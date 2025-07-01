Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова - 01.07.2025 Украина.ру
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Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова - 01.07.2025 Украина.ру
Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова
Обвинительный приговор вынес 1 июля Мосгорсуд по громкому уголовному делу: бывший замминистра обороны России Тимур Иванов приговорён к длительному лишению свободы. Чуть меньший срок получил второй фигурант этого дела Антон Филатов.
2025-07-01T15:52
2025-07-01T15:52
новости
россия
тимур иванов
филатов
минобороны рф
коррупция
уголовное дело
криминал
приговор
взятка
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Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы. Срок осужденный отбудет в колонии.Также по приговору бывший замминистра обороны России лишён госнаград. Кроме того, ему назначен штраф в размере 100 миллионов рублей.Проходивший по этому же уголовному делу бывший подчиненный замминистра – на то время "Оборонлогистики" Антон Филатов приговорён к 12,5 годам и штрафу в размере 25 миллионов рублей.Кроме того, Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).Оба осужденных свою вину не признали. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов В марте сообщалось, что Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова Проблему коррупции в армейской среде рассмотрела Елена Кирюшкинав публикации "Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили
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новости, россия, тимур иванов, филатов, минобороны рф, коррупция, уголовное дело, криминал, приговор, взятка, хищение, оборонный бюджет, суд
Новости, Россия, Тимур Иванов, Филатов, Минобороны РФ, коррупция, уголовное дело, криминал, приговор, взятка, хищение, оборонный бюджет, Суд

Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

15:52 01.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову
Оглашение приговора экс-замминистра обороны Т. Иванову - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Обвинительный приговор вынес 1 июля Мосгорсуд по громкому уголовному делу: бывший замминистра обороны России Тимур Иванов приговорён к длительному лишению свободы. Чуть меньший срок получил второй фигурант этого дела Антон Филатов.
Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.
Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы. Срок осужденный отбудет в колонии.
Также по приговору бывший замминистра обороны России лишён госнаград. Кроме того, ему назначен штраф в размере 100 миллионов рублей.
Проходивший по этому же уголовному делу бывший подчиненный замминистра – на то время "Оборонлогистики" Антон Филатов приговорён к 12,5 годам и штрафу в размере 25 миллионов рублей.
Кроме того, Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Оба осужденных свою вину не признали. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.
Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
В марте сообщалось, что Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова
Проблему коррупции в армейской среде рассмотрела Елена Кирюшкинав публикации "Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили
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