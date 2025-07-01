https://ukraina.ru/20250701/my-proshli-po-krayu-ekspert-o-tom-kak-irano-izrailskiy-konflikt-povliyal-na-klyuchevye-proekty-moskvy-1064515996.html

"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы

"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы - 01.07.2025 Украина.ру

"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы

Когда вспыхнул ирано-израильский конфликт, перед Россией встали два вопроса: судьба транспортного коридора "Север — Юг" и безопасность Каспийской флотилии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-01T22:15

2025-07-01T22:15

2025-07-01T22:15

новости

россия

туркмения

иран

александр перенджиев

владимир путин

нато

ближний восток

израиль

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0c/1050117605_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_a3c3808241e917234a9b997df59fb4d1.jpg

Он напомнил, что даже во время конфликта российская делегация обсуждала в Ашхабаде подключение Туркмении к этому проекту.Что касается Каспия, то, по словам Перенджиева, все прикаспийские государства заинтересованы в сохранении там мира: "Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана".Эксперт предположил, что во время переговоров Путина и Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспийского региона: "Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе"."Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", — образно описал ситуацию собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

россия

туркмения

иран

ближний восток

израиль

каспийское море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, туркмения, иран, александр перенджиев, владимир путин, нато, ближний восток, израиль, война, конфликт, каспийское море, биньямин нетаньяху