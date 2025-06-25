Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Тактика иранских вооруженных сил по массовому применению дронов против Израиля имеет прямое отношение к ситуации на украинском фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Шахеды практически выпали из общей информационной картины конфликта, однако они активно задействованы в боевых действиях", - отмечает аналитик.
Иран использует их как инструмент войны на истощение против израильской ПВО.
Павлив поясняет: "Они служат важным активом войны на истощение – именно для данной роли они и создавались". Эта тактика приводит к ускоренному расходу дорогостоящих ракет ПВО, аналогичных тем, что используются Украиной.
Эксперт обращает внимание на важный аспект: "F-15 и F-16 вынуждены выполнять роль перехватчиков для сотен "Шахедов" над территорией Ирака и Сирии". Это означает повышенный расход именно тех типов ракет, которые критически важны для украинской ПВО.
Ситуация усугубляется тем, что "морально устаревшие F-15 и F-16 являются легкой мишенью для ПВО Ирана", что может привести к дополнительным потерям авиации и необходимости ее восполнения за счет ресурсов, которые могли бы пойти Украине.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном - в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
Вчера, 06:30Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
Подписывайся на