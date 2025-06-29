https://ukraina.ru/20250629/ukraina-kak-taran-glavnoe-na-utro-29-iyunya-1064417568.html

Украина как таран. Главное на утро 29 июня

Украина как таран. Главное на утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру

Украина как таран. Главное на утро 29 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал политику Запада в отношении РФ

2025-06-29T10:16

2025-06-29T10:16

2025-06-29T10:16

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владимир путин

сергей лавров

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киргизия

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Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя украинский режим в качестве тарана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым."Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось - не получится и в этот раз", — указал Ларов.Он отметил, что на Западе, "наверное, начинают об этом догадываться". Также Лавров указал на особое значение тесных связей с Киргизией по всем направлениям с учётом нынешней ситуации на международной арене.По словам Лаврова, "несмотря на санкции и нелегитимное давление" наблюдается рост взаимной торговли между Россией и Киргизией. Кроме того, наращивается сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, в том числе и на международных площадках.Лавров также указал на контакты лидеров двух стран и межправительственное взаимодействие."Мы очень ценим бережное отношение Кыргызской Республики к сохранению памяти о подвиге многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны", — также указал Лавров.Министр иностранных дел Киргизии указал, что для страны было важным участие киргизских военных в параде Победы."Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", — заявил Кулубаев.Ранее президент России Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов по завершении саммита ЕАЭС в Минске, рассказал, что начало СВО было вызвано в т.ч. и обманом со стороны Запада."А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой", — напомнил Путин.Президент России напомнил и о том, как унизительно относились к российской позиции."Мы всё время о чём говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой, и так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим. И нам всё время говорили: "Вы не должны этого бояться, Вам это не угрожает". А когда мы отвечали, что мы считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал", — указал Путин.Он подчеркнул, что Россия лучше знает, что ей угрожает, а что нет. И это право России определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к РФ приближаться."Но нас никто не слушал, и все двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания", — отметил Путин.Путин также обратил внимание на увеличение Западом трат на НАТО и прокомментировал траты России на оборону.Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ на слова Путина заявил о том, что Россия якобы не вынесет таких расходов."Он сам (Путин — Ред.) однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое", — заявил Сикорский.По его словам, это якобы Россия спровоцировала Запад увеличить расходы на оборону, хотя Путин, общаясь с журналистами, детально раскрыл, что именно Запад первый начал расширение НАТО на восток — к границам России.Слова Сикорского прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Сколько же злобы надо накопить по отношению к нашей стране, чтобы заявить о том, что увеличение военных расходов может закончиться для России крахом режима, как это было с Советским Союзом. А ведь это заявил глава МИД соседней нам Польши Сикорский", —отметил Карасин.По его словам, заявление Сикорского свидетельствует о его мечтах."Такое мышление выдаёт то, о чём мечтает этот политик. Увы, господин министр, когда речь идёт об отстаивании собственной стратегической безопасности, мы всегда достигаем нужных результатов. Это доказывает сама история", — подчеркнул Карасин.Он призвал проявлять больше здравого смысла и сдержанности в публичной полемике.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".

https://ukraina.ru/20250628/svoi-parni-itogi-28-iyunya-1064405906.html

https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, сергей лавров, сикорский, киргизия, запад, россия, нато, мид, еаэс