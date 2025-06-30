"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США - 30.06.2025 Украина.ру
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"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США
"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США - 30.06.2025 Украина.ру
"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США
Избрание Барака Обамы и Дональда Трампа давало надежду на изменения. Но система оказалась сильнее президентов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-30T03:30
2025-06-30T03:30
новости
сша
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
барак обама
система
реформы
государство
владимир путин
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указывает на парадоксальную ситуацию: несмотря на принадлежность к разным партиям, оба лидера столкнулись с одинаковым сопротивлением системы.Однако, как подчеркивает эксперт, реальные изменения оказались невозможными. "У обоих президентов не хватило духа рискнуть (как рискнул в своё время [президент РФ Владимир] Путин, вошедший в клинч с "семибанкирщиной")", – пишет политолог.Особое внимание Ищенко уделяет роли американских элит: "Глубинное государство" в лице элит, получающих сверхприбыли от действующей системы оказалось сильнее". По его мнению, именно финансовые интересы узкой группы лиц блокируют любые преобразования."Реформы в США невозможны без радикальной ломки системы. Но те, кто у власти, предпочитают медленную агонию", – резюмирует Ищенко.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250629/greg-vayner-peregovory-po-ukraine-mogut-proyti-v-turtsii-s-uchastiem-erdogana-trampa-putina-i-1064427835.html
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новости, сша, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, барак обама, система, реформы, государство, владимир путин, глубинное государство
Новости, США, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Барак Обама, система, реформы, государство, Владимир Путин, глубинное государство

"Система оказалась сильнее президентов": Ищенко раскрыл, почему Обама и Трамп не изменили курс США

03:30 30.06.2025
 
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Избрание Барака Обамы и Дональда Трампа давало надежду на изменения. Но система оказалась сильнее президентов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
указывает на парадоксальную ситуацию: несмотря на принадлежность к разным партиям, оба лидера столкнулись с одинаковым сопротивлением системы.
"Избрание президентами США Обамы, а затем Трампа, которые в ходе избирательных кампаний декларировали необходимость перехода к чему-то напоминающему путинскую стратегию сдержанности... давало надежду", – отмечает Ищенко.
Однако, как подчеркивает эксперт, реальные изменения оказались невозможными. "У обоих президентов не хватило духа рискнуть (как рискнул в своё время [президент РФ Владимир] Путин, вошедший в клинч с "семибанкирщиной")", – пишет политолог.
Особое внимание Ищенко уделяет роли американских элит: "Глубинное государство" в лице элит, получающих сверхприбыли от действующей системы оказалось сильнее". По его мнению, именно финансовые интересы узкой группы лиц блокируют любые преобразования.
"Реформы в США невозможны без радикальной ломки системы. Но те, кто у власти, предпочитают медленную агонию", – резюмирует Ищенко.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
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