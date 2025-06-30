https://ukraina.ru/20250630/nato-otvernulos-ot-kieva-istorik-krasnov-obyasnil-pochemu-zelenskiy-ostalsya-bez-garantiy-1064492732.html

НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий

НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий - 30.06.2025 Украина.ру

НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий

Саммит НАТО в Гааге оказался для Украины "проходным" мероприятием, где основные вопросы касались евроатлантического единства и триумфа президента США Дональда Трампа в ближневосточном конфликте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-06-30T22:45

2025-06-30T22:45

2025-06-30T22:45

новости

украина

сша

киев

краснов

дональд трамп

владимир зеленский

нато

украина.ру

гаага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064306172_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_1a93e856d7aab26cff875d121082ca16.jpg

"Саммит для Украины я бы назвал проходным, потому что мероприятие было собрано не для нее, а для того чтобы подтвердить евроатлантическое единство", - заявил эксперт. По его словам, Киев пытался лишь сохранить свое место в международной повестке, а Зеленского даже "заставили одеть приличный костюм", чтобы не раздражать Трампа.Краснов отметил, что американский президент пока не определился со своей позицией по Украине, рассматривая возможные экономические преференции от России. "Они настолько значимы для американского лидера, что он до сих пор не решил", - пояснил эксперт.Историк подчеркнул, что отсутствие конкретных решений по Украине в итоговой декларации саммита свидетельствует о второстепенности этого вопроса для альянса. "Все стараются относиться к Трампу как к фарфоровой вазе", - резюмировал эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".

https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html

украина

сша

киев

гаага

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, краснов, дональд трамп, владимир зеленский, нато, украина.ру, гаага, саммит, международные отношения, альянс, главные новости