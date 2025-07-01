https://ukraina.ru/20250701/koreyskiy-raskol-perendzhiev-rasskazal-pochemu-seul-nervnichaet-iz-za-soyuza-moskvy-i-pkhenyana-1064524237.html

Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна

Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна - 01.07.2025 Украина.ру

Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна

Эксперт проанализировал перспективы российско-корейских отношений на фоне сотрудничества с КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев

2025-07-01T22:22

2025-07-01T22:22

2025-07-01T22:22

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"Южная Корея всегда будет ревностно относиться к сотрудничеству Москвы и Пхеньяна", - констатировал эксперт. Он привел пример: "По своему опыту могу сказать, что военные дипломаты из Южной Кореи всегда задавали один и тот же вопрос: "Какая из Корей вам роднее и любимее".Перенджиев признал: "Да, для нас "любимее" северяне. Но и южан мы не можем сбрасывать со счетов, потому что речь идет об экономическом сотрудничестве".Эксперт оценил риск поставок южнокорейского оружия Киеву "Конечно, южнокорейские танки могут попасть на Украину через Польшу, но пока ни бойцы, ни официальные лица не фиксировали их появление".Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/dogovor-o-kosmose-nakroetsya-zolotym-kupolom-o-chem-rossiya-kitay-i-kndr-preduprezhdayut-mir-1063444434.html

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