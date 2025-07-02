"Мины работают в обе стороны": Орлов объяснил, как Киев создает смертельный барьер для своих граждан
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Выход Украины из Оттавской конвенции позволяет Киеву легализовать минирование границ для предотвращения бегства населения от мобилизации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор НПО "Двина" Владимир Орлов
"Киевский режим может использовать минные поля, чтобы не допустить бегства населения из этого либерально-фашистского концлагеря", — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что мины одинаково опасны как для наступающих войск, так и для гражданских, пытающихся покинуть страну.
Орлов обратил внимание на двойные стандарты Запада: "Прибалтика минирует границы под предлогом "русской угрозы", а Киев получает карт-бланш на создание смертельных барьеров для собственных граждан".
По мнению эксперта, такие действия властей Украины доказывают их страх перед массовым бегством населения: "Это не оборона, а способ удержать людей в условиях тотальной мобилизации".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Орлов: Украина и без выхода из конвенции о запрете мин превращает целые районы в мертвую зону" на сайте Украина.ру.
Также на тему минирования — в интервью Захара Виноградова "Подполковник, командир саперного батальона Александр Клейносов о том, как наши взрывают украинские мосты" на сайте Украина.ру.
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