Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США - 01.07.2025 Украина.ру
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Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США
Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США - 01.07.2025 Украина.ру
Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США
Сейчас Дональд Трамп оказался перед сложным выбором - вводить ли драконовские санкции против России или искать пути диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T22:00
2025-07-01T23:09
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По его мнению, Трамп осознает бесперспективность силового давления на Россию и рассматривает альтернативные варианты.Краснов отметил прагматичный подход американского президента: "Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери". Эксперт предположил, что экономические преференции от сотрудничества с Россией могут перевесить политические амбиции."Диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/leonid-slutskiy-zelenskiy-ne-khochet-mira-no-ne-v-ego-interesakh-zamatyvat-peregovory-po-ukraine-1064497429.html
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новости, россия, сша, москва, дональд трамп, краснов, владимир путин, украина.ру, госдума, украина, проблема, бизнес, главные новости, сенат
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Путин, Украина.ру, Госдума, Украина, проблема, бизнес, Главные новости, сенат

Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США

22:00 01.07.2025 (обновлено: 23:09 01.07.2025)
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP / Evan Vucci
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Сейчас Дональд Трамп оказался перед сложным выбором - вводить ли драконовские санкции против России или искать пути диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Он (президент США Дональд Трамп. — Ред.) пока думает, применять ли драконовские санкции, которые уже лежат в Сенате, против нас", — заявил эксперт.
По его мнению, Трамп осознает бесперспективность силового давления на Россию и рассматривает альтернативные варианты.
Краснов отметил прагматичный подход американского президента: "Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери". Эксперт предположил, что экономические преференции от сотрудничества с Россией могут перевесить политические амбиции.
"Диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
Леонид Слуцкий
04:54
Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по УкраинеУкраинская тематика "плавно утекает" из повестки НАТО — гастроли Зеленского в Гааге провалились. Само же НАТО становится рудиментом "холодной войны" и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против РФ.
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