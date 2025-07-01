"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева - 01.07.2025 Украина.ру
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"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева - 01.07.2025 Украина.ру
"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
Украина с начала 1990-х годов сознательно подталкивала Запад к конфронтации с Россией, рассчитывая извлечь из этого выгоду. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-01T23:55
2025-07-01T23:55
новости
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украина
ростислав ищенко
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Ищенко отметил, что даже в период дружественных отношений между Россией и Западом Украина продолжала мыслить в парадигме холодной войны. По его словам, Киев активно распространял нарратив о якобы неизбежности российского "нападения".Эксперт подчеркнул, что со временем украинские элиты осознали невозможность вступления в ЕС и НАТО, но продолжали использовать антироссийскую риторику для внутреннего потребления. "Они говорили народу: "Мы хотим жить как в Германии, а Россия не хочет"", - напомнил Ищенко."Ориентация на Запад обеспечивала ей внутриполитическое объяснение того, почему надо быть против России", - заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, нато, ес, война, конфронтация, европа
Новости, Запад, Россия, Украина, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, ЕС, война, конфронтация, Европа

"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева

23:55 01.07.2025
 
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic BattalionВоеннослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
Военнослужащий войск НАТО во время учений в Латвии
© CC BY 2.0 / NATO / Baltic Battalion
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Украина с начала 1990-х годов сознательно подталкивала Запад к конфронтации с Россией, рассчитывая извлечь из этого выгоду. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Украина исходила из того, что рано или поздно Запад будет воевать с Россией, поэтому надо как можно скорее бежать в НАТО и ЕС, чтобы вовремя делить трофеи", - заявил эксперт.
Ищенко отметил, что даже в период дружественных отношений между Россией и Западом Украина продолжала мыслить в парадигме холодной войны. По его словам, Киев активно распространял нарратив о якобы неизбежности российского "нападения".
Эксперт подчеркнул, что со временем украинские элиты осознали невозможность вступления в ЕС и НАТО, но продолжали использовать антироссийскую риторику для внутреннего потребления. "Они говорили народу: "Мы хотим жить как в Германии, а Россия не хочет"", - напомнил Ищенко.
"Ориентация на Запад обеспечивала ей внутриполитическое объяснение того, почему надо быть против России", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
23:55"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
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23:30"Они хотели украсть и сбежать": Ростислав Ищенко раскрыл истинные цели украинской элиты
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