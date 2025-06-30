Переговоры с Украиной, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру
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Переговоры с Украиной, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 июня
Переговоры с Украиной, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 июня - 30.06.2025 Украина.ру
Переговоры с Украиной, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с Украиной. Украинские военные продолжат наносить удары по регионам России
2025-06-30T13:27
2025-06-30T13:27
хроники
эксклюзив
дмитрий песков
владимир сальдо
вячеслав гладков
киев
украина
россия
вооруженные силы украины
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу."Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", — сказал Песков журналистам.Он также заявил, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ."Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", — отметил Песков.Кроме того, Песков прокомментировал заявление мэра Одессы Геннадия Труханова."Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией - это очевидный факт", — отметил Песков.Так он ответил на слова Труханова о том, что Одесса — нерусский город и никогда России не принадлежал.Обстрелы и налётыУтром 30 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 10 – над территорией Курской области, 5 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанном с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 15 ударов.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц за 29 июня не поступали. Поступили сведени яо ранении гражданского лица 28 июня в н.п. Селидово.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал данные о последствиях украинских атак на регион."За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алёшкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — отметил Сальдо.В селе Тополевка Новокаховского городского округа в результате обстрела загорелся частный дом."При тушении пожарные попали под атаку вражеского беспилотника — техника повреждена, личный состав не пострадал. В Новой Каховке повреждены два многоквартирных дома и газопровод. Без газа остаются 100 человек. Ремонтные бригады приступили к работе", — также писал Сальдо.В Голой Пристани и Великой Лепетихе вспыхнули лесные пожары площадью 1,6 га. Сейчас они ликвидированы.Утром 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе сёла Красный Октябрь и Репное подверглись атакам 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе сёла Грузское и Зозули атакованы двумя дронами, один из которых сбит. Без последствий", — указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово выпущен один беспилотник. Последствий нет.В Волоконовском районе село Волчья Александровка и хутор Зеленый Клин атакованы двумя FPV-дронами. В селе Волчья Александровка на территории коммерческого объекта повреждены навес и оборудование."В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников. В селе Козинка повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи. Сегодня ночью в городе Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены 3 МКД, газовая труба и 7 автомобилей", — сообщил Гладков.В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 36 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников. В посёлке Задорожный повреждены инфраструктурный объект водоснабжения, коммерческий объект и частный дом, также разрушено административное здание предприятия."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка и Новая Таволжанка выпущен один артснаряд и совершены атаки 26 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, в селе Маломихайловка — частный дом и 2 легковых автомобиля", — указывалось в сводке.Кроме того, поступила информация, что ночью 28 июня в селе Червона Дибровка в результате детонации дрона на территории предприятия повреждены административное здание и 7 грузовых автомобилей. Сегодня ночью от ударов дронов в городе Шебекино повреждены частный дом и 6 транспортных средств, в селе Белянка — складское помещение. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы продолжают восстановительные работы.Позднее Гладков сообщил о новой атаке. В 11:15 он рассказал, что ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Предварительно, никто из жителей не пострадал."Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок. Город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате обстрела на территории одного предприятия повреждены 3 грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. От удара беспилотника повреждён автомобиль", — отметил губернатор.Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов — война за "азовское" наследство".
https://ukraina.ru/20250630/signal-sosedyam-rossii--otsech-rf-ot-morya-glavnoe-na-utro-30-iyunya-1064454300.html
https://ukraina.ru/20250629/zakazom-terakta-byla-gosstruktura-ukrainy-vykhod-iz-ottavskoy-konventsii-itogi-29-iyunya-1064438239.html
https://ukraina.ru/20250629/udar-po-obektam-vpk-i-poterya-f-16-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-29-iyunya-1064426064.html
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Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив, дмитрий песков, владимир сальдо, вячеслав гладков, киев, украина, россия, вооруженные силы украины
Хроники, Эксклюзив, Дмитрий Песков, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины

Переговоры с Украиной, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 30 июня

13:27 30.06.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с Украиной. Украинские военные продолжат наносить удары по регионам России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о дате проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной, заявил, что в ближайшее время наступит ясность по этому вопросу.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время такая ясность наступит", — сказал Песков журналистам.
