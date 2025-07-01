https://ukraina.ru/20250701/krasnaya-liniya-dlya-nato-ekspert-obyasnil-chto-ostanovit-ssha-pered-atakoy-na-rossiyu-1064510538.html

Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию

Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию - 01.07.2025 Украина.ру

Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию

Мощная ядерная триада России делает невозможным для США повторение сценария, примененного против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-01T23:00

2025-07-01T23:00

2025-07-01T23:07

новости

сша

россия

иран

краснов

дональд трамп

владимир зеленский

украина.ру

нато

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/13/1056354983_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e1fa83d22f52f1f5e399c841fd5d6d1c.jpg

Историк подчеркнул, что Россия во много раз сильнее и обладает надежными средствами сдерживания.Краснов допустил только один вариант давления: "Экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас". Однако и они будут иметь ограниченный эффект благодаря мощи российской экономики."[Президент США Дональд] Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией", - уверенно заявил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html

сша

россия

иран

северная корея

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, иран, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, госдума, санкции, экономика, ядерное оружие, северная корея, главные новости, новости россии