Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/voyna-na-istoschenie-kak-iran-ispolzuet-drony-protiv-izrailya-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-ukrainy--pavliv-1064282533.html
Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив - 25.06.2025 Украина.ру
Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
Тактика иранских вооруженных сил по массовому применению дронов против Израиля имеет прямое отношение к ситуации на украинском фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-06-25T23:30
2025-06-25T23:30
новости
иран
украина
израиль
михаил павлив
f-16
дроны
fpv-дрон
ирак
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_b98e0de878cea60e8eaf23d11a28332c.jpg
Иран использует их как инструмент войны на истощение против израильской ПВО.Павлив поясняет: "Они служат важным активом войны на истощение – именно для данной роли они и создавались". Эта тактика приводит к ускоренному расходу дорогостоящих ракет ПВО, аналогичных тем, что используются Украиной.Эксперт обращает внимание на важный аспект: "F-15 и F-16 вынуждены выполнять роль перехватчиков для сотен "Шахедов" над территорией Ирака и Сирии". Это означает повышенный расход именно тех типов ракет, которые критически важны для украинской ПВО.Ситуация усугубляется тем, что "морально устаревшие F-15 и F-16 являются легкой мишенью для ПВО Ирана", что может привести к дополнительным потерям авиации и необходимости ее восполнения за счет ресурсов, которые могли бы пойти Украине.Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном - в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
https://ukraina.ru/20250625/sergey-sazonov-iran-ne-smogli-postavit-na-koleni-no-u-ssha-est-rychag-dlya-vzloma-blizhnego-vostoka-1064240575.html
иран
украина
израиль
ирак
сирия
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/0e/1056254747_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2161909a7bd85212e7f630ef62907df9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, украина, израиль, михаил павлив, f-16, дроны, fpv-дрон, ирак, сирия, пво, война, авиация, ближний восток
Новости, Иран, Украина, Израиль, Михаил Павлив, F-16, дроны, fpv-дрон, Ирак, Сирия, ПВО, война, авиация, Ближний Восток

Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив

23:30 25.06.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "МАКС-2011"
Международный авиационно-космический салон МАКС-2011 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Тактика иранских вооруженных сил по массовому применению дронов против Израиля имеет прямое отношение к ситуации на украинском фронте. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Шахеды практически выпали из общей информационной картины конфликта, однако они активно задействованы в боевых действиях", - отмечает аналитик.
Иран использует их как инструмент войны на истощение против израильской ПВО.
Павлив поясняет: "Они служат важным активом войны на истощение – именно для данной роли они и создавались". Эта тактика приводит к ускоренному расходу дорогостоящих ракет ПВО, аналогичных тем, что используются Украиной.
Эксперт обращает внимание на важный аспект: "F-15 и F-16 вынуждены выполнять роль перехватчиков для сотен "Шахедов" над территорией Ирака и Сирии". Это означает повышенный расход именно тех типов ракет, которые критически важны для украинской ПВО.
Ситуация усугубляется тем, что "морально устаревшие F-15 и F-16 являются легкой мишенью для ПВО Ирана", что может привести к дополнительным потерям авиации и необходимости ее восполнения за счет ресурсов, которые могли бы пойти Украине.
Полный текст статьи Михаила Павлива "США фактически вступили в войну с Ираном. Что это значит для Украины" на сайте Украина.ру.
О других аспектах российско-украинского конфликта, которые появились в связи с фактическим вступлением США в войну с Ираном - в интервью Алексея Зубца "США ударами по Ирану создали прецедент, который Россия может использовать на Украине".
Сергей Сазонов интервью
Вчера, 06:30
Сергей Сазонов: Иран не смогли поставить на колени, но у США есть рычаг для взлома Ближнего Востока Украина была лишь дымовой завесой для ближневосточной операции, потому что взятие энергоресурсов под контроль важнее. Когда будет разгромлен Иран и Турция, монархии Залива возьмут под козырек и будут делать то, что им скажут. У них нет своих вооруженных сил, чтобы сопротивляться.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранУкраинаИзраильМихаил ПавливF-16дроныfpv-дронИракСирияПВОвойнаавиацияБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:30Война на истощение: как Иран использует дроны против Израиля и почему это важно для Украины – Павлив
23:00Разведка США уходит с Украины: как Вашингтон переключится на Ближний Восток – анализ эксперта
22:45Скандальная правда: Кто на самом деле управляет Трампом? Эксперт вскрывает систему лоббирования
22:43О чём договорились в НАТО? Итоги саммита
22:30F-16 для Украины под угрозой: как война с Ираном лишит Киев авиационной поддержки – разбор Павлива
22:15Трамп в ловушке: как Нетаньяху заставил США бомбить Иран – мнение Дмитрия Дробницкого
22:04Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах"
22:04Во временно оккупированном Запорожье гражданин занёс боеприпас в трамвай
22:03Новые кадры работы ПВО над пригородом Тегерана
22:01Сообщается о работе ПВО в иранском городе Паранд
22:00Крах украинской ПВО: как ближневосточный конфликт оставит Киев без защиты – анализ эксперта
21:59Фраза про "передай привет мужу" сильно задела руководство Украины
21:49Главные новости к этому часу
21:40Враждебный курс Запада не может предполагать установление мира на Украине - МИД РФ
21:34Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено, рейсы в Москву и Петербург перенесены
21:32"Брюссель сегодня – настоящий враг России, Украина в ЕС – опасность для нашей страны" - Медведев
20:55Украинские "людоловы" подсчитали штрафы за уклонение от мобилизации
20:54Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой
20:50Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо
20:42Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
Лента новостейМолния