Он также заявил, что в Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции, эти условия президент РФ Владимир Путин год назад озвучил в МИД РФ.
"Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина", — отметил Песков.
Кроме того, Песков прокомментировал заявление мэра Одессы Геннадия Труханова.
"Безусловно, как и у любого города, у Одессы своя история, своя собственная история, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией - это очевидный факт", — отметил Песков.
Так он ответил на слова Труханова о том, что Одесса — нерусский город и никогда России не принадлежал.
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Обстрелы и налёты
Утром 30 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 10 – над территорией Курской области, 5 – над акваторией Азовского моря", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанном с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 15 ударов.
Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 19 единиц различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц за 29 июня не поступали. Поступили сведени яо ранении гражданского лица 28 июня в н.п. Селидово.
Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале опубликовал данные о последствиях украинских атак на регион.
"За последние 24 часа из-за агрессии киевского режима погибла одна мирная жительница, один человек пострадал. В селе Раденск Алёшкинского округа погибла женщина 1994 года рождения. Мужчина 1990 года рождения получил множественные осколочные ранения и госпитализирован в больницу Скадовска", — отметил Сальдо.
В селе Тополевка Новокаховского городского округа в результате обстрела загорелся частный дом.
"При тушении пожарные попали под атаку вражеского беспилотника — техника повреждена, личный состав не пострадал. В Новой Каховке повреждены два многоквартирных дома и газопровод. Без газа остаются 100 человек. Ремонтные бригады приступили к работе", — также писал Сальдо.
В Голой Пристани и Великой Лепетихе вспыхнули лесные пожары площадью 1,6 га. Сейчас они ликвидированы.
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Утром 30 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе сёла Красный Октябрь и Репное подверглись атакам 3 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. Пострадавших и повреждений нет. В Борисовском районе сёла Грузское и Зозули атакованы двумя дронами, один из которых сбит. Без последствий", — указывалось в сводке.
В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово выпущен один беспилотник. Последствий нет.
В Волоконовском районе село Волчья Александровка и хутор Зеленый Клин атакованы двумя FPV-дронами. В селе Волчья Александровка на территории коммерческого объекта повреждены навес и оборудование.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Безымено, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 24 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 4 беспилотников. В селе Козинка повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи. Сегодня ночью в городе Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены 3 МКД, газовая труба и 7 автомобилей", — сообщил Гладков.
В Краснояружском районе посёлки Задорожный и Прилесье, сёла Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Поповка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 7 обстрелам, в ходе которых выпущено 36 боеприпасов, и атакам 16 беспилотников. В посёлке Задорожный повреждены инфраструктурный объект водоснабжения, коммерческий объект и частный дом, также разрушено административное здание предприятия.
"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка и Новая Таволжанка выпущен один артснаряд и совершены атаки 26 беспилотников, 17 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, в селе Маломихайловка — частный дом и 2 легковых автомобиля", — указывалось в сводке.
Кроме того, поступила информация, что ночью 28 июня в селе Червона Дибровка в результате детонации дрона на территории предприятия повреждены административное здание и 7 грузовых автомобилей. Сегодня ночью от ударов дронов в городе Шебекино повреждены частный дом и 6 транспортных средств, в селе Белянка — складское помещение. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы продолжают восстановительные работы.
Вчера, 13:39
Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июняВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, Воздушные силы ВСУ потеряли при отражении удара F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Позднее Гладков сообщил о новой атаке. В 11:15 он рассказал, что ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Предварительно, никто из жителей не пострадал.
"Вражеским беспилотником атакован социальный объект в селе Таврово Белгородского района. В здании пробита стена и повреждён потолок. Город Шебекино подвергся обстрелу и атаке беспилотника. В результате обстрела на территории одного предприятия повреждены 3 грузовых и один легковой автомобили, на территории ещё одного — повреждена кровля помещения. Кроме того, выбиты окна и повреждён фасад социального объекта. От удара беспилотника повреждён автомобиль", — отметил губернатор.
Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на местах.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов — война за "азовское" наследство".
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