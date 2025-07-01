Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию
23:00 01.07.2025 (обновлено: 23:07 01.07.2025)
Мощная ядерная триада России делает невозможным для США повторение сценария, примененного против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Они не смогли так поступить с Северной Кореей, потому что у нее имеется ядерное оружие", - провел параллель эксперт.
Историк подчеркнул, что Россия во много раз сильнее и обладает надежными средствами сдерживания.
Краснов допустил только один вариант давления: "Экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас". Однако и они будут иметь ограниченный эффект благодаря мощи российской экономики.
"[Президент США Дональд] Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией", - уверенно заявил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:39Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получитЕвропейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая не заплатит.
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