https://ukraina.ru/20250627/voennyy-ekspert-raskryl-novuyu-taktiku-vsu-kak-madyar-perepisyvaet-pravila-voyny-dronov-1064335581.html

Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ: как "Мадьяр" переписывает правила войны дронов

Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ: как "Мадьяр" переписывает правила войны дронов - 27.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл новую тактику ВСУ: как "Мадьяр" переписывает правила войны дронов

Назначение опытного командира "Мадьяра" на пост руководителя беспилотных сил ВСУ привело к кардинальным изменениям в тактике применения украинских дронов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель интернет-телеканала "Царьград" Влад Шлепченко

2025-06-27T04:00

2025-06-27T04:00

2025-06-27T04:00

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Эксперт подробно объяснил новую систему мотивации, внедренную украинским командованием. Теперь наиболее "эффективные" экипажи украинских БПЛА получают баллы за уничтожение российской техники и личного состава, которые можно обменять на дополнительные дроны. Эта система напоминает подходы, использовавшиеся в немецких люфтваффе во время Второй мировой войны."Это повторение подходов, которые применялись в люфтваффе, когда у немцев основное количество сбитых самолетов приходилось на небольшую группу асов, которые постоянно были в боевой работе. '"Мадьяр" сейчас пытается сделать то же самое", — подчеркнул Шлепченко.Военный обозреватель также отметил необходимость усиления мер защиты российских операторов БПЛА, включая улучшенную маскировку и более частую смену позиций. По его мнению, Украина делает особый акцент на выявлении и уничтожении именно опытных операторов, что требует соответствующего противодействия.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в материале "Геннадий Алехин: Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/1064289122.html

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