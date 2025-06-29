https://ukraina.ru/20250629/voentorg-i-patriot-kakoe-nakazanie-ponesut-byvshie-generaly-minoborony-i-kakoe-realno-zasluzhili-1064309588.html

"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили

"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили - 29.06.2025 Украина.ру

"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил адвокат экс-замминистра.

2025-06-29T02:28

2025-06-29T02:28

2025-06-29T02:28

эксклюзив

минобороны

россия

москва

германия

тимур иванов

иван попов (режиссер)

генштаб

михаил булгаков

сизо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064310206_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_fa25f04d19fa287fdd002717607ba295.jpg

"Следствие закончено 17 июня. С этого дня Булгаков знакомится с материалами дела", - рассказал защитник коррупционера в погонах. По его словам, обвинение не изменилось и касается одного эпизода мошенничества в особо крупном размере.Вменяемое Булгакову преступление не связано с работой Булгакова в Минобороны, а относится к 2023 году, когда генерал уже находился в отставке. Иными словами, адвокаты сумели "выкрутить" тему так, что экс-заместитель главы МО выглядит как пенсионер-коррупционер, а не чиновник, грабивший армию в ее самый трудный момент – в период СВО. По версии следствия, генерал армии причастен к заключению контрактов на установку и настройку систем освещения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Следователи считают, что к исполнению контракта Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое завысило стоимость работ. Сумма ущерба оценивается примерно в 50 миллионов рублей. Вместе с ним по делу о мошенничестве проходят еще два человека — его бывший однокурсник Геннадий Селезнев и генеральный директор компании "Нева-Балт СПб" Герман Яковлев. Cам Герой России (звание было присвоено Булгакову в 2016 году) вину не признает и пока остается в СИЗО по решению Басманного суда Москвы, который продлил меру пресечения до 25 июля.Завершение расследования по делу одного из минобороновских расхитителей стало поводом вспомнить о тех, кого иронично-презрительно называют "Тимур и его команда" или "11 друзей Шойгу". Мощный генералопад пришелся на период 2024 года, а теперь пришло время подводить итоги расследований против тех, кто обескровил армию накануне СВО и поставил под угрозу национальную безопасность России. Да и честно говоря, сроки и результаты спецоперации могли бы быть совсем иными – не запускай заместители министра обороны руки по локоть, если не под самое плечо, в военную казну.На сегодняшний день из 11 заместителей бывшего министра обороны Шойгу арестованы трое: Тимур Иванов, генерал армии Павел Попов, Дмитрий Булгаков. С должностей слетели сам Шойгу, его первый замминистра Руслан Цаликов, генерал-полковник Юрий Садовенко, Татьяна Шевцова, генерал армии запаса Николай Панков.Разумеется, самым громким и резонансным стало дело Тимура Иванова: еще бы, генерал армии и герой России оказался взяточником-миллиардером. Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, "которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих Иванову".Осенью Иванову предъявили новое обвинение — в хищении у банка "Интеркоммерц" и растрате на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). Два других фигуранта — бывший предправления кредитной организации Александр Бугаевский и топ-менеджер банка "Интеркоммерц", гражданин Германии Феликс Нойберг, объявлены в международный розыск.А в марте этого года начался судебный процесс. По ходатайству прокурора суд закрыл его, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. Но возможно все гораздо банальней, чем военная тайна: можно только вообразить, сколько военнослужащих и их родственников хотели бы поквитаться с бывшим замом главы МО.А два дня назад прокурор попросил назначить бывшему замминистра обороны Иванову 14,5 года колонии. Его обвиняют в растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из банка "Интеркоммерц".