НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий - 30.06.2025 Украина.ру
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НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий - 30.06.2025 Украина.ру
НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
Саммит НАТО в Гааге оказался для Украины "проходным" мероприятием, где основные вопросы касались евроатлантического единства и триумфа президента США Дональда Трампа в ближневосточном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-06-30T22:45
2025-06-30T22:45
новости
украина
сша
киев
краснов
дональд трамп
владимир зеленский
нато
украина.ру
гаага
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"Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство", - заявил эксперт. По его словам, Киев пытался лишь сохранить свое место в международной повестке, а Зеленского даже "заставили одеть приличный костюм", чтобы не раздражать Трампа.Краснов отметил, что американский президент пока не определился со своей позицией по Украине, рассматривая возможные экономические преференции от России. "Они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил", - пояснил эксперт.Историк подчеркнул, что отсутствие конкретных решений по Украине в итоговой декларации саммита свидетельствует о второстепенности этого вопроса для альянса. "Все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе", - резюмировал эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html
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новости, украина, сша, киев, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру, гаага, саммит, международные отношения, альянс, главные новости
Новости, Украина, США, Киев, Краснов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, Гаага, саммит, международные отношения, альянс, Главные новости

НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий

22:45 30.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Саммит НАТО в Гааге оказался для Украины "проходным" мероприятием, где основные вопросы касались евроатлантического единства и триумфа президента США Дональда Трампа в ближневосточном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство", - заявил эксперт.
По его словам, Киев пытался лишь сохранить свое место в международной повестке, а Зеленского даже "заставили одеть приличный костюм", чтобы не раздражать Трампа.
Краснов отметил, что американский президент пока не определился со своей позицией по Украине, рассматривая возможные экономические преференции от России. "Они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил", - пояснил эксперт.
Историк подчеркнул, что отсутствие конкретных решений по Украине в итоговой декларации саммита свидетельствует о второстепенности этого вопроса для альянса. "Все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе", - резюмировал эксперт.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
Алексей Зубец для интервью
20:39
Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получитЕвропейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая не заплатит.
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