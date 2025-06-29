Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин - 29.06.2025 Украина.ру
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Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин
Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин - 29.06.2025 Украина.ру
Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам ведения войны при поддержке европейских кураторов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-29T05:45
2025-06-29T05:45
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"Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические действия", — сказал Белоусов на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС. По его словам, западные страны не только поставляют оружие, но и непосредственно участвуют в планировании диверсий.Алехин обратил внимание на тревожную тенденцию: "Спецслужбы НАТО все чаще фигурируют в организации терактов на российской территории. Это уже не скрытая поддержка, а прямое участие в боевых действиях против России". Особую опасность представляют диверсии на гражданских объектах, которые стали регулярными в приграничных регионах.Глава Минобороны подчеркнул, что поставки западного оружия только увеличивают риск расширения конфликта. "Чем больше оружия поступает на Украину, тем выше угроза разрастания войны за пределы одного региона. Это может привести к дестабилизации всей Европы", — заявил Белоусов.По его мнению, страны НАТО, осознавая этот риск, тем не менее продолжают эскалацию, надеясь "выиграть время" за счет украинских жизней."Парадокс в том, что западные кураторы, понимая неизбежность поражения Киева, все равно наращивают поставки. Это уже не помощь, а способ продлить агонию украинского режима", — резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/andrey-dmitriev-ukrainskiy-li-syn-man-zatyagivaet-voynu-no-boytsy-iz-kndr-gotovy-vypolnit-novyy-1064386184.html
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Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин

05:45 29.06.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что киевский режим перешел к террористическим методам ведения войны при поддержке европейских кураторов. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Вооруженные силы РФ ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические действия", — сказал Белоусов на совещании глав оборонных ведомств стран ШОС.
По его словам, западные страны не только поставляют оружие, но и непосредственно участвуют в планировании диверсий.
Алехин обратил внимание на тревожную тенденцию: "Спецслужбы НАТО все чаще фигурируют в организации терактов на российской территории. Это уже не скрытая поддержка, а прямое участие в боевых действиях против России".
Особую опасность представляют диверсии на гражданских объектах, которые стали регулярными в приграничных регионах.
Глава Минобороны подчеркнул, что поставки западного оружия только увеличивают риск расширения конфликта. "Чем больше оружия поступает на Украину, тем выше угроза разрастания войны за пределы одного региона. Это может привести к дестабилизации всей Европы", — заявил Белоусов.
"Ситуация напоминает эффект домино — каждый новый пакет военной помощи приближает момент, когда конфликт выйдет из-под контроля", — добавил Алехин.
По его мнению, страны НАТО, осознавая этот риск, тем не менее продолжают эскалацию, надеясь "выиграть время" за счет украинских жизней.
"Парадокс в том, что западные кураторы, понимая неизбежность поражения Киева, все равно наращивают поставки. Это уже не помощь, а способ продлить агонию украинского режима", — резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
Андрей Дмитриев интервью
27 июня, 19:30
Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказПоведение Зеленского похоже на поведение южнокорейского диктатора Ли Сын Мана, который был последовательным сторонником войны до последнего корейца. Требовал войны с Китаем, СССР, хотел отвоевать Приморье. В итоге он успешно затянул войну на год, шантажируя американцев. Хотя Ли Сын Ман считается марионеткой США, но в его случае хвост вилял собакой.
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