Сам Тимур Иванов заявил, что его есть за что судить, но не за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Он и его бывший подчиненный Филатов попросили суд вынести справедливое решение. Пока же суд продлил пребывание бывшего заместителя главы МО под стражей до конца июля. И вот вроде ж 14 лет колонии – достаточно суровый приговор. Но если вспомнить, что Иванов и его команда годами грабили военный бюджет, продавали родину, и цена этой продажи – жизни наших ребят, то начинаешь поневоле жалеть о запрете смертной казни.А первый приговор после серии уголовных дел против высокопоставленных чиновников Минобороны России "достался" бывшему замначальнику Генштаба Вадиму Шамарину: Московский гарнизонный военный суд приговорил его к 7 годам колонии строго режима – за получение взяток при выполнении оборонных заказов. Генерала Шамарина признали виновным в получении взяток на 36 миллионов рублей от руководства пермского телефонного завода "Телта" которому "с барского плеча" замминистра обороны выдал несколько контрактов на поставки средств связи более чем на 1,4 миллиарда рублей. Как установило следствие, взятки давались за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции. Грубо говоря, по бумагам на фронт поставлялись 100 пермских "старлинков", а на деле – 10. Разницу клал в карман Шамарин. Потому что, понятно, откатывали взяткодатели ему не из своего кармана, а с денег, полученных по госконтракту.Арестованному 22 мая 2024 года генералу Шамарину инкриминировали два эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), каждая из которых предполагает от 8 до 15 лет колонии строгого режима. Таким образом, суд назначил ему наказание "ниже низшего".Cам генерал вину признал и заключил сделку со следствием, но погибшим бойцам, у которых из-за отсутствия качественной связи не было "глаз" и "ушей" - от этого не легче. Правда, суд сорвал с бывшего замминистра погоны, лишив Шамарина звания генерал-лейтенанта и на 7 лет запретил ему занимать должности в органах государственной власти. Но вот ордена и награды генералу, который единственный пока заключил сделку со следствием, оставили. А они дают право экс-военачальнику и его семье на получение определенных льгот и повышенной пенсии. Также Шамарин избежал и многомилионного штрафа. Можно сказать - легко отделался.Пока что остается под арестом бывший кадровик Министерства обороны – Юрий Кузнецов. Следователи сообщали, что генерал Юрий Кузнецов в 2021-2023 годах, на должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.Ему передали земельный участок и здание общей стоимостью примерно 30,5 миллионов рублей за определенные действия. Защита Кузнецова ходатайствовала об освобождении его из-под стражи, ссылаясь на его участие в боевых операциях, включая службу в Сирии и участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Но суд этих заслуг не учел – размеры взятки перечеркнули все подвиги Кузнецова на сирийском и чернобыльском фронтах. Кадровик был задержан в мае 2024 года, просил суд "кровью искупить свою вину", но в отправке на СВО ему было отказано.Еще одно резонансное дело – "Военторг". Срок предварительного расследования по уголовному делу главы АО "Военторг" Владимира Павлова, обвиняемого в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов, продлен до 30 июня. Сам Павлов обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту хищения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 1 августа Мещанским судом Москвы Павлов и бывший гендиректор "Военторг-ретейла" Тимур Исаков были арестованы. Кроме того, Арбитражный суд Москвы получил от МО РФ ряд исков к АО "Военторг" на общую сумму почти 4 миллиона рублей. Ранее, у главного военторговца нашли особняк на Рублевке за сотни млн рублей. Впрочем, после люксовых апартаментов и замков Тимура Иванова "дачка" на Рублевке особого фурора не произвела. Сам же гендиректор компании "Военторг" Владимир Павлов заявил на суде, что готов уволиться сразу после освобождения из-под стражи."