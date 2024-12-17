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Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов

Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов - 17.12.2024 Украина.ру

Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов

Фигурирующий в резонансном уголовном расследовании бывший замминистра обороны Тимур Иванов привлёк своих близких родственников и доверенных лиц, чтобы спрятать... Украина.ру, 17.12.2024

2024-12-17T14:02

2024-12-17T14:02

2024-12-17T14:02

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Фигурирующий в резонансном уголовном расследовании бывший замминистра обороны Тимур Иванов привлёк своих близких родственников и доверенных лиц, чтобы спрятать добытые преступным путём деньги. Об этом 17 декабря сообщило РИА "Новости" со ссылкой на документы.Издание сослалось на имеющиеся в его распоряжении документы, результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий. Они свидетельствуют о том, что Тимур Иванов с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.Басманный суд Москвы решил 17 декабря продлить срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г.Иванова задержали в апреле. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.Среди эпизодов преступной деятельности следователи установили хищения бюджетных средств, выделенных на строительство кадетских корпусов. Только по трём объектам фирмы "Олимпситистрой" Фомина сметная стоимость оценена в 14 млрд руб. по версии следствия, хищения средств осуществлялись в том числе через завышение стоимости подрядных и субподрядных работ.Иванову грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.Ранее широкий общественный резонанс получили уголовные дела, в которых фигурировали бывшие замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также другие высокопоставленные должностные лица Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря

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новости, тимур иванов, москва, россия, ск рф, минобороны рф, коррупция, взятка, суд, уголовное дело, криминал, строительство