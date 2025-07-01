"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы - 01.07.2025 Украина.ру
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"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы
"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы - 01.07.2025 Украина.ру
"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы
Когда вспыхнул ирано-израильский конфликт, перед Россией встали два вопроса: судьба транспортного коридора "Север — Юг" и безопасность Каспийской флотилии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-01T22:15
2025-07-01T22:15
новости
россия
туркмения
иран
александр перенджиев
владимир путин
нато
ближний восток
израиль
война
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Он напомнил, что даже во время конфликта российская делегация обсуждала в Ашхабаде подключение Туркмении к этому проекту.Что касается Каспия, то, по словам Перенджиева, все прикаспийские государства заинтересованы в сохранении там мира: "Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана".Эксперт предположил, что во время переговоров Путина и Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспийского региона: "Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе"."Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", — образно описал ситуацию собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
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новости, россия, туркмения, иран, александр перенджиев, владимир путин, нато, ближний восток, израиль, война, конфликт, каспийское море, биньямин нетаньяху
Новости, Россия, Туркмения, Иран, Александр Перенджиев, Владимир Путин, НАТО, Ближний Восток, Израиль, война, конфликт, Каспийское море, Биньямин Нетаньяху

"Мы прошли по краю": эксперт о том, как ирано-израильский конфликт повлиял на ключевые проекты Москвы

22:15 01.07.2025
 
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© commons.wikimedia.org / Tasnim News
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Когда вспыхнул ирано-израильский конфликт, перед Россией встали два вопроса: судьба транспортного коридора "Север — Юг" и безопасность Каспийской флотилии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

"Мы действительно прошли по краю. "Север – Юг" пока не функционирует, но функционировать должен", — отметил эксперт.

Он напомнил, что даже во время конфликта российская делегация обсуждала в Ашхабаде подключение Туркмении к этому проекту.
Что касается Каспия, то, по словам Перенджиева, все прикаспийские государства заинтересованы в сохранении там мира: "Только у нас там дислоцируется одна флотилия. Там находятся все военно-морские силы Азербайджана, Туркмении и Казахстана, а также северный флот Ирана".
Эксперт предположил, что во время переговоров Путина и Нетаньяху обсуждались гарантии безопасности Каспийского региона: "Израиль действительно не наносил никаких ударов по военно-морским силам и портам Ирана в этом районе".
"Когда рядом с вашим домом живут враждующие соседи, которые кидают друг в друга камни, они могут и вам стекло выбить. Поэтому вы станете делать все, чтобы их помирить", — образно описал ситуацию собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского конфликта — в интервью Юрия Баранчика: В июле у Трампа появится шанс бросить Украину, чтобы потом поделить мир с Россией и Китаем на сайте Украина.ру.
Владимир Орлов интервью
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