Чтобы убедить следствие, что я не буду оказывать давление на участников судопроизводства, я готов немедленно после освобождения из-под ареста, уволиться с поста руководителя "Военторга", что, если честно, давно пытался сделать", — сказал он во время слушания в Мосгорсуде. Интересный ход мысли: украл у армии 400 миллионов и готов уйти с должности. Хотя за такое циничное и наглое воровство на всем – от бронежилетов до обмундирования, от укреплений и до строительства храмов и к стенке поставить не грех. Возможно, и на фронте стало бы легче: наладились бы проблемы со связью, РЭБ, транспортом, дронами. Да, эти дыры пришлось залатывать волонтерам и "народному ВПК", что-то получилось, а что-то нет. И там где "нет" - погибли тысячи солдат. Так что вороватых генералов нужно судить не за мошенничество, коррупцию или подлог, а за госизмену. Ведь их действия привели к снижению обороноспособности страны, к замедлению темпов СВО, к усилению противника, который немедленно воспользовался и дроновым дефицитом у армии России и о заграждения в Курской области "не споткнулся".Очень удивительно, что судьи назначают пока штрафы в 800 тысяч за расхищения в сотни миллионов, что имущество минобороновских казнокрадов арестовано, а не конфисковано, а за подрыв боеспособности страны дают сроки соизмеримые с наказанием за кражу цистерны с цементом."Это очень чувствительные и болезненные уроки, но, как выясняется, они были совершенно необходимы. Если бы не СВО, многие в российской власти были бы убеждены, что Шойгу – достойный министр обороны, а Тимур Иванов – эффективный менеджер оборонного ведомства.Все продолжали бы верить, что замечательная современная форма крымских "вежливых людей" хранится на складах, а не разворована ушлыми чиновниками.Все продолжали бы считать, что главная сила будущих войн – "грады" и ракеты, что перед колонной мощных танков затрепещет любой враг, а рой самолетов легко разгромит любую пехоту", - написала по этому поводу председатель Союза политэмигрантов Лариса Шеслер. Безусловно, можно проводить параллели с финской кампанией 1939 года – если бы не она, Советский Союз не победил бы фашистскую Германию, потому что провалы и просчеты 1939-1940 года стали причиной серьезного пересмотра главных установок в тактике Советской армии.Сегодня происходит тоже самое, в том числе, и кадровый пересмотр. Ведь если бы не коррупционеры в погонах, не было бы неожиданных атак ВСУ по Крымскому мосту, по российскому авианосцу, по военным аэродромам, не было бы "курской операции" и белгородского моста. Но главное - сохранены были бы тысячи жизней военных и гражданских людей.Ну, и напоследок несколько слов о нашей армии. Безусловно, "Тимур и его команда", как уже прозвали армейских казнокрадов, коррупционеров и просто воров - не делает чести Минобороны, хотя руководство ее полностью обновлено и теперь его возглавляют, будем надеется, безупречно честные люди. Но это пятно на министерском мундире долго еще придется отмывать. Но тут важно сказать и другое. Эта команда воров и коррупционеров, присосавшаяся в свое время к власти, все-таки не лицо наших командиров. Многие генералы, полковники и полковники, да в общем-то подавляющее большинство, служат честно, героически и некоторые из них, увы, положили свою жизнь за отечество. А накипь, ее смоет очистительная волна, которую несомненно, инициировал наш президент.И все-таки жаль, что судить это отребье будут только за воровство, казнокрадство, коррупцию, а не за государственную измену, которую они по сути совершили.И последнее. В этом генеральском скандале, как в капле воды отразилась подлинная суть российской власти, решившей и решившейся очиститься и наказать преступников в погонах, пусть и не так, как хочет общество - за госизмену. Ничего подобного вы не увидите у наших противников - нра Украине. Там под суд попадают лишь мелкие сошки. Тот же экс-министр обороны Резников, прославившийся подрядом (в том числе) на покупку куриных яиц по 17 гривен (почти 50 рублей) за штуку, спокойно уехал на заранее прикупленную хатынку за границей и теперь даже участвует в антироссийских , по сути русофобских акциях, как ни вчем не бывало, без стеснения украденное и присвоенное. А о замах Резникова, как и руководстве Офиса президента гребущих взятки совоковыми лопатами, знает вся Украина, и даже заграница, но те и в ус не дуют.В этом отношении к грехам своих генералов по обе стороны фронта и проявляется разница. Там, где Россия наступает, Украина делает вид, что все хорошо.

россия

москва

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, минобороны, россия, москва, германия, тимур иванов, иван попов (режиссер), генштаб, михаил булгаков, сизо