https://ukraina.ru/20250627/andrey-dmitriev-ukrainskiy-li-syn-man-zatyagivaet-voynu-no-boytsy-iz-kndr-gotovy-vypolnit-novyy-1064386184.html

Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ

Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ - 27.06.2025 Украина.ру

Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказ

Поведение Зеленского похоже на поведение южнокорейского диктатора Ли Сын Мана, который был последовательным сторонником войны до последнего корейца. Требовал войны с Китаем, СССР, хотел отвоевать Приморье. В итоге он успешно затянул войну на год, шантажируя американцев. Хотя Ли Сын Ман считается марионеткой США, но в его случае хвост вилял собакой.

2025-06-27T19:30

2025-06-27T19:30

2025-06-27T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал историк, автор биографии Ким Ир Сена в серии "Жизнь замечательных людей", автор телеграм-канала "Русское чучхе" Андрей Дмитриев.По данным разведки Южной Кореи КНДР "может отправить дополнительные войска в Россию для войны с Украиной в ближайшие два месяца", передает Reuters.- Андрей, была надежда, что новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён будет налаживать отношения с Россией. Почему тогда из Сеула звучат такие заявления?- Насчет более пророссийской, чем у предыдущей администрации, позиции Ли Чжэ Мена были иллюзии. Ли Чжэ Мен, который будучи левым политиком критиковал излишнее сближение консервативных властей с Вашингтоном, поняв, что становится основным претендентом на президентское кресло, решил нравиться всем и поменял риторику.Во внешней политике у Южной Кореи четыре приоритетных направления: США, Япония, Китай и Россия. Было бы логично, если бы Ли Чжэ Мен, созвонившись с Трампом, Си Цзиньпином и японским коллегой, позвонил бы и Владимиру Путину. Но он занял по отношении к России выжидательную позицию. Он в любом случае будет двигаться в фарватере Вашингтона. Разница между демократами и консерваторами будет невелика.Что касается заявления южнокорейской разведки, то там речь идет о саперах и военных строителях. Сергей Шойгу и Ким Чен Ын договорились о том, что КНДР пришлет шесть тысяч строителей для восстановления Курской области.Если же говорить об использовании корейцев в СВО на новых территориях, то юридические основания для этого есть. Договор о стратегическом сотрудничестве предполагает помощь при нападении третьей стороны, и она была оказана в Курской области. Но КНДР признает Россию в ее новых границах, поэтому, пока идут боевые действия, северокорейские военные могут там быть задействованы.- В ноябре прошлого года МИД Южной Кореи заявил, что поставки оружия на Украину будут зависеть от сотрудничества России и КНДР. Как сейчас себя поведет Сеул?- То, что было сказано в ноябре, относится к администрации предыдущего президента Юн Сок Еля, которая была антироссийской и антисеверокорейской. В декабре прошлого года президент поднял мятеж как раз из-за страха пред мнимой северокорейской угрозой.Что будет делать новая администрация пока непонятно, но ставить поставки оружия на Украину в зависимость от отношений с КНДР неправильно. Ли Чжэ Мен хочет улучшать отношения с Севером.Он заявляет, что готов к межкорейскому саммиту. К нему, правда вряд ли готов Ким Чен Ын. Его интересует снятие санкций. Но США не собираются это делать. Именно эта патовая ситуация и привела к тому, что после начала СВО КНДР оказалась в одном окопе с Россией. Сейчас Северная Корея рассчитывает на бурный экономический рост благодаря российским инвестициям и технологиям. Так что бронепоезд Ким Чен Ына ушел на север, Ли Чжэ Мен опоздал.- 25 июня была годовщина начала Корейской войны. Этот военный конфликт часто сравнивают со специальной военной операцией, в том числе когда речь идет о так называемом корейском сценарии окончания боевых действий на Украине. Какие еще параллели можно провести между СВО и войной на Корейском полуострове в 1950-1953 годах?