svoikh-grazhdan-1064584802.html

"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан

"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан - 02.07.2025 Украина.ру

"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан

Выход Украины из Оттавской конвенции позволяет Киеву легализовать минирование границ для предотвращения бегства населения от мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов

2025-07-02T22:20

2025-07-02T22:20

2025-07-02T22:20

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"Киевский режим может использовать минные поля, чтобы не допустить бегства населения из этого либерально-фашистского концлагеря", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что мины одинаково опасны как для наступающих войск, так и для гражданских, пытающихся покинуть страну.Орлов обратил внимание на двойные стандарты Запада: "Прибалтика минирует границы под предлогом "русской угрозы", а Киев получает карт-бланш на создание смертельных барьеров для собственных граждан".По мнению эксперта, такие действия властей Украины доказывают их страх перед массовым бегством населения: "Это не оборона, а способ удержать людей в условиях тотальной мобилизации".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/voennyy-ekspert-aleksey-anpilogov-rossiya-neskolkimi-proryvami-prevratila-oboronu-vsu-v-trishkin-1064581455.html

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