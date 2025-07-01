Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по Украине

Украинская тематика "плавно утекает" из повестки НАТО — гастроли Зеленского в Гааге провалились. Само же НАТО становится рудиментом "холодной войны" и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против РФ.