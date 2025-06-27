https://ukraina.ru/20250627/vazhno-ne-zavalit-babu-yagu-a-popast-po-operatoru-viktor-baranets-o-novoy-taktike-borby-s-dronami-1064386669.html

"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами

"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами - 27.06.2025 Украина.ру

"Важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по оператору": Виктор Баранец о новой тактике борьбы с дронами

Эксперт объяснил, почему обе стороны конфликта теперь охотятся за операторами БПЛА. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-27T23:30

2025-06-27T23:30

2025-06-27T23:30

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Баранец подробно разобрал новую тактику противодействия беспилотникам, которая сейчас применяется обеими сторонами конфликта. По его словам, уничтожение операторов стало ключевым элементом современной войны."Я вас немножко успокою — мы применяем точно такую же тактику. Нам важно не завалить "Бабу-Ягу", а попасть по пункту управления, где сидит вражеский оператор и наводит ее на наши позиции", — пояснил эксперт.Военный аналитик отметил, что массовое использование дронов стало главной особенностью нынешнего конфликта. "Сейчас все армии мира ищут противоядия, чтобы снимать вражеские дроны с неба как сонных мух с потолка", — добавил он.Особое внимание Баранец уделил техническим новшествам: "Поступают хорошие новости, что наши золотые головы смогли оснастить "Панцири" мелкокалиберными ракетами, которые могут эффективно поражать эти украинские беспилотники".Сочетание новых технических решений с изменением тактики позволяет российской армии постепенно перехватывать инициативу в борьбе с угрозой БПЛА, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/1064386476.html

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