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Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова - 01.07.2025 Украина.ру

Мосгорсуд приговорил к 13 годам бывшего замминистра обороны Тимура Иванова

Обвинительный приговор вынес 1 июля Мосгорсуд по громкому уголовному делу: бывший замминистра обороны России Тимур Иванов приговорён к длительному лишению свободы. Чуть меньший срок получил второй фигурант этого дела Антон Филатов.

2025-07-01T15:52

2025-07-01T15:52

2025-07-01T15:52

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Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки за покровительство коммерческим структурам. Иванова также обвинили в хищении бюджетных средств, выделенных на закупку двух морских паромов для Керченской переправы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам лишения свободы. Срок осужденный отбудет в колонии.Также по приговору бывший замминистра обороны России лишён госнаград. Кроме того, ему назначен штраф в размере 100 миллионов рублей.Проходивший по этому же уголовному делу бывший подчиненный замминистра – на то время "Оборонлогистики" Антон Филатов приговорён к 12,5 годам и штрафу в размере 25 миллионов рублей.Кроме того, Мосгорсуд удовлетворил иски потерпевших от действий Иванова и Филатова на сумму свыше 4,1 миллиарда рублей. Иски подавали Главное управление обустройства войск (ГУОВ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).Оба осужденных свою вину не признали. Их адвокаты намерены обжаловать приговор.Ранее Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов В марте сообщалось, что Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Иванова Проблему коррупции в армейской среде рассмотрела Елена Кирюшкинав публикации "Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили

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новости, россия, тимур иванов, филатов, минобороны рф, коррупция, уголовное дело, криминал, приговор, взятка, хищение, оборонный бюджет, суд