https://ukraina.ru/20250625/voyna-na-istoschenie-kak-iran-ispolzuet-drony-protiv-izrailya-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-ukrainy--pavliv-1064282533.html

Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив

Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив - 25.06.2025 Украина.ру

Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив

Тактика иранских вооруженных сил по массовому применению дронов против Израиля имеет прямое отношение к ситуации на украинском фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-06-25T23:30

2025-06-25T23:30

2025-06-25T23:30

новости

иран

украина

израиль

михаил павлив

f-16

дроны

fpv-дрон

ирак

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_b98e0de878cea60e8eaf23d11a28332c.jpg

Иран использует их как инструмент войны на истощение против израильской ПВО.Павлив поясняет: "Они служат важным активом войны на истощение – именно для данной роли они и создавались". Эта тактика приводит к ускоренному расходу дорогостоящих ракет ПВО, аналогичных тем, что используются Украиной.Эксперт обращает внимание на важный аспект: "F-15 и F-16 вынуждены выполнять роль перехватчиков для сотен "Шахедов" над территорией Ирака и Сирии". Это означает повышенный расход именно тех типов ракет, которые критически важны для украинской ПВО.Ситуация усугубляется тем, что "морально устаревшие F-15 и F-16 являются легкой мишенью для ПВО Ирана", что может привести к дополнительным потерям авиации и необходимости ее восполнения за счет ресурсов, которые могли бы пойти Украине.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном - в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".

https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html

иран

украина

израиль

ирак

сирия

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, украина, израиль, михаил павлив, f-16, дроны, fpv-дрон, ирак, сирия, пво, война, авиация, ближний восток