- Между событиями 75-летней давности и тем, что происходит на Украине, действительно немало общего. И не только то, что лежит на поверхности, как вопросы раздела Украины, затягивающиеся переговоры.Поведение Зеленского похоже на поведение южнокорейского диктатора Ли Сын Мана, который был последовательным сторонником войны до последнего корейца. Требовал войны с Китаем, СССР, хотел отвоевать Приморье. И в итоге он успешно затянул войну на год, шантажируя американцев. Хотя Ли Сын Ман считается марионеткой США, но в его случае хвост вилял собакой. В итоге он также отказался подписывать перемирие.Это же успешно делает и Зеленский. То есть Ли Сын Ман считал себя мессией, который спасает корейцев от коммунизма, и Зеленский считает себя лидером нации, который спорит с Трампом и нагло требует оружия.А южнокорейские войска при первом удобном случае сбегали с поля боя, оставляя в тяжелом положении своих партнеров по коалиции. Например, хорошо известна оборона британского Глостерширского полка, который оказался в окружении из-за бегства южнокорейцев.Есть и более глубокие моменты. Украинский конфликт ведь начался не с СВО, а с восстания в Новороссии в 2014 году от Харькова до Одессы. Потом было восемь лет борьбы Донбасса.Похожая ситуация возникла и на Корейском полуострове. Корейская война была заложена в несправедливом разделе полуострова в 1945 году по 38-й параллели. До начала полномасштабной войны там ежедневно происходили боестолкновения.Ли Сын Ман планировал взять Север и идти дальше. Но Ким Ир Сен упредил его с наступлением. И оно было успешным, ведь северокорейские войска захватили 90% территории и били американцев под Тэджоном. Если бы не полноценное вмешательство США с десантом Макартура в Инчхоне, которое переломило ход войны, мы могли бы иметь объединенную Корею в течение нескольких недель.Многие в 2022 году ожидали восстания на Украине, но за восемь лет СБУ вытравила все очаги русского сопротивления. Во время Корейской войны ждали масштабного восстания на юге, что обещал лидер южнокорейских коммунистов Пак Хон Ён, перебравшийся на север. Он убеждали Сталина, и Мао в том, что стоит войти северокорейским войскам и Ли Сын Ман падет.Но этого не произошло. Пик недовольства режимом Ли Сын Мана пришелся на 1948 год, когда он отказался от объединения Кореи, которое предлагали на Севере. Тогда на острове Чеджудо вспыхнуло восстание, которое продолжалось два года, а в Сеуле проходили демонстрации.Поэтому Пак Хон Ён давал несбыточные обещания про 200 тысяч коммунистов, которые поднимут восстание. После войны его расстреляли, инкриминировав ему провал работы на юге.- Попытки мирных переговоров в ходе Корейской войны начались в 1951 году. И сейчас российская и украинская делегации проводят встречи в Стамбуле.- Переговоры не обязательно означают окончание боевых действий. Вот в Корейской войне переговоры начались летом 51-го года, когда фронт стабилизировался на 38-й параллели. Продолжались они два года, параллельно с боевыми действиями. Там были разные забавные моменты, когда, например, в один из дней участники делегаций просидели с ненавистью, глядя молча друг на друга два часа.Генерал Чжи Фань называл американского адмирала Тернера Джоя, который вел переговоры со стороны ООН, черепашьим яйцом, а те своих – сукиными детьми. Но все это делалось за глаза и не попадало в СМИ. Зеленский, например, назвал нашу делегацию идиотами. До такого тогда не доходило. Люди соблюдали приличия и если кого-то ругали, то в своем кругу. Пока же в Стамбуле смогли договориться только об обмене пленными и погибшими. Но пока политические позиции сторон не сблизились, поэтому боевые действия могут продолжаться еще долго.О других аспектах международной политики - в интервью Дмитрия Выдрина: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару

https://ukraina.ru/20250627/1064329277.html

https://ukraina.ru/20250627/amerikanskaya-paradigma-ssha-ne-skazhut-o-sokraschenii-pomoschi-ukraine-no-budut-znaki-1064381522.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, кндр, ким чен ын, дональд трамп, мид, сбу, оон, владимир зеленский, стамбул