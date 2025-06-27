"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами - 27.06.2025 Украина.ру
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"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами
"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами - 27.06.2025 Украина.ру
"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами
Эксперт объяснил, почему обе стороны конфликта теперь охотятся за операторами БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2025-06-27T23:30
2025-06-27T23:30
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Баранец подробно разобрал новую тактику противодействия беспилотникам, которая сейчас применяется обеими сторонами конфликта. По его словам, уничтожение операторов стало ключевым элементом современной войны."Я вас немножко успокою — мы применяем точно такую же тактику. Нам важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по пункту управления, где сидит вражеский оператор и наводит ее на наши позиции", — пояснил эксперт.Военный аналитик отметил, что массовое использование дронов стало главной особенностью нынешнего конфликта. "Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка", — добавил он.Особое внимание Баранец уделил техническим новшествам: "Поступают хорошие новости, что наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники".Сочетание новых технических решений с изменением тактики позволяет российской армии постепенно перехватывать инициативу в борьбе с угрозой БПЛА, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сумы, всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, бпла, беспилотники, дроны, спецоперация, главные новости, война, война на украине
Новости, Россия, Сумы, ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, БПЛА, беспилотники, дроны, Спецоперация, Главные новости, война, война на Украине

"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами

23:30 27.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Эксперт объяснил, почему обе стороны конфликта теперь охотятся за операторами БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Баранец подробно разобрал новую тактику противодействия беспилотникам, которая сейчас применяется обеими сторонами конфликта. По его словам, уничтожение операторов стало ключевым элементом современной войны.
"Я вас немножко успокою — мы применяем точно такую же тактику. Нам важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по пункту управления, где сидит вражеский оператор и наводит ее на наши позиции", — пояснил эксперт.
Военный аналитик отметил, что массовое использование дронов стало главной особенностью нынешнего конфликта. "Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка", — добавил он.
Особое внимание Баранец уделил техническим новшествам: "Поступают хорошие новости, что наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники".
Сочетание новых технических решений с изменением тактики позволяет российской армии постепенно перехватывать инициативу в борьбе с угрозой БПЛА, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Вчера, 18:29
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за ИскруЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
23:45"Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной": полковник Баранец назвал единственное условие окончания СВО
23:30"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами
23:30Американские "Абрамсы" красочно горят под Сумами: полковник Алехин сообщил о новом разгроме ВСУ
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