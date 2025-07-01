https://ukraina.ru/20250701/koreyskiy-raskol-perendzhiev-rasskazal-pochemu-seul-nervnichaet-iz-za-soyuza-moskvy-i-pkhenyana-1064524237.html
Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна
Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна - 01.07.2025 Украина.ру
Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна
Эксперт проанализировал перспективы российско-корейских отношений на фоне сотрудничества с КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев
2025-07-01T22:22
2025-07-01T22:22
2025-07-01T22:22
новости
москва
кндр
александр перенджиев
украина.ру
нато
нейтралитет
южная корея
северная корея
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058206956_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_5d5527dc41054d464a2ed8c4cc6feefd.jpg
"Южная Корея всегда будет ревностно относиться к сотрудничеству Москвы и Пхеньяна", - констатировал эксперт. Он привел пример: "По своему опыту могу сказать, что военные дипломаты из Южной Кореи всегда задавали один и тот же вопрос: "Какая из Корей вам роднее и любимее".Перенджиев признал: "Да, для нас "любимее" северяне. Но и южан мы не можем сбрасывать со счетов, потому что речь идет об экономическом сотрудничестве".Эксперт оценил риск поставок южнокорейского оружия Киеву "Конечно, южнокорейские танки могут попасть на Украину через Польшу, но пока ни бойцы, ни официальные лица не фиксировали их появление".Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Александр Перенджиев: Россия поможет Ирану с ПВО, ответит НАТО на Балтике и попробует разбить ВСУ за лето" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/dogovor-o-kosmose-nakroetsya-zolotym-kupolom-o-chem-rossiya-kitay-i-kndr-preduprezhdayut-mir-1063444434.html
москва
кндр
южная корея
северная корея
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/13/1058206956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63fce920f53ea7ac919c2b5a4ad60c34.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, кндр, александр перенджиев, украина.ру, нато, нейтралитет, южная корея, северная корея, польша, война, конфликт, главные новости, новости россии
Новости, Москва, КНДР, Александр Перенджиев, Украина.ру, НАТО, нейтралитет, Южная Корея, Северная Корея, Польша, война, конфликт, Главные новости, новости России
Корейский раскол: Перенджиев рассказал, почему Сеул нервничает из-за союза Москвы и Пхеньяна
Эксперт проанализировал перспективы российско-корейских отношений на фоне сотрудничества с КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев