https://ukraina.ru/20250626/doklad-po-dzerzhinsku-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-26-iyunya-1064319159.html

Доклад по Дзержинску, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июня

Доклад по Дзержинску, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июня - 26.06.2025 Украина.ру

Доклад по Дзержинску, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 июня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала то, что творили ВСУ в Дзержинске. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-26T13:21

2025-06-26T13:21

2025-06-26T13:21

эксклюзив

хроники

мария захарова

вячеслав гладков

хинштейн

вооруженные силы украины

минобороны рф

ск рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064319022_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_8e92df140628d42e7019459f396b0f4a.jpg

Зафиксированные в Дзержинске (укр. название — Торецк — Ред.) преступления боевиков Вооружённых сил Украины против мирного населения отражают общую политику киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Доклад, посвященный городу Дзержинску, Торецку, документирует ужасающие эпизоды зверств неонацистов ВСУ и подтверждает террор против мирного населения. Это не эксцесс, а врожденный порок, почерк киевской власти. Это осознанная политика, возведенная уже в статус государственной", — заявила Захарова в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в г. Дзержинск (Торецк)".Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы.Также при презентации доклада о предступлениях ВСУ в Дзержинске Захарова заявила, что боевиков ВСУ, совершавших преступления против мирных жителей Донбасса, должно постигнуть наказание за содеянное."Те, кто убивал безоружных, расстреливал эвакуирующихся, кто бросал мины на жилые дома, они не должны остаться безнаказанными", — отметила Захарова.По её словам, именно "праведное возмездие остановит распространение зла на земле".Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России.Обстрелы и налётыУтром 26 июня Минобороны РФ рассказали об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 23 БПЛА – над территорией Курской области, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 6 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 БПЛА – над территорией Белгородской области, 3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, 2 БПЛА – над территорией Республики Крым, по 1 БПЛА – над территориями Республики Мордовия и Калужской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 4 удара по этому региону России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 9 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 2 гражданских лиц. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 24 года в Мариуполе. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 24 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 24 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Сергеевка — 2; Первомаевка — 5; Каховка — 4; Таврийск — 6; Алёшки — 3; Подстепное — 4", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 25 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Малая Лепетиха, Малая Кардашинка, Князе-Григоровка.Утром 26 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий", — указывалось в сводке.В Белгородском районе посёлки Малиновка и Октябрьский, сёла Ближнее, Отрадное и Репное подверглись атакам 7 беспилотников, 5 из которых сбиты системой ПВО."В районе посёлка Октябрьский в результате атаки дрона на грузовой автомобиль ранен водитель. Пострадавший продолжает лечение в больнице. Транспортное средство повреждено", — сообщил Гладков.В селе Отрадное повреждён один автомобиль.В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы 9 беспилотниками. В селе Грузское повреждён инфраструктурный объект связи, также на территории предприятия загорелась хозпостройка.В Валуйском муниципальном округе сёла Долгое и Шелаево атакованы по одному беспилотнику, один из которых подавлен. В селе Шелаево повреждено оборудование на территории предприятия.Вейделевский район подвергся атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий."В Волоконовском районе посёлки Волоконовка и Пятницкое, сёла Борисовка, Верхние Лубянки, Коновалово и хутор Хуторище атакованы 11 беспилотниками. В селе Коновалово повреждена линия газоснабжения, а также уничтожены автомобиль и надворная постройка, в хуторе Хуторище повреждена машина, в селе Борисовка — линия газоснабжения. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ", — писал губернатор.Ночью в селе Верхние Лубянки от удара БПЛА повреждён корпус сельхозпредприятия. Сегодня рано утром после атак дронов в посёлке Пятницкое на территории коммерческого объекта загорелось оборудование — пожарным расчётом возгорание ликвидировано, в посёлке Волоконовка повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Коновалово — частный дом и хозпостройка, которая была уничтожена огнём.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Головчино, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино выпущено 13 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая повреждён частный дом.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено подверглись 13 обстрелам, в ходе которых выпущено 72 боеприпаса, и атакам 18 беспилотников. Информация о последствиях уточняется."Ровеньский район атакован 2 беспилотниками, один из которых сбит системой ПВО. Последствий нет", — указывалось в публикации.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 17 беспилотников, 8 из которых сбиты и подавлены. В селе Нежеголь повреждён объект торговли, в селе Новая Таволжанка — производственный цех предприятия, автомобиль и 2 частных дома, в селе Муром — частное домовладение. Также в округе зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.Днём 26 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о произошедшем под Суджей."Сегодня ночью на подъезде к городу Судже гражданский автомобиль подорвался на мине. В машине находился 53-летний мужчина, который хотел посмотреть состояние города. В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу — наши медики окажут ему всю необходимую помощь", — отметил Хинштейн.Он указал, что именно поэтому власти ограничили въезд в ряд населённых пунктов."Пока наши сапёры полностью не разминируют территорию, находиться в приграничье крайне небезопасно! Пожалуйста, не возвращаетесь в приграничные районы — это серьёзный риск для жизни и здоровья!" — призвал врио губернатора.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об итогах саммита НАТО в Гааге — в статье Виктории Титовой "О чём договорились в НАТО? Итоги саммита".

https://ukraina.ru/20250626/zayavleniya-belousova-borba-s-ukrainskimi-agentami-glavnoe-na-utro-26-iyunya-1064305503.html

https://ukraina.ru/20250623/obvineniya-v-podmene-tel-i-drugie-manipulyatsii-ukrainskoy-storony-itogi-23-iyunya-1064198489.html

https://ukraina.ru/20250623/vstrecha-putina-i-arakchi-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-23-iyunya-1064181368.html

россия

украина

дзержинск (торецк)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, мария захарова, вячеслав гладков, хинштейн, вооруженные силы украины, минобороны рф, ск рф, россия, украина, дзержинск (торецк)