https://ukraina.ru/20250630/sistema-okazalas-silnee-prezidentov-ischenko-raskryl-pochemu-obama-i-tramp-ne-izmenili-kurs-ssha-1064440607.html

"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США

"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США - 30.06.2025 Украина.ру

"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США

Избрание Барака Обамы и Дональда Трампа давало надежду на изменения. Но система оказалась сильнее президентов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-06-30T03:30

2025-06-30T03:30

2025-06-30T03:30

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указывает на парадоксальную ситуацию: несмотря на принадлежность к разным партиям, оба лидера столкнулись с одинаковым сопротивлением системы.Однако, как подчеркивает эксперт, реальные изменения оказались невозможными. "У обоих президентов не хватило духа рискнуть (как рискнул в своё время [президент РФ Владимир] Путин, вошедший в клинч с "семибанкирщиной")", – пишет политолог.Особое внимание Ищенко уделяет роли американских элит: "Глубинное государство" в лице элит, получающих сверхприбыли от действующей системы оказалось сильнее". По его мнению, именно финансовые интересы узкой группы лиц блокируют любые преобразования."Реформы в США невозможны без радикальной ломки системы. Но те, кто у власти, предпочитают медленную агонию", – резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html

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новости, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, барак обама, система, реформы, государство, владимир путин, глубинное государство