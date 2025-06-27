https://ukraina.ru/20250627/izrailskie-rakety-vletali-v-spalni-iranskikh-generalov-voennyy-ekspert-o-provale-razvedki-1064385897.html

"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки

"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки - 27.06.2025 Украина.ру

"Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов": Военный эксперт о провале разведки

Эффективные методы израильской разведки в конфликте с Ираном должны стать уроком для российских войск в ходе СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-27T22:30

2025-06-27T22:30

2025-06-27T22:30

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Баранец проанализировал действия израильской разведки в ходе конфликта с Ираном, отметив ее эффективность по сравнению с российскими просчетами в начале СВО."Израильские ракеты влетали в спальни иранских генералов. Это говорит о точности и выверенности удара", — подчеркнул эксперт.Он отметил, что Израиль использовал нестандартные методы, включая вербовку сирийцев и афганцев для диверсий, а также массово применял беспилотники. Эти тактики, по мнению обозревателя, стоит перенять России.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Влад Шлепченко: Россия выбивает дроноводов ВСУ с помощью "Гераней" и отражает новые контратаки под Сумами" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250626/dmitriy-vydrin-ssha-nakazyvayut-iran-ne-za-izrail-a-za-ugrozu-neftedollaru-1064290880.html

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