Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ: как "Мадьяр" переписывает правила войны дронов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Назначение опытного командира "Мадьяра" на пост руководителя беспилотных сил ВСУ привело к кардинальным изменениям в тактике применения украинских дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко
Эксперт подробно объяснил новую систему мотивации, внедренную украинским командованием. Теперь наиболее "эффективные" экипажи украинских БПЛА получают баллы за уничтожение российской техники и личного состава, которые можно обменять на дополнительные дроны.
Эта система напоминает подходы, использовавшиеся в немецких люфтваффе во время Второй мировой войны.
"Это повторение подходов, которые применялись в люфтваффе, когда у немцев основное количество сбитых самолетов приходилось на небольшую группу асов, которые постоянно были в боевой работе. '"Мадьяр" сейчас пытается сделать то же самое", — подчеркнул Шлепченко.
Военный обозреватель также отметил необходимость усиления мер защиты российских операторов БПЛА, включая улучшенную маскировку и более частую смену позиций.
По его мнению, Украина делает особый акцент на выявлении и уничтожении именно опытных операторов, что требует соответствующего противодействия.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.
Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
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