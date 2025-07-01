https://ukraina.ru/20250701/rano-ili-pozdno-zapad-budet-voevat-s-rossiey-ischenko-rasskazal-o-strategii-kieva-1064535480.html

"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева

"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева - 01.07.2025 Украина.ру

"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева

Украина с начала 1990-х годов сознательно подталкивала Запад к конфронтации с Россией, рассчитывая извлечь из этого выгоду. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-01T23:55

2025-07-01T23:55

2025-07-01T23:55

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Ищенко отметил, что даже в период дружественных отношений между Россией и Западом Украина продолжала мыслить в парадигме холодной войны. По его словам, Киев активно распространял нарратив о якобы неизбежности российского "нападения".Эксперт подчеркнул, что со временем украинские элиты осознали невозможность вступления в ЕС и НАТО, но продолжали использовать антироссийскую риторику для внутреннего потребления. "Они говорили народу: "Мы хотим жить как в Германии, а Россия не хочет"", - напомнил Ищенко."Ориентация на Запад обеспечивала ей внутриполитическое объяснение того, почему надо быть против России", - заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Натальи Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html

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новости, запад, россия, украина, ростислав ищенко, владимир зеленский, украина.ру, нато, ес, война, конфронтация, европа