"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы
Когда вспыхнул ирано-израильский конфликт, перед Россией встали два вопроса: судьба транспортного коридора "Север — Юг" и безопасность Каспийской флотилии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
"Мы действительно прошли по краю. "Север – Юг" пока не функционирует, но функционировать должен", — отметил эксперт.
Он напомнил, что даже во время конфликта российская делегация обсуждала в Ашхабаде подключение Туркмении к этому проекту.
Что касается Каспия, то, по словам Перенджиева, все прикаспийские государства заинтересованы в сохранении там мира: "Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана".
Эксперт предположил, что во время переговоров Путина и Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспийского региона: "Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе".
"Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", — образно описал ситуацию собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
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