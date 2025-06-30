"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкМероприятия в Париже в честь 100-летия окончания I мировой войны
Избрание Барака Обамы и Дональда Трампа давало надежду на изменения. Но система оказалась сильнее президентов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
указывает на парадоксальную ситуацию: несмотря на принадлежность к разным партиям, оба лидера столкнулись с одинаковым сопротивлением системы.
"Избрание президентами США Обамы, а затем Трампа, которые в ходе избирательных кампаний декларировали необходимость перехода к чему-то напоминающему путинскую стратегию сдержанности... давало надежду", – отмечает Ищенко.
Однако, как подчеркивает эксперт, реальные изменения оказались невозможными. "У обоих президентов не хватило духа рискнуть (как рискнул в своё время [президент РФ Владимир] Путин, вошедший в клинч с "семибанкирщиной")", – пишет политолог.
Особое внимание Ищенко уделяет роли американских элит: "Глубинное государство" в лице элит, получающих сверхприбыли от действующей системы оказалось сильнее". По его мнению, именно финансовые интересы узкой группы лиц блокируют любые преобразования.
"Реформы в США невозможны без радикальной ломки системы. Но те, кто у власти, предпочитают медленную агонию", – резюмирует Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
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