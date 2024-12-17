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Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов - 17.12.2024 Украина.ру
Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
Фигурирующий в резонансном уголовном расследовании бывший замминистра обороны Тимур Иванов привлёк своих близких родственников и доверенных лиц, чтобы спрятать... Украина.ру, 17.12.2024
2024-12-17T14:02
2024-12-17T14:02
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Фигурирующий в резонансном уголовном расследовании бывший замминистра обороны Тимур Иванов привлёк своих близких родственников и доверенных лиц, чтобы спрятать добытые преступным путём деньги. Об этом 17 декабря сообщило РИА "Новости" со ссылкой на документы.Издание сослалось на имеющиеся в его распоряжении документы, результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий. Они свидетельствуют о том, что Тимур Иванов с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.Басманный суд Москвы решил 17 декабря продлить срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г.Иванова задержали в апреле. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.Среди эпизодов преступной деятельности следователи установили хищения бюджетных средств, выделенных на строительство кадетских корпусов. Только по трём объектам фирмы "Олимпситистрой" Фомина сметная стоимость оценена в 14 млрд руб. по версии следствия, хищения средств осуществлялись в том числе через завышение стоимости подрядных и субподрядных работ.Иванову грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.Ранее широкий общественный резонанс получили уголовные дела, в которых фигурировали бывшие замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также другие высокопоставленные должностные лица Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что СК РФ установил расхитителей средств строительства Нахимовского военно-морского училища в Калининграде Больше новостей представлено в обзоре Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
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новости, тимур иванов, москва, россия, ск рф, минобороны рф, коррупция, взятка, суд, уголовное дело, криминал, строительство
Новости, Тимур Иванов, Москва, Россия, СК РФ, Минобороны РФ, коррупция, взятка, Суд, уголовное дело, криминал, Строительство
Фигурирующий в резонансном уголовном расследовании бывший замминистра обороны Тимур Иванов привлёк своих близких родственников и доверенных лиц, чтобы спрятать добытые преступным путём деньги. Об этом 17 декабря сообщило РИА "Новости" со ссылкой на документы.
Издание сослалось на имеющиеся в его распоряжении документы, результаты оперативно-разыскной деятельности и протоколы следственных действий. Они свидетельствуют о том, что Тимур Иванов
с целью сокрытия своего участия в коррупционных преступлениях переоформлял имущество на близких.
"Комплексом следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что денежные средства, добытые преступным путем, Иванов распределял среди своих близких родственников и доверенных лиц, в том числе на расчетные счета своего отца, матери, бывшей супруги и матери его малолетней дочери", — сказано в документе.
Басманный суд Москвы
решил 17 декабря продлить срок ареста 42 банковских счетов Иванова до 23 марта 2025 г.
Иванова задержали в апреле. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По этому же делу были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин.
Среди эпизодов преступной деятельности следователи установили хищения бюджетных средств, выделенных на строительство кадетских корпусов. Только по трём объектам фирмы "Олимпситистрой" Фомина сметная стоимость оценена в 14 млрд руб. по версии следствия, хищения средств осуществлялись в том числе через завышение стоимости подрядных и субподрядных работ.
Иванову грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.
Ранее широкий общественный резонанс получили уголовные дела, в которых фигурировали бывшие замминистры обороны Дмитрий Булгаков и Павел Попов, а также другие высокопоставленные должностные лица Минобороны РФ.