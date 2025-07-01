"Рано или поздно Запад будет воевать с Россией": Ищенко рассказал о стратегии Киева
Украина с начала 1990-х годов сознательно подталкивала Запад к конфронтации с Россией, рассчитывая извлечь из этого выгоду. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Украина исходила из того, что рано или поздно Запад будет воевать с Россией, поэтому надо как можно скорее бежать в НАТО и ЕС, чтобы вовремя делить трофеи", - заявил эксперт.
Ищенко отметил, что даже в период дружественных отношений между Россией и Западом Украина продолжала мыслить в парадигме холодной войны. По его словам, Киев активно распространял нарратив о якобы неизбежности российского "нападения".
Эксперт подчеркнул, что со временем украинские элиты осознали невозможность вступления в ЕС и НАТО, но продолжали использовать антироссийскую риторику для внутреннего потребления. "Они говорили народу: "Мы хотим жить как в Германии, а Россия не хочет"", - напомнил Ищенко.
"Ориентация на Запад обеспечивала ей внутриполитическое объяснение того, почему надо быть против России", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
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