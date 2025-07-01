Путин поставил Трампа в тупик: эксперт Госдумы Краснов о нерешительности США
22:00 01.07.2025 (обновлено: 23:09 01.07.2025)
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Сейчас Дональд Трамп оказался перед сложным выбором - вводить ли драконовские санкции против России или искать пути диалога с Москвой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Он (президент США Дональд Трамп. — Ред.) пока думает, применять ли драконовские санкции, которые уже лежат в Сенате, против нас", — заявил эксперт.
По его мнению, Трамп осознает бесперспективность силового давления на Россию и рассматривает альтернативные варианты.
Краснов отметил прагматичный подход американского президента: "Трамп как человек прагматичный выбирает, конечно, бизнес, а не потери". Эксперт предположил, что экономические преференции от сотрудничества с Россией могут перевесить политические амбиции.
"Диалог с президентом России Владимиром Путиным позволяет ему надеяться соскочить с украинской проблемы, отдать ее в руки Европы", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
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