Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию - 01.07.2025 Украина.ру
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Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию
Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию - 01.07.2025 Украина.ру
Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию
Мощная ядерная триада России делает невозможным для США повторение сценария, примененного против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T23:00
2025-07-01T23:07
новости
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краснов
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украина.ру
нато
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Историк подчеркнул, что Россия во много раз сильнее и обладает надежными средствами сдерживания.Краснов допустил только один вариант давления: "Экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас". Однако и они будут иметь ограниченный эффект благодаря мощи российской экономики."[Президент США Дональд] Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией", - уверенно заявил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html
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новости, сша, россия, иран, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, госдума, санкции, экономика, ядерное оружие, северная корея, главные новости, новости россии
Новости, США, Россия, Иран, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, Госдума, санкции, экономика, Ядерное оружие, Северная Корея, Главные новости, новости России

Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию

23:00 01.07.2025 (обновлено: 23:07 01.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Мощная ядерная триада России делает невозможным для США повторение сценария, примененного против Ирана. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Они не смогли так поступить с Северной Кореей, потому что у нее имеется ядерное оружие", - провел параллель эксперт.
Историк подчеркнул, что Россия во много раз сильнее и обладает надежными средствами сдерживания.
Краснов допустил только один вариант давления: "Экономические санкции действительно могут быть введены в отношении нас". Однако и они будут иметь ограниченный эффект благодаря мощи российской экономики.
"[Президент США Дональд] Трамп не будет себя вести также, как с Ираном, с Россией", - уверенно заявил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
О том, каковы шансы на продолжение переговорного процесса — в материале Анны Черкасовой "Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского" на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 20:39
Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получитЕвропейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая не заплатит.
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Заголовок открываемого материала
23:00Красная линия для НАТО: эксперт объяснил, что остановит США перед атакой на Россию
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