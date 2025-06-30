https://ukraina.ru/20250630/miniruyut-sami-sebya-suitsidalnaya-rusofobiya-ukrainy-i-evropy-vyshla-na-novyy-uroven-1064479109.html

Минируют сами себя. Суицидальная русофобия Украины и Европы вышла на новый уровень

Минируют сами себя. Суицидальная русофобия Украины и Европы вышла на новый уровень - 30.06.2025 Украина.ру

Минируют сами себя. Суицидальная русофобия Украины и Европы вышла на новый уровень

Украина выходит из Оттавской конвенции о запрещении пехотных мин. До этого аналогичный шаг предприняли еще ряд стран: республики Прибалтики, Польша и Финляндия. Данные действия, направленные на эскалацию конфликта с Россией, неизбежно ударят по самим этим государствам

2025-06-30T17:12

2025-06-30T17:12

2025-06-30T17:12

эксклюзив

россия

украина

сша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/06/1053109377_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_774284ea45dd0949ce349795c86e16f2.jpg

Мины из АмерикиО выходе Киева из конвенции, запрещающей применение и распространение противопехотных мин стало известно 29 июня, когда объявление о подписании соответствующего указа сделал Владимир Зеленский.Данный договор был разработан в Оттаве в конце 1990-х гг. Полное его название - Договор о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и их уничтожении. Украина подписала документ в 2005-м, ратифицировав его еще через год.Ряд государств этот договор так и не подписали, среди них США, Россия, Индия, Китай, Пакистан, Саудовская Аравия и др.При этом США при Бараке Обаме отказались от передачи и использования своих противопехотных мин, за исключением Корейского полуострова, где находится американская военная база. В 2020 году Трамп отменил это решение, а затем такой порядок снова восстановил Джо Байден.Выход из Оттавской конвенции был для киевского режима вопросом времени. В конце ноября прошлого года, по занавес правления Байдена, Соединенные Штаты подтвердили информацию СМИ, по которой США разрешили Украине использовать противопехотные мины.Как писали американские газеты, речь шла о мине Claymore ("Клеймор"), которую США применяли еще во время войны во Вьетнаме.В идеале, она не имеет собственного взрывателя и приводится в действие оператором с пульта управления, когда в зоне ее поражения оказывается противник. На деле мина имеет возможность встраивания в нее натяжного или обрывного взрывателя, поэтому участие оператора становится не нужным. Внутри мина начинена 700 стальными шариками, которые при взрыве разлетаются на расстояние 100 метров на высоту до 2 метров.Американские военные эксперты подчеркивали, что эта мина не так страшна, как это может показаться на первый взгляд, делая упор на том, что она приводится в действие дистанционно, а при неиспользовании в течение нескольких дней или недель автоматически выходит из строя и будто бы не несет угрозы для мирных жителей.При этом есть и альтернативное мнение, согласно которому такая мина все равно представляет опасность даже спустя время, так как на ее обезвреживание нужно специальные сложные мероприятия, которые не всегда выполняются добросовестно.Для внутреннего потребленияУкраина не скрывает, что выход из договора о запрете противопехотных мин имеет политический подтекст.Строго говоря, с 2014 года Украина особо этой конвенции и не придерживалась. Как писало издание Украина.ру, в июле 2023 года представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что за один лишь год ВСУ сбросили 8 тыс. противопехотных мин "Лепесток" на территорию ДНР.Теперь же смысл демонстративного коллективного выхода недружественных России стран во главе с Украиной из Оттавской конвенции в том, чтобы продемонстрировать готовность этих государств засыпать минами все прилегающие к РФ свои территории.Понятно, что технически организовать это будет непросто, речь идет о тысячах километров самой разной местности – лесов, болот, рек, озер и т.д. Преобразовать это все в минные поля будет затруднительно даже при большом желании.Скорее всего, противопехотные мины могут стать составной частью более масштабных проектов, один из которых, например, осуществляется в последнее время в Латвии, Литве и Эстонии, где вдоль границы с РФ и Белоруссией строят т.н. специальные центры контрмобильности.По сути, это своеобразные склады у границы, где хранятся противотанковые "ежи", "зубы дракона", колючая проволока и прочие приспособления, которые призваны задерживать наступающие силы противника. В нужный момент все это должно быть оперативно развернуто на границе. Не исключено, что именно в такие центры свезут и мины, что называется, на черный день.Но есть ли в таком минировании какой-то практический смысл? В Кремле неоднократно подчеркивали абсурдность звучащих на Западе заявлений о грядущем нападении российской армии на государства НАТО."Мы видим модную тенденцию, когда все эти прибалтийские тигры вдруг решили выйти из этих соглашений и начать минировать границу с Россией, чтобы "русские на нас не напали". Им же надо скормить собственному населению какую-то мульку, чтобы легитимировать свою политику: "Если мы будем рычать на Россию, она на нас нападет. Поэтому давайте заминируем границу, чтобы Россия на нас не напала, а мы продолжим подвергать русское население режиму апартеида", - рассказал в интервью Украина.ру военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.По его словам, все эти решения о выходе из конвенций – это не более чем ширма, чтобы прикрыть то, что и так делается на практике.Подрываться будут свои жеО том, зачем русофобские режимы Европы нагнетают тему минирования границы с Россией можно рассуждать долго, в конце концов, здесь и рост производства таких мин, выгодный ВПК, и пресловутая коррупционная составляющая, а также целая россыпь других возможных мотивов.Но не менее важно другое – какое наследие все эти мины оставят для стран, которые их собираются размещать. Вьетнаму до сих пор аукаются события второй половины прошлого века. По данным на 2023 год, около 5 млн га (почти 17% всей территории этой страны) загрязнено неразорвавшимися боеприпасами, суммарный вес которых превышает 800 тыс. тонн.По официальной статистике, после окончания войны во Вьетнаме и по настоящее время от детонации боеприпасов погибли 40 тыс. жителей страны, еще 60 тыс. получили ранения, многие из которых дети.Но Вьетнам - жертва, Соединенные Штаты минировали чужую страну, а украинцы, прибалты и иже с ними собираются по своей же воле завалить минами свою же территорию, создавая опасность не для мифической наступающей российской армии, но для своих же собственных граждан.Хорошую иллюстрацию этого недавно в интервью Украина.ру описал командир саперного батальона ВС РФ Александр Клейносов."Мы идем вперед, мины остаются у нас сзади. Они все равно остаются. Подрывы будут, гражданские будут подрываться. Но, во-первых, мы обозначаем, что поле заминировано. То есть предупреждаем. Но это не всегда помогает. Я сколько по полям хожу всякое видел. У надписи "Заминировано" крестьянин корову выпасает. Я его предупреждаю, говорю: "Тут же вывеска "Мины". Зачем вы сюда идете?". "Мне надо корову пасти". Я говорю: "Вы сейчас пасете корову, а свою жизнь потеряете", - рассказал он.Бездумное минирование, которым одержимы сейчас европейские и украинские горячие головы, еще раз демонстрирует, что в угоду своих антироссийских задач они готовы принести в жертву даже собственное население.Подробнее о том, как США планировали снабжать Украину противопехотными минами - в материале издания Украина.ру Хорошая мина при плохой игре: новое решение Байдена по Украине шокировало правозащитников.

https://ukraina.ru/20250630/1064470757.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мины