https://ukraina.ru/20250629/ukraina-kak-taran-glavnoe-na-utro-29-iyunya-1064417568.html
Украина как таран. Главное на утро 29 июня
Украина как таран. Главное на утро 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Украина как таран. Главное на утро 29 июня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал политику Запада в отношении РФ
2025-06-29T10:16
2025-06-29T10:16
2025-06-29T10:16
эксклюзив
хроники
владимир путин
сергей лавров
сикорский
киргизия
запад
россия
нато
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_5c2c246b93098dd2880402e21dc213d0.jpg
Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя украинский режим в качестве тарана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым."Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось - не получится и в этот раз", — указал Ларов.Он отметил, что на Западе, "наверное, начинают об этом догадываться". Также Лавров указал на особое значение тесных связей с Киргизией по всем направлениям с учётом нынешней ситуации на международной арене.По словам Лаврова, "несмотря на санкции и нелегитимное давление" наблюдается рост взаимной торговли между Россией и Киргизией. Кроме того, наращивается сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, в том числе и на международных площадках.Лавров также указал на контакты лидеров двух стран и межправительственное взаимодействие."Мы очень ценим бережное отношение Кыргызской Республики к сохранению памяти о подвиге многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны", — также указал Лавров.Министр иностранных дел Киргизии указал, что для страны было важным участие киргизских военных в параде Победы."Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", — заявил Кулубаев.Ранее президент России Владимир Путин отвечая на вопросы журналистов по завершении саммита ЕАЭС в Минске, рассказал, что начало СВО было вызвано в т.ч. и обманом со стороны Запада."А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой", — напомнил Путин.Президент России напомнил и о том, как унизительно относились к российской позиции."Мы всё время о чём говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой, и так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим. И нам всё время говорили: "Вы не должны этого бояться, Вам это не угрожает". А когда мы отвечали, что мы считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал", — указал Путин.Он подчеркнул, что Россия лучше знает, что ей угрожает, а что нет. И это право России определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к РФ приближаться."Но нас никто не слушал, и все двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания", — отметил Путин.Путин также обратил внимание на увеличение Западом трат на НАТО и прокомментировал траты России на оборону.Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ на слова Путина заявил о том, что Россия якобы не вынесет таких расходов."Он сам (Путин — Ред.) однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое", — заявил Сикорский.По его словам, это якобы Россия спровоцировала Запад увеличить расходы на оборону, хотя Путин, общаясь с журналистами, детально раскрыл, что именно Запад первый начал расширение НАТО на восток — к границам России.Слова Сикорского прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин."Сколько же злобы надо накопить по отношению к нашей стране, чтобы заявить о том, что увеличение военных расходов может закончиться для России крахом режима, как это было с Советским Союзом. А ведь это заявил глава МИД соседней нам Польши Сикорский", —отметил Карасин.По его словам, заявление Сикорского свидетельствует о его мечтах."Такое мышление выдаёт то, о чём мечтает этот политик. Увы, господин министр, когда речь идёт об отстаивании собственной стратегической безопасности, мы всегда достигаем нужных результатов. Это доказывает сама история", — подчеркнул Карасин.Он призвал проявлять больше здравого смысла и сдержанности в публичной полемике.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
https://ukraina.ru/20250628/svoi-parni-itogi-28-iyunya-1064405906.html
https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html
киргизия
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061585225_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_6a65cea7152c2d479ada8afdc3bf419b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, владимир путин, сергей лавров, сикорский, киргизия, запад, россия, нато, мид, еаэс
Коллективный Запад стремится нанести РФ стратегическое поражение, используя украинский режим в качестве тарана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
на переговорах с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым
.
"Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана. Никогда у Запада это не получалось - не получится и в этот раз", — указал Ларов.
Он отметил, что на Западе, "наверное, начинают об этом догадываться". Также Лавров указал на особое значение тесных связей с Киргизией по всем направлениям с учётом нынешней ситуации на международной арене.
По словам Лаврова, "несмотря на санкции и нелегитимное давление" наблюдается рост взаимной торговли между Россией и Киргизией. Кроме того, наращивается сотрудничество в гуманитарной, образовательной и других сферах, в том числе и на международных площадках.
Лавров также указал на контакты лидеров двух стран и межправительственное взаимодействие.
"Мы очень ценим бережное отношение Кыргызской Республики к сохранению памяти о подвиге многонационального народа СССР в годы Великой Отечественной войны", — также указал Лавров.
Министр иностранных дел Киргизии указал, что для страны было важным участие киргизских военных в параде Победы.
"Для нас было важным участие в параде Победы военнослужащих Национальной гвардии Кыргызской Республики. Это еще раз продемонстрировало уважение к памяти и подвигу кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны и его вклад в общую победу. Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны", — заявил Кулубаев.
Ранее президент России Владимир Путин
отвечая на вопросы журналистов по завершении саммита ЕАЭС в Минске, рассказал, что начало СВО было вызвано в т.ч. и обманом со стороны Запада.
"А началось всё с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, "кинули" просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой", — напомнил Путин.
Президент России напомнил и о том, как унизительно относились к российской позиции.
"Мы всё время о чём говорили? Что безопасность одной страны или группы стран не может быть обеспечена за счёт безопасности другой, и так прописано в международных документах, которые всеми были согласованы. Что происходило на практике? Одно расширение за другим. И нам всё время говорили: "Вы не должны этого бояться, Вам это не угрожает". А когда мы отвечали, что мы считаем, что нам это угрожает, что нам отвечали? Да вообще ничего. Просто посылали нас подальше с нашим мнением, и с ним абсолютно никто не считался и считаться не желал", — указал Путин.
Он подчеркнул, что Россия лучше знает, что ей угрожает, а что нет. И это право России определять степень своей безопасности и уровень угроз, которые могут с одной или с другой стороны к РФ приближаться.
"Но нас никто не слушал, и все двигались в этом направлении. Разве это не агрессивное поведение? Это и есть агрессивное поведение, на которое Запад не хочет обращать внимания", — отметил Путин.
Путин также обратил внимание на увеличение Западом трат на НАТО и прокомментировал траты России на оборону.
Позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ответ на слова Путина заявил о том, что Россия якобы не вынесет таких расходов.
"Он сам (Путин — Ред.) однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что слишком много тратил на вооружение, и теперь он делает то же самое", — заявил Сикорский.
По его словам, это якобы Россия спровоцировала Запад увеличить расходы на оборону, хотя Путин, общаясь с журналистами, детально раскрыл, что именно Запад первый начал расширение НАТО на восток — к границам России.
Слова Сикорского прокомментировал
председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин
.
"Сколько же злобы надо накопить по отношению к нашей стране, чтобы заявить о том, что увеличение военных расходов может закончиться для России крахом режима, как это было с Советским Союзом. А ведь это заявил глава МИД соседней нам Польши Сикорский", —отметил Карасин.
По его словам, заявление Сикорского свидетельствует о его мечтах.
"Такое мышление выдаёт то, о чём мечтает этот политик. Увы, господин министр, когда речь идёт об отстаивании собственной стратегической безопасности, мы всегда достигаем нужных результатов. Это доказывает сама история", — подчеркнул Карасин.
Он призвал проявлять больше здравого смысла и сдержанности в публичной